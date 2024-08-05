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Перечни государств и территорий, которые имеют значение в налоговом и валютном законодательстве

В конце 2023 года утвержден новый перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ. Еще впервые утвержден перечень государств и территорий, допускающих систематическое неисполнение обязательств по автоматическому обмену страновыми отчетами.

В этой статье собраны все перечни, которые есть в налоговом и валютном законодательстве.

Перечень стран, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией:

Перечень стран, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны):

  • "Черный" список минфина.

  • Используется для корпоративного налогообложения и в контексте правил о КИК.

  • Утвержден приказом Минфина России от 05 июня 2023 года № 86н.

  • Вступил в силу с 01 июля 2023 года.

  • Минфин говорит, что несмотря на формальное вступление в силу с 0 июля 2023 года, перечень применяется с 01 января 2024 года.

Перечень стран, совершающих недружественные действия в отношении РФ, российских юридических и физических лиц

  • Используется для сделок и операций резидентов с иностранцами из стран, которые Россия определяет как недружественные.

  • Утвержден распоряжением правительства от 05 марта 2022 года № 430-р.

  • Вступил в силу с 07 марта 2022 года.

Перечень стран, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ

Перечень стран, допускающих систематическое неисполнение обязательств по автоматическому обмену страновыми отчетами:

  • Используется в контексте документации по международным группам компаний.

  • Утвержден приказом ФНС России от 01 декабря 2023 года № ЕД-7-17/915@ (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_467101/).

  • Вступил в силу с 22 января 2024 года.

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