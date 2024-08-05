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Обзоры для бухгалтера

НПД в 2024 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера

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НПД в 2024 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Январь 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо ФНС от 02.11.2023 № ЗГ-3-20/14321@

Если муж-самозанятый из-за болезни стал недееспособным, решить вопрос с его регистрацией может его жена-опекун.

Письмо ФНС от 05.12.2023 № АБ-4-20/15261

ФНС не даст самозанятому справку о том, что он работает на Крайнем Севере.

Май 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо ФНС от 26.03.2024 № ЗГ-2-20/4621@

О сумме уплаченного НПД самозанятому справку не дадут.

Июнь 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 31.05.2024 № 03-04-05/50819

При переходе с НПД на ОСНО постоплата облагается НДФЛ.

Письмо Минфина от 28.03.2024 № 03-11-11/28056

Самозанятый может торговать самодельной косметикой. Но нужна декларация соответствия, а ее дают только ИП.

Письмо Минфина от 20.02.2024 № 03-11-11/15258

Самозанятый не может продать свои строительные инструменты в рамках НПД.

Письмо Минфина от 06.06.2024 № 03-11-11/52481

За сдачу в аренду машино-мест самозанятый должен платить НДФЛ, а не НПД.

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