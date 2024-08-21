Как пройти процедуру упрощенной ликвидации малого предприятия по заявлению в ФНС

Нормативная база
С 1 июля 2023 года в силу вступил ФЗ от 13.06.2023 № 249-ФЗ о внесении изменений:
в закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
в закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Закон значительно упростил процедуру закрытия организаций, которые входят в реестр МСП.
Как будет работать
Закрывать компанию будут на основании одного заявления. Инспекторы закроют компанию без проверок и подачи ликвидационного баланса.
Таким образом компании не придется проходить длительную процедуру ликвидации и платить госпошлину.
Требования к компании
Процедура ликвидации в упрощенном порядке будет доступна компаниям, которые:
состоят в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;
не являются плательщиками НДС или освобождены от его исчисления и уплаты;
не имеют долгов перед по налогам, взносам, зарплатам и договорам с контрагентами (ч. 1 ст. 64 ГК);
не имеют в собственности недвижимости и / или транспортных средств;
не находятся в процессе банкротства, ликвидации, реорганизации, исключения из ЕГРЮЛ по решению налоговой службы;
не имеют записей в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений.
Порядок подачи заявления
Подачей заявления учредители (участники) общества подтвердят, что расчеты с кредиторами завершены, уволенные сотрудники получили все положенные выплаты, а компания не позднее, чем за 1 рабочий день до исключения из ЕГРЮЛ сдаст необходимую отчетность.
Подать заявление по форме P19001 можно:
в бумажной форме (потребуется нотариальное заверение подписи заявителя);
в электронном виде (документ нужно будет подписать КЭП).
Способы подачи:
1. Лично.
2. Через МФЦ или нотариуса.
3. По почте.
Что дальше
1. Регистрирующая ФНС в течение 5-ти рабочих дней со дня получения заявления примет решение о предстоящем компании из ЕГРЮЛ и внесёт в реестр соответствующую запись.
2. Если несоблюдено хотя бы одно из требований, которым должна отвечать компания (например, у нее есть долги перед бюджетом), то ФНС в срок не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем истечения срока принятия решения о предстоящем исключении, уведомит заявителей о невозможности исключения компании из ЕГРЮЛ с указанием причин.
3. Если оснований для отказа нет, то ФНС опубликует сведения в «Вестнике государственной регистрации» и Едином федреестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности.
4. Кредиторы или иные лица, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением компании из ЕГРЮЛ смогут направить возражения в течение 3-х месяцев со дня опубликования решения о предстоящем исключении.
5. Если поступят возражения, деятельность компании не будет прекращена в упрощенным способом, ликвидировать ее придется уже самостоятельно в добровольном порядке.
6. Если в течение вышеуказанного срока возражений не поступило, ФНС исключает компанию из ЕГРЮЛ путем внесения соответствующей записи в реестр.
Таким образом, процедура исключения компании из ЕГРЮЛ займет порядка 3,5 месяцев.
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