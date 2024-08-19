Как узнать адрес ИП

Можно ли получить сведения бесплатно?
Бесплатно можно получить лишь выписку из ЕГРИП на сайте ФНС, но адреса ИП там нет.
Если у вас имеются иные точные сведения об ИП Ф.И.О. (последнее – при наличии), ОГРН, ИНН, то такая выписка вам не нужна. Если нет, то закажите, ибо данные об ИП понадобятся для оформления запроса на адрес.
По закону о регистрации ЮЛ и ИП (п. 5 ст. 6 № 129-ФЗ от 08.08.2001), ФНС вправе представить информацию об адресе ИП в виде выписки из Реестра ИП, причем любому лицу, которое:
оформило запрос;
представило паспорт.
Это установлено п. 3 Порядка предоставления содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП (приказ Минфина от 05.08.2019 № 121н).
В запросе указывается:
Ф.И.О. (последнее – при наличии) ИП;
ОГРН;
ИНН.
Следует учитывать, что и ИП вправе узнать, кто запрашивал сведения об адресе. Так что если грядет конфликт, следует учитывать этот нюанс, который может как сподвигнуть ИП выполнить свои обязательства, так и приступить к «заметанию следов».
Сколько это стоит
200 руб. – за представление выписки в бумажном виде в течение 5 дней, если сведения требуются срочно (на следующий рабочий день), то 400 руб. (постановление Правительства от 19.05.2014 № 462, п. 5 Разд. I Порядка).
Куда обращаться
Есть следующие варианты:
портал Госуслуги;
сайт ФНС;
любая ИФНС.
В первых двух случаях ответ дается в электронной форме, в режиме реального времени (п. 4 Разд. I Порядка), в третьем случае – в бумажной.
Возможен ли отрицательный ответ
Если по сведениям, указанным в запросе, налоговикам не удалось идентифицировать ИП, то заявителю будет выдана справка об отсутствии запрашиваемой информации.
Если адрес регистрации ИП не совпадает с фактическим
Часто возникают сомнения, что в таком случае «все бесполезно»: претензия не будет получена, повестка вернется за истечением срока хранения. ИП полагают, что они в безопасности, и попадают в процессуальную ловушку.
Место жительства – это место, где гражданин проживает постоянно или по преимуществу (п. 1 ст. 20 ГК).
В большинстве случаев гражданин вправе жить где угодно (ст. 27 Конституции), однако согласно ст. 6 закона № 5242-1, кроме исключений, указанных в ст. 6.1, гражданин, изменивший место жительства, обязан не позднее 7 дней со дня прибытия на новое место жительства встать на учет по месту пребывания (жительства).
Если вы отправляете значимую информацию по месту регистрации, то действуете по закону (ст. 165.1 ГК, 113 ГПК), и письмо будет считаться доставленным, даже если оно не было вручено, адресат не ознакомился с ним (п. 1 ст. 165.1 ГК) или уклоняется от получения, в т.ч. если оно возвращается в связи с истечением срока хранения (п. 67 постановления Пленума ВС от 23.06.2015 № 25).
Иными словами, если письмо доставлено по адресу регистрации ИП, а он его не получил, то пусть пеняет на себя: оно считается полученным, а ИП – извещенным.
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