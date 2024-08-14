Какие выплаты положены школьникам в 2024 году

К 1 сентября расходы родителей школьников могут вырасти в разы. К обычным расходам прибавятся траты на приобретение канцтоваров, учебных пособий, школьной формы и не только. В некоторых ситуациях семьи могут получить поддержку государства или региона. Рассказываем, какие выплаты и льготы положены родителям ко Дню знаний в 2024 году.

Будут ли выплачивать по 10 000 рублей к школе в 2024 году

На уровне государства выплат на детей к учебному году в 2024 году не предусмотрено. Всеобщие выплаты были в 2021 году из-за коронавируса. Однако многие регионы реализуют в 2024 году собственные программы поддержки ко Дню знаний.

Кому положены выплаты на детей к 1 сентября

Размер выплат к школе и критерии получателей регионы разрабатывают самостоятельно. Например, в некоторых субъектах все семьи могут получить компенсацию или выплату на школьную форму и принадлежности для учебы. В других льготы распространяются только на определенные категории семей, например, только семей первоклассников. В некоторых регионах семьям перечисляют определенную сумму на покупку школьных принадлежностей, а в других выдают уже готовые наборы.

Узнать о положенной материальной помощи к 1 сентября можно в местной соцзащите. Если семья попадает в число нуждающихся, то оформить выплату можно в МФЦ или соцзащите.

В каких регионах можно получить выплату к школе в 2024 году

В некоторых регионах предоставляют денежные выплаты для сборов в школу или в качестве компенсации уже понесенных расходов, в других — готовые школьные наборы. Собрали меры поддержки школьников в таблице ниже.

Регион Тип выплаты или льготы Категория получателей Периодичность выплат Алтайский край







7500 рублей для первоклассников;

5000 рублей для школьников 2–11 классов многодетные семьи ежегодно Белгородская область компенсация 2063 рубля на школьную форму первоклассников родители ежегодно Брянская область 10 000 рублей — ежегодно для детей из многодетных семей без учета дохода многодетные семьи ежегодно Владимирская область 1960 на школьную и спортивную форму многодетные семьи ежегодно Воронежская область





4307 рублей на школьную форму;

2153 рубля на спортивную форму многодетные семьи ежегодно Иркутская область 1401,13 рубля на школьную форму многодетные и малоимущие семьи ежегодно Калининградская область 125 и 250 рублей для многодетных семей многодетные семьи ежемесячно Камчатский край 4500 рублей на частичную компенсацию стоимости школьной одежды и школьно-письменных принадлежностей к началу учебного года малоимущие и многодетные семьи единовременно Костромская область 5000 рублей на школьную форму многодетные семьи ежегодно Костромская область 5000 рублей — один раз в два года на каждого школьника из многодетной семьи, в том числе при поступлении в 1 класс многодетные семьи каждые два года Красноярский край 1 897,46 рублей + районный коэффициент на каждого ребенка школьного возраста родители с инвалидностью и многодетные семьи единовременно Курганская область 5000 рублей — ежегодно на каждого школьника из многодетной семьи многодетные семьи ежегодно Московская область 3000 рублей — на каждого школьника в многодетной семье; 10 000 рублей — на школьников в малоимущей многодетной семье многодетные семьи ежегодно и разово Мурманская область 5224,55 рубля родители первоклассников разово Нижегородская область 1030 рублей на приобретение учебной литературы, школьных письменных принадлежностей, школьной (спортивной) формы малоимущие, многодетные и приемные семьи ежегодно Новосибирская область





4000 рублей — ежегодно всем школьникам из многодетных семей, если заявление подано до 1 сентября;

5500 рублей — будущим первоклассникам из многодетных семей многодетные семьи ежегодно и разово Орловская область 683,95 рубля на подготовку к школе многодетные семьи ежегодно Пензенская область 290 рублей на подготовку к школе малоимущие и многодетные семьи ежегодно Республика Адыгея 5000 рублей на каждого школьника многодетные семьи ежегодно Республика Алтай наборы к школе первоклассники из многодетных семей, семей участников спецоперации и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации — Республика Ингушетия одежда и обувь на сумму 6090 рублей, учебная литература и письменные принадлежности на сумму 2100 рублей малоимущие семьи ежегодно Республика Калмыкия 5 000 рублей на приобретение школьной одежды и письменных принадлежностей многодетные семьи ежегодно Республика Карелия 1000 рублей компенсации на школьные принадлежности ученики начальной школы из многодетных семей ежегодно Республика Крым компенсация до 3513 рублей на школьную форму многодетные семьи ежегодно Республика Мордовия

5000 рублей семьи с четырьмя и более детьми;

одинокие родители троих и более детей;

опекуны и приемные родители;

родители с инвалидностью;

одинокие родители двух детей с доходом ниже прожиточного минимума ежегодно Республика Хакасия 2500 рублей — ежегодно на каждого школьника из многодетных семей. До 15 лет — в беззаявительном порядке, старше 15 лет — по заявлению многодетные семьи ежегодно Республика Саха (Якутия) 3629 рублей на школьную и спортивную форму многодетные семьи ежегодно Ростовская область 453 рубля многодетные семьи ежегодно Рязанская область 2000 рублей на школьные принадлежности малоимущие и многодетные семьи ежегодно Самарская область 11 000 рублей на школьную и спортивную форму многодетные семьи ежегодно Санкт-Петербург 10 000 рублей — ежегодно на каждого школьника из многодетной семьи, включая детей, уже зачисленных в 1 класс многодетные семьи ежегодно Свердловская область 6000 рублей многодетные семьи, если среднедушевой доход не превышает двукратный прожиточный минимум каждые два года Ставропольский край компенсация 5732 рубля на расходы к школе многодетные семьи ежегодно Тюменская область 14 989 рублей многодетные семьи, если среднедушевой доход семьи не превышает региональный прожиточный минимум для трудоспособного населения ежегодно Челябинская область 10 000 рублей — ежегодно на каждого школьника в многодетной семье многодетные семьи, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратный прожиточный минимум для трудоспособного населения в регионе ежегодно

Как получить выплату к 1 сентября 2024 года

Единовременные выплаты к школе в 2024 году положены в некоторых регионах России для многодетных и малоимущих семей. А в некоторых — всем школьникам.

Чтобы получить выплату в 2024 году, нужно обратиться в соцзащиту по месту регистрации или в МФЦ. В некоторых субъектах заявку подают онлайн через портал региональных госуслуг.

Размер, условия, правила и сроки начисления выплат региональные власти разрабатывают самостоятельно. Где-то заявление нужно подать до конца 2024 года, а где-то до октября. В некоторых субъектах перечисляют компенсацию за расходы на подготовку ребенка к школе, так что дополнительно потребуются подтверждающие чеки.

Некоторые регионы установили ограниченные сроки для подачи заявлений на выплаты. Поэтому подать заявление стоит в ближайшее время.

Какие документы нужны для выплат к 1 сентября

Список документов в таких случаях обычно стандартный. Требуются:

заявление;

паспорт родителя, усыновителя, опекуна или попечителя;

свидетельство о рождении ребенка;

удостоверение многодетной семьи;

справка о статусе малоимущей семьи;

справка о регистрации по месту жительства;

справка из школы об обучении ребенка;

другие документы, которые подтверждают право на льготу, например,

справка об инвалидности ребенка.

Как оформлять выплату, зависит от региона: где-то родители должны лично обратиться в органы соцзащиты или МФЦ, а где-то достаточно подать заявление онлайн на региональном портале госуслуг.

Другие меры поддержки семей школьников

Семьи с детьми могут получить не только региональные выплаты ко Дню знаний, но также воспользоваться федеральными мерами поддержки. Обратиться за некоторыми из них можно в любое время, а не только перед 1 сентября.

Материнский капитал

Средства материнского сертификата можно направить на оплату образования ребенка или ежемесячные выплаты, если семья имеет низкий уровень дохода. Если маткапитал уже использован, а на счете осталась сумма до 10 000 рублей, средства также можно получить в виде ежемесячной выплаты.

Единовременное пособие

Ежемесячные выплаты могут получить малоимущие семьи с детьми до 17 лет, а также беременные женщины.

Социальный контракт на подготовку к школе в 2024 году

Малоимущие граждане могут заключить с государством социальный контракт и получить средства на преодоление сложной жизненной ситуации, в т. ч. на подготовку детей к школе.

Среднедушевой доход в семье в этом случае должен быть ниже прожиточного минимума в регионе. При заключении соцконтракта граждане должны трудоустроиться, открыть свое дело или вести личное подсобное хозяйство.

Обратите внимание, что не во всех регионах в перечень расходов по соцконтракту входят школьные принадлежности, поэтому получить выплату под эти цели получится не везде.

Узнать больше о доступных мерах поддержки можно с помощью портала «Госуслуги». Достаточно оформить согласие на получение уведомлений на получение данных от государственных органов и получать информацию о доступных мерах поддержки.

Акция «Собери ребенка в школу — 2024»

Во всех регионах действует ежегодная акция «Собери ребенка в школу». Нуждающиеся дети могут получить школьные рюкзаки, наборы канцелярии и школьную форму.

Принять участие в акции могут:

многодетные семьи;

малообеспеченные семьи;

нуждающиеся семьи;

дети с инвалидностью;

семьи участников спецоперации;

семьи, которые находятся в неблагоприятной жизненной ситуации;

семьи, в которых воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья.

Частые вопросы о выплатах к школе

Какие выплаты будут к школе в 2024 году?

В 2024 году не предусмотрено выплат к школе на федеральном уровне. Однако меры поддержки действуют во многих регионах. Выплаты и льготы часто могут получить малоимущие, многодетные, семьи участников спецоперации и семьи с детьми с инвалидностью.

Как получить 10 000 на школьника через «Госуслуги»?

В этом году единой выплаты в 10 000 рублей на уровне государства нет. Однако многие субъекты РФ предоставляют собственные выплаты к школе. Оформить их можно через региональный портал госуслуг.

Кому положено пособие к школе?

Список получателей зависит от решения региональных властей. Обычно это многодетные и малоимущие семьи, опекуны, попечители, усыновители, семьи детей с инвалидностью или семьи первоклассников.

Будут ли выплаты к школе в августе?

Будут, но не во всех регионах. Узнать подробнее, есть ли такие меры поддержки в вашем регионе, можно в отделении соцзащиты.

Что нужно помнить о выплатах к школе в 2024 году: главное