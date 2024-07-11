Как разобраться в распределении средств на ЕНС

С введением ЕНП уплата налогов стала проще (по крайней мере так думают в ФНС): на ЕНС налогоплательщик перечисляет деньги, которые ФНС распределяет по налогам и взносам. Проблема в том, что не всегда налогоплательщику понятно, куда именно распределили средства с ЕНС. Рассказываем, как сопоставить налоговый учет организации и данные из единого счета.

Чтобы разобраться с платежами и их распределением, можно заказать справки.

Какие бывают справки по ЕНП

Сделать сверку с ФНС можно с помощью трех документов:

Справка о принадлежности сумм ЕНП. В ней отображается остаток на ЕНС на начало налогового периода, поступления и списания с указанием даты и суммы (а также КБК, ОКТМО и КПП), и конечное сальдо по ЕНС. Справка нужна, чтобы убедиться в верности распределения сумм по обязательствам. Также с помощью документа можно сравнить данные учета и данные ФНС. Справка о принадлежности сумм. Эта справка представляет собой упрощенный вариант справки о принадлежности сумм ЕНП. Данные содержатся в сокращенном виде. В справке указывается только итоговая сумма в пределах одного дня — без указаний на отдельные списания и распределения. Справка об исполнении обязанности по уплате налогов. В ней содержится информация о наличии штрафов, сборов и пеней за несвоевременную уплату налога. Формируется по состоянию на дату запроса справки. Этот документ запрашивают для подтверждения добросовестности налогоплательщика — при получении кредита, участии в тендере или оформлении лицензии.

Для получения справок нужно подать заявление. Сделать это можно и на бумаге, и электронно через личный кабинет налогоплательщика.

Какую справку запросить, чтобы увидеть, как сумма распределилась по налогам

Чтобы увидеть, как сумма с ЕНС распределилась в бюджет, лучше всего запросить справку о принадлежности сумм. В первом разделе документа указываются поступления на ЕНС, а во втором — распределение по налогам и взносам с указанием итоговой суммы.

Как отражаются страховые взносы

В личном кабинете налогоплательщика в подразделе «‎Все обязательства» есть строчка «‎Прочие налоги». В ней указываются списания и зачисления по страховым взносам, которые включают в себя: