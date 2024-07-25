Как составить договор поручения: суть, условия и образец

Выполнение каких-либо работ иногда требуют привлечения сторонней компании или физического лица. Чтобы такое сотрудничество было официальным, заключают договор поручения. Разберемся, в чем заключается его суть, какие условия обычно вносят в текст, как оформляют документально в зависимости от ситуации.

Предмет договора поручения

Заключение договора поручения подразумевает, что одна сторона (именуется поверенным лицом) принимает на себя обязательство совершить оговоренные юридически значимые действия в пользу второй стороны (доверителя). Несмотря на фактическую смену исполнителя, права и обязанности остаются на доверителе (п. 1 ст. 971 ГК).

Под юридически значимыми действиями понимают:

Подписание договоров купли-продажи. Оформление договора аренды, подряда, оказания услуг. Представительство в судебных заседаниях. Согласование документов с госорганами, их получение. Взыскание просроченной задолженности и т.д.

Важно, чтобы юридические действия, совершаемые поверенным, совершались только в пользу доверителя. Иначе договор поручения считается недействительным.

Это основное отличие такого документа, например, от договора оказания услуг, когда заключившие его стороны действуют в собственных интересах.

Стороны договора поручения

В договоре поручения «по умолчанию» всего две стороны: доверитель и поверенный.

Первый дает поручение второму совершить в его пользу определенные юридические действия. Второй берет на себя обязанность выполнить порученное, самостоятельно или путем передачи исполнения своему заместителю, иному третьему лицу (п. 1 ст. 187, п. 1 ст. 976 ГК).

Подробнее о привлечении других исполнителей:

Поверенному выдана доверенность с указанием возможности передоверия. Передоверие необходимо в силу обстоятельств, для обеспечения интересов доверителя. Закон допускает отвод кандидатуры доверителем, если тому не нравится исполнитель.

Если договором поручения предусмотрено утверждение исполнителя доверителем, поверенный не несет ответственности за результат выполнения работ исполнителем. В остальных случаях за выбор заместителя, его деятельность отвечает поверенный (п. 3 ст. 976 ГК).

Существенные условия

Под существенными условиями любого договора гражданско-правового характера понимают условия, без согласования которых документ нельзя относить к легитимным (п. 1 ст. 432 ГК). При подписании поручения существенным будет сам факт поручения выполнить юридические действия в пользу доверителя. В текст включают максимально конкретизированный перечень услуг, чтобы избежать недоразумений при исполнении и приемке.

Исполнение договора поручения

После заключения договора поверенный выполняет поручение согласно указаниям, отраженным в тексте документа.

Они могут касаться способов, порядка совершения определенных действий или даже предусматривать четкие сроки каждого этапа, наличие контрольных точек, когда доверитель оценивает качество/полноту исполненного.

В ряде случаев поверенный имеет право работать по своему усмотрению:

Отступление от заданного алгоритма необходимо для соблюдения интересов доверителя. Отсутствует возможность согласовать изменения или доверитель не отвечает вовремя. Независимо от ситуации поверенный уведомляет о допущенных отступлениях.

Последнее нужно сделать сразу, как только это становится возможным (п. 1, 2 ст. 973 ГК). Текст договора может включать сведения о форме передачи указаний от доверителя поверенному, способ отправки отчетов, уведомления об отступлении от согласованного алгоритма.

Обязанности сторон

Перечень обязанностей поверенного приведен в ст. 974 ГК. Он включает следующие пункты:

Исполнить поручение лично, передоверие возможно только с разрешения доверителя. Незамедлительно передавать доверителю полученное в результате исполнения договора. Своевременно извещать доверителя о ходе исполнения порученных действий. Вернуть доверенность по завершении работ или при прекращении договора поручения.

Вместе с возвратом доверенности поверенный отчитывается о причинах, по его мнению, повлекших за собой невозможность выполнения задач по объективным обстоятельствам.

Список обязанностей доверителя, согласно ст. 975 ГК, включает:

Оформить доверенность с полномочиями, достаточными для выполнения задач. Возместить затраты, понесенные из-за выполнения заказанных работ. Обеспечить исполнителя средствами в объеме, необходимом для всех действий. Принять результат работ по факту уведомления исполнителем.

Отдельным пунктом оговаривают вознаграждение, если договоренность является возмездной. Если речь идет о безвозмездных услугах, это также прямо указывается в тексте документа.

Сроки исполнения договора поручения

Согласно п. 2 ст. 971 стороны вправе указать в тексте договора поручения:

Сроки действия доверенности для выполнения оговоренных задач. Возможность, условия досрочного прерывания договоренностей с поверенным. Бессрочность действия договора, если это следует из характера услуг.

При отсутствии указания конкретных сроков придется отталкиваться от общегражданских норм.

Вознаграждение поверенному

Если хотя бы одна сторона договоренностей является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, то по закону доверитель обязан платить за выполнение работ. Правда, согласно п. 1 ст. 972 ГК они вправе договориться и об ином порядке «компенсации».

Отсутствие в договоре сведений о размере и порядке уплаты вознаграждения не исключает право требовать его по выполнении работ (по правилам, предусмотренным п. 2 ст. 972, п. 3 ст. 424 ГК).

Прекращение договора поручения

Все договоренности между поверенным и доверителем прекратятся при возникновении одного или нескольких обстоятельств (п. 1 ст. 977 ГК):

Доверитель отменил поставленные задачи. Поверенный отказался выполнять договоренности. Зафиксирована смерть поверенного/доверителя.

Также договор будет считаться прекращенным, если одна из сторон признана недееспособной, в том числе ограниченно. Или считается безвестно отсутствующей.

Право отменить поручение или отказа от его исполнения имеется в любое время. Это следует из п. 2 ст. 977 ГК. Если задачи уже выполнены полностью, доверитель обязан:

Выплатить положенное вознаграждение. Возместить фактически понесенные расходы.

Исключение составляют случаи, когда поверенный продолжал работу, нес затраты после того, как узнал о намерении доверителя прекратить договор поручения.

Договор поручения с работником

Законодательство не запрещает подписывать договора поручения между компанией-работодателем и сотрудником. Например, юрист может представлять документы надзорным, государственным органам.

Важно понимать, что в таком случае речь идет о гражданско-правовых отношениях юридического и физического лица. По причине заключения отдельного договора ГПХ компания обязана платить страховые взносы с вознаграждения отдельно от заработной платы.

Источник: https://buhguru.com/dogovory/kak-sostavit-dogovor-porucheniya-sut-usloviya-i-obrazecz.html#