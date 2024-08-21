Как пройти процедуру упрощенной ликвидации малого предприятия по заявлению в ФНС

Сейчас у предпринимателей из реестра МСП есть возможность пройти процедуру упрощенной ликвидации. Рассказываем, как правильно это сделать.

Нормативная база

С 1 июля 2023 года в силу вступил ФЗ от 13.06.2023 № 249-ФЗ о внесении изменений:

Закон значительно упростил процедуру закрытия организаций, которые входят в реестр МСП.

Как будет работать

Закрывать компанию будут на основании одного заявления. Инспекторы закроют компанию без проверок и подачи ликвидационного баланса.

Таким образом компании не придется проходить длительную процедуру ликвидации и платить госпошлину.

Требования к компании

Процедура ликвидации в упрощенном порядке будет доступна компаниям, которые:

состоят в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;

не являются плательщиками НДС или освобождены от его исчисления и уплаты;

не имеют долгов перед по налогам, взносам, зарплатам и договорам с контрагентами (ч. 1 ст. 64 ГК);

не имеют в собственности недвижимости и / или транспортных средств;

не находятся в процессе банкротства, ликвидации, реорганизации, исключения из ЕГРЮЛ по решению налоговой службы;

не имеют записей в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений.

Порядок подачи заявления

Подачей заявления учредители (участники) общества подтвердят, что расчеты с кредиторами завершены, уволенные сотрудники получили все положенные выплаты, а компания не позднее, чем за 1 рабочий день до исключения из ЕГРЮЛ сдаст необходимую отчетность.

Подать заявление по форме P19001 можно:

в бумажной форме (потребуется нотариальное заверение подписи заявителя);

в электронном виде (документ нужно будет подписать КЭП).

Способы подачи:

1. Лично.

2. Через МФЦ или нотариуса.

3. По почте.

Что дальше

1. Регистрирующая ФНС в течение 5-ти рабочих дней со дня получения заявления примет решение о предстоящем компании из ЕГРЮЛ и внесёт в реестр соответствующую запись.

2. Если несоблюдено хотя бы одно из требований, которым должна отвечать компания (например, у нее есть долги перед бюджетом), то ФНС в срок не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем истечения срока принятия решения о предстоящем исключении, уведомит заявителей о невозможности исключения компании из ЕГРЮЛ с указанием причин.

3. Если оснований для отказа нет, то ФНС опубликует сведения в «Вестнике государственной регистрации» и Едином федреестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности.

4. Кредиторы или иные лица, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением компании из ЕГРЮЛ смогут направить возражения в течение 3-х месяцев со дня опубликования решения о предстоящем исключении.

5. Если поступят возражения, деятельность компании не будет прекращена в упрощенным способом, ликвидировать ее придется уже самостоятельно в добровольном порядке.

6. Если в течение вышеуказанного срока возражений не поступило, ФНС исключает компанию из ЕГРЮЛ путем внесения соответствующей записи в реестр.

Таким образом, процедура исключения компании из ЕГРЮЛ займет порядка 3,5 месяцев.