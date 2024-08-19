Как узнать адрес ИП

По закону о регистрации ЮЛ и ИП (п. 5 ст. 6 № 129-ФЗ от 08.08.2001), ФНС вправе представить информацию об адресе ИП в виде выписки из Реестра ИП, причем любому лицу, которое:

Это установлено п. 3 Порядка предоставления содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП ( приказ Минфина от 05.08.2019 № 121н ).

В запросе указывается:

Ф.И.О. (последнее – при наличии) ИП;

ОГРН;

ИНН.

Следует учитывать, что и ИП вправе узнать, кто запрашивал сведения об адресе. Так что если грядет конфликт, следует учитывать этот нюанс, который может как сподвигнуть ИП выполнить свои обязательства, так и приступить к «заметанию следов».

Сколько это стоит

200 руб. – за представление выписки в бумажном виде в течение 5 дней, если сведения требуются срочно (на следующий рабочий день), то 400 руб. (постановление Правительства от 19.05.2014 № 462, п. 5 Разд. I Порядка).

Куда обращаться

Есть следующие варианты:

портал Госуслуги;

сайт ФНС;

любая ИФНС.

В первых двух случаях ответ дается в электронной форме, в режиме реального времени (п. 4 Разд. I Порядка), в третьем случае – в бумажной.