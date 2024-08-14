Какие выплаты положены школьникам в 2024 году

Будут ли выплачивать по 10 000 рублей к школе в 2024 году
На уровне государства выплат на детей к учебному году в 2024 году не предусмотрено. Всеобщие выплаты были в 2021 году из-за коронавируса. Однако многие регионы реализуют в 2024 году собственные программы поддержки ко Дню знаний.
Кому положены выплаты на детей к 1 сентября
Размер выплат к школе и критерии получателей регионы разрабатывают самостоятельно. Например, в некоторых субъектах все семьи могут получить компенсацию или выплату на школьную форму и принадлежности для учебы. В других льготы распространяются только на определенные категории семей, например, только семей первоклассников. В некоторых регионах семьям перечисляют определенную сумму на покупку школьных принадлежностей, а в других выдают уже готовые наборы.
Узнать о положенной материальной помощи к 1 сентября можно в местной соцзащите. Если семья попадает в число нуждающихся, то оформить выплату можно в МФЦ или соцзащите.
В каких регионах можно получить выплату к школе в 2024 году
В некоторых регионах предоставляют денежные выплаты для сборов в школу или в качестве компенсации уже понесенных расходов, в других — готовые школьные наборы. Собрали меры поддержки школьников в таблице ниже.
Регион
Тип выплаты или льготы
Категория получателей
Периодичность выплат
Алтайский край
многодетные семьи
ежегодно
Белгородская область
компенсация 2063 рубля на школьную форму первоклассников
родители
ежегодно
Брянская область
10 000 рублей — ежегодно для детей из многодетных семей без учета дохода
многодетные семьи
ежегодно
Владимирская область
1960 на школьную и спортивную форму
многодетные семьи
ежегодно
Воронежская область
многодетные семьи
ежегодно
Иркутская область
1401,13 рубля на школьную форму
многодетные и малоимущие семьи
ежегодно
Калининградская область
125 и 250 рублей для многодетных семей
многодетные семьи
ежемесячно
Камчатский край
4500 рублей на частичную компенсацию стоимости школьной одежды и школьно-письменных принадлежностей к началу учебного года
малоимущие и многодетные семьи
единовременно
Костромская область
5000 рублей на школьную форму
многодетные семьи
ежегодно
Костромская область
5000 рублей — один раз в два года на каждого школьника из многодетной семьи, в том числе при поступлении в 1 класс
многодетные семьи
каждые два года
Красноярский край
1 897,46 рублей + районный коэффициент на каждого ребенка школьного возраста
родители с инвалидностью и многодетные семьи
единовременно
Курганская область
5000 рублей — ежегодно на каждого школьника из многодетной семьи
многодетные семьи
ежегодно
Московская область
3000 рублей — на каждого школьника в многодетной семье; 10 000 рублей — на школьников в малоимущей многодетной семье
многодетные семьи
ежегодно и разово
Мурманская область
5224,55 рубля
родители первоклассников
разово
Нижегородская область
1030 рублей на приобретение учебной литературы, школьных письменных принадлежностей, школьной (спортивной) формы
малоимущие, многодетные и приемные семьи
ежегодно
Новосибирская область
многодетные семьи
ежегодно и разово
Орловская область
683,95 рубля на подготовку к школе
многодетные семьи
ежегодно
Пензенская область
290 рублей на подготовку к школе
малоимущие и многодетные семьи
ежегодно
Республика Адыгея
5000 рублей на каждого школьника
многодетные семьи
ежегодно
Республика Алтай
наборы к школе
первоклассники из многодетных семей, семей участников спецоперации и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
—
Республика Ингушетия
одежда и обувь на сумму 6090 рублей, учебная литература и письменные принадлежности на сумму 2100 рублей
малоимущие семьи
ежегодно
Республика Калмыкия
5 000 рублей на приобретение школьной одежды и письменных принадлежностей
многодетные семьи
ежегодно
Республика Карелия
1000 рублей компенсации на школьные принадлежности
ученики начальной школы из многодетных семей
ежегодно
Республика Крым
компенсация до 3513 рублей на школьную форму
многодетные семьи
ежегодно
Республика Мордовия
5000 рублей
семьи с четырьмя и более детьми;
ежегодно
Республика Хакасия
2500 рублей — ежегодно на каждого школьника из многодетных семей.
До 15 лет — в беззаявительном порядке, старше 15 лет — по заявлению
многодетные семьи
ежегодно
Республика Саха (Якутия)
3629 рублей на школьную и спортивную форму
многодетные семьи
ежегодно
Ростовская область
453 рубля
многодетные семьи
ежегодно
Рязанская область
2000 рублей на школьные принадлежности
малоимущие и многодетные семьи
ежегодно
Самарская область
11 000 рублей на школьную и спортивную форму
многодетные семьи
ежегодно
Санкт-Петербург
10 000 рублей — ежегодно на каждого школьника из многодетной семьи, включая детей, уже зачисленных в 1 класс
многодетные семьи
ежегодно
Свердловская область
6000 рублей
многодетные семьи, если среднедушевой доход не превышает двукратный прожиточный минимум
каждые два года
Ставропольский край
компенсация 5732 рубля на расходы к школе
многодетные семьи
ежегодно
Тюменская область
14 989 рублей
многодетные семьи, если среднедушевой доход семьи не превышает региональный прожиточный минимум для трудоспособного населения
ежегодно
Челябинская область
10 000 рублей — ежегодно на каждого школьника в многодетной семье
многодетные семьи, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратный прожиточный минимум для трудоспособного населения в регионе
ежегодно
Как получить выплату к 1 сентября 2024 года
Единовременные выплаты к школе в 2024 году положены в некоторых регионах России для многодетных и малоимущих семей. А в некоторых — всем школьникам.
Чтобы получить выплату в 2024 году, нужно обратиться в соцзащиту по месту регистрации или в МФЦ. В некоторых субъектах заявку подают онлайн через портал региональных госуслуг.
Размер, условия, правила и сроки начисления выплат региональные власти разрабатывают самостоятельно. Где-то заявление нужно подать до конца 2024 года, а где-то до октября. В некоторых субъектах перечисляют компенсацию за расходы на подготовку ребенка к школе, так что дополнительно потребуются подтверждающие чеки.
Некоторые регионы установили ограниченные сроки для подачи заявлений на выплаты. Поэтому подать заявление стоит в ближайшее время.
Какие документы нужны для выплат к 1 сентября
Список документов в таких случаях обычно стандартный. Требуются:
заявление;
паспорт родителя, усыновителя, опекуна или попечителя;
свидетельство о рождении ребенка;
удостоверение многодетной семьи;
справка о статусе малоимущей семьи;
справка о регистрации по месту жительства;
справка из школы об обучении ребенка;
другие документы, которые подтверждают право на льготу, например,
справка об инвалидности ребенка.
Как оформлять выплату, зависит от региона: где-то родители должны лично обратиться в органы соцзащиты или МФЦ, а где-то достаточно подать заявление онлайн на региональном портале госуслуг.
Другие меры поддержки семей школьников
Семьи с детьми могут получить не только региональные выплаты ко Дню знаний, но также воспользоваться федеральными мерами поддержки. Обратиться за некоторыми из них можно в любое время, а не только перед 1 сентября.
Материнский капитал
Средства материнского сертификата можно направить на оплату образования ребенка или ежемесячные выплаты, если семья имеет низкий уровень дохода. Если маткапитал уже использован, а на счете осталась сумма до 10 000 рублей, средства также можно получить в виде ежемесячной выплаты.
Единовременное пособие
Ежемесячные выплаты могут получить малоимущие семьи с детьми до 17 лет, а также беременные женщины.
Социальный контракт на подготовку к школе в 2024 году
Малоимущие граждане могут заключить с государством социальный контракт и получить средства на преодоление сложной жизненной ситуации, в т. ч. на подготовку детей к школе.
Среднедушевой доход в семье в этом случае должен быть ниже прожиточного минимума в регионе. При заключении соцконтракта граждане должны трудоустроиться, открыть свое дело или вести личное подсобное хозяйство.
Обратите внимание, что не во всех регионах в перечень расходов по соцконтракту входят школьные принадлежности, поэтому получить выплату под эти цели получится не везде.
Узнать больше о доступных мерах поддержки можно с помощью портала «Госуслуги». Достаточно оформить согласие на получение уведомлений на получение данных от государственных органов и получать информацию о доступных мерах поддержки.
Акция «Собери ребенка в школу — 2024»
Во всех регионах действует ежегодная акция «Собери ребенка в школу». Нуждающиеся дети могут получить школьные рюкзаки, наборы канцелярии и школьную форму.
Принять участие в акции могут:
многодетные семьи;
малообеспеченные семьи;
нуждающиеся семьи;
дети с инвалидностью;
семьи участников спецоперации;
семьи, которые находятся в неблагоприятной жизненной ситуации;
семьи, в которых воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья.
Частые вопросы о выплатах к школе
Какие выплаты будут к школе в 2024 году?
В 2024 году не предусмотрено выплат к школе на федеральном уровне. Однако меры поддержки действуют во многих регионах. Выплаты и льготы часто могут получить малоимущие, многодетные, семьи участников спецоперации и семьи с детьми с инвалидностью.
Как получить 10 000 на школьника через «Госуслуги»?
В этом году единой выплаты в 10 000 рублей на уровне государства нет. Однако многие субъекты РФ предоставляют собственные выплаты к школе. Оформить их можно через региональный портал госуслуг.
Кому положено пособие к школе?
Список получателей зависит от решения региональных властей. Обычно это многодетные и малоимущие семьи, опекуны, попечители, усыновители, семьи детей с инвалидностью или семьи первоклассников.
Будут ли выплаты к школе в августе?
Будут, но не во всех регионах. Узнать подробнее, есть ли такие меры поддержки в вашем регионе, можно в отделении соцзащиты.
Что нужно помнить о выплатах к школе в 2024 году: главное
В 2024 году на федеральном уровне не предусмотрены единовременные выплаты на школьников, в отличие от временных мер в 2021 году из-за коронавируса.
Многие регионы России предусматривают собственные программы поддержки ко Дню знаний: выплаты и компенсации за школьные принадлежности, а также готовые школьные наборы.
Выплаты чаще всего направлены на поддержку многодетных и малоимущих семей.
В большинстве регионов выплаты производятся ежегодно, некоторые регионы предлагают выплаты раз в два года или единовременные компенсации.
Чтобы получить льготы, необходимо обратиться в органы социальной защиты или МФЦ, а в некоторых случаях возможна подача заявки онлайн на региональном портале госуслуг.
К стандартному пакету документов относятся паспорт, свидетельство о рождении ребенка, удостоверение многодетной семьи и другие подтверждающие документы.
Семьи с детьми могут воспользоваться не только региональными выплатами, но и федеральными мерами поддержки, такими как материнский капитал или социальные контракты, а также стать участниками благотворительных акций.
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