Перечни государств и территорий, которые имеют значение в налоговом и валютном законодательстве

В этой статье собраны все перечни, которые есть в налоговом и валютном законодательстве.

Перечень стран, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией:

Используется для валютных правил.

Утвержден приказом ФНС России от 28 октября 2022 года № ЕД-7-17/986@.

Вступил в силу с 16 декабря 2022 года.

Перечень стран, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны):

"Черный" список минфина.

Используется для корпоративного налогообложения и в контексте правил о КИК.

Утвержден приказом Минфина России от 05 июня 2023 года № 86н.

Вступил в силу с 01 июля 2023 года.

Минфин говорит, что несмотря на формальное вступление в силу с 0 июля 2023 года, перечень применяется с 01 января 2024 года.

Перечень стран, совершающих недружественные действия в отношении РФ, российских юридических и физических лиц

Используется для сделок и операций резидентов с иностранцами из стран, которые Россия определяет как недружественные.

Утвержден распоряжением правительства от 05 марта 2022 года № 430-р.

Вступил в силу с 07 марта 2022 года.

Перечень стран, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ

"Черный" список ФНС России.

Используется в контексте правил о КИК.

Утвержден приказом ФНС России от 01 декабря 2023 года № ЕД-7-17/914@.

Вступил в силу с 22 января 2024 года.

Перечень стран, допускающих систематическое неисполнение обязательств по автоматическому обмену страновыми отчетами: