Изменения в правилах перерасчета пенсий женщинам

С 2024 года начали действовать ряд новых правил для перерасчета пенсий. И сегодня будем разбираться, как и по каким основаниям будут пересчитывать пенсии женщинам.

Наличие дополнительного стажа и заработка до 2002 года

Это является основанием для перерасчета пенсий в большую сторону, так как общий стаж и заработок до 2002 года применяется в пенсионной формуле.

Кроме того, для женщин существует льгота для подтверждения заработка.

А именно, если у женщины не набирается максимальный заработок за любые пять лет подряд до 2002 года из-за того, что в это время женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком, то у нее есть право заменить такие периоды, другими, которые следовали или предшествовали уходу.

Для перерасчета пенсии по стажу или заработку нужно обращаться в СФР.

Пенсия меньше прожиточного минимума

Если вы получаете пенсию ниже прожиточного минимума, то к пенсии назначается доплата до уровня прожиточного минимума, установленного в регионе, но не ниже федерального значения.

В 2024 году обращаться за соц. доплатой с заявлением не требуется. Она назначается автоматически при условии, что пенсионер не работает.

Выработан северный стаж

Если женщина выработала 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных местностях, то пенсию можно пересчитать с учетом положенной доплаты, 50% или 30% фиксированной выплаты соответственно. Или получить надбавку в виде районного коэффициента, если это будет выгоднее. При этом женщина должна проживать в северных регионах.

В 2024 году такой перерасчет производится автоматически, на основании данных лицевого счета.

Пенсия за покойного супруга стала невыгодной

Жена имеет право переходить со своей пенсии на пенсию по случаю потери кормильца, если пенсия покойного мужа была больше.

Но со временем может произойти так, что свой размер пенсии становится выше пенсии по СПК. В 2024 году СФР автоматически переводит женщин с пенсии по СПК на свою пенсию, если:

женщина достигла 80 лет и у нее возникло право на доплату в размере 100% фиксированной выплаты, которая положена только получателям пенсии по старости или по инвалидности.

или в результате индексации своя пенсия стала больше, чем пенсия по СПК.

Для перехода с одного вида пенсии на другой нужно обращаться с заявлением в СФР. Пенсия будет пересчитана со следующего месяца после месяца обращения.

Наличие иждивенца

За каждого иждивенца женщина имеет право получать доплату к пенсии в размере 1/3 фиксированной выплаты, но не более, чем на трех иждивенцев.

При наличии такого основания пенсия пересчитывается по заявлению, поданному в СФР. Исключением является случай, когда у женщины рождается ребенок после назначения пенсии по старости или по инвалидности.

С 2024 года доплата за новорожденного ребенка назначается автоматически, на основании данных, полученных от органов ЗАГСа.

Если ребенок родился до 2002 года, то перерасчет пенсии возможен, если в результате исключения периода ухода за ребенком из стажа и замены его ИПК, размер пенсии может увеличиться.

Узнать, выгодна такая замена или нет можно, обратившись в СФР.