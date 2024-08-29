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Имущественные налоги в 2024 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера

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Имущественные налоги в 2024 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Январь 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо ФНС от 28.12.2023 № БС-3-21/17418@

Придется платить транспортный налог за авто, изъятое как вещдок.

Письмо ФНС от 28.12.2023 № БС-2-21/1470@

За землю надо платить налог.

Письмо ФНС от 19.12.2023 № БС-4-21/15829@

Компания платит низкий земельный налог только за ту часть участка под ИЖС, которая занята жильем.

Письмо Минфина от 23.01.2024 № 03-05-04-01/5049

Письмо ФНС от 24.01.2024 № БС-4-21/642@

Налог на имущество физлиц за недостроенный многоквартирный дом идет по ставке 0,3%.

Февраль 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо ФНС от 30.01.2024 № БС-4-21/866@

Налоговики могут без заявления дать ИП на ПСН льготу по налогу на имущество.

Письмо ФНС от 05.02.2024 № БС-2-21/1521@

ФНС может пересчитать имущественные налоги физлиц, но не бизнеса.

Письмо ФНС от 13.02.2024 № БС-4-21/1534@

У ИП на УСН будет льгота по налогу на имущество на помещение, даже если оно временно не используется в бизнесе.

Письмо ФНС от 16.02.2024 № БС-2-21/2262@

ФНС рассылает налоговые уведомления на уплату имущественных налогов по почте или через личный кабинет.

Март 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 13.02.2024 № 03-05-06-01/11962

Налог на имущество не начисляют, если дача сгорела.

Письмо ФНС от 25.03.2024 № БС-4-21/3309@

ФНС объяснила, какой ОКТМО указывать в ЕНП-уведомлении по налогу на имущество.

Апрель 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо ФНС от 01.04.2024 № БС-4-21/3777@

Транспортный налог на дорогие авто считают с коэффициентом 3.

Письмо ФНС от 04.04.2024 № БС-4-21/3917@

Для льготной ставки по земельному налогу сельхозземля должна использоваться по назначению.

Письмо ФНС от 25.03.2024 № БС-4-21/3348@

Бизнес в новых регионах за 2024 год платит налоги за имущество и транспорт и не платит за землю.

Письмо ФНС от 04.04.2024 № БС-4-21/3917@

Для льготной ставки по земельному налогу нужно соблюсти 2 условия – по назначению земли и по ее использованию.

Май 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо ФНС  от 29.03.2024 № БС-2-21/4945@

Для тех, у кого много недвижимости, нет повышенного налога на имушество.

Письмо Минфина от 25.04.2024 № 03-05-06-04/39012

Регистрация авто в ГИБДД после 15 числа одного месяца и снятие с учета до 15 числа другого месяца дает право не платить транспортный налог.

Письмо Минфина от 25.04.2024 № 03-05-06-01/39003

ИП на УСН не платит налог за бизнес-имущество.

Июнь 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 12.02.2024 № 03-05-06-04/11603

Если у транспорта 2 двигателя, для транспортного налога надо учитывать суммарную максимальную 30-минутную мощность двух электродвигателей.

Письмо ФНС от 04.06.2024 № БС-4-21/6217@

Налоговики формируют сообщение на имущественные налоги бизнеса по данным из Росреестра.

Письмо Минфина от 12.02.2024 № 03-05-05-01/11646

За сарай на садовом участке налог платит либо СНТ, либо садоводы.

Письмо ФНС от 05.06.2024 № БС-4-21/6282@

За земли ИЖС бизнес не может платить пониженный налог.

Письмо Минфина от 20.05.2024 № 03-05-06-01/45580

За нежилую недвижимость из регионального перечня ИП на УСН платит налог по ставке 2%.

Июль 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо УФНС по г. Москве от 07.12.2023 № 23-22/1/144166@

Многодетному москвичу не положена льгота по транспортному налогу, если он развелся с женой.

Письмо ФНС от 24.06.2024 № БС-2-21/9312@

Налоги за имущество детей должны платить их родители.

Письмо Минфина от 25.04.2024 № 03-05-06-04/39014

Если авто поставили на учет в конце месяца, за этот месяц налога не будет.

Письмо Минфина от 27.05.2024 № 03-05-06-04/48499

За моторную лодку надо платить транспортный налог.

Письмо ФНС от 27.06.2024 № БС-2-21/9538@

Если авто владеют два человека, налог придет только одному.

Письмо Минфина от 06.05.2024 № 03-05-04-01/45584

Минфин пояснил, как считают налог на имущество за ПВЗ маркетплейсов.

Письмо Минфина от 30.05.2024 № 03-05-06-04/50075

За электропогрузчик тоже начислят транспортный налог.

Письмо Минфина от 12.04.2024 № 03-05-05-01/33994

Обесценение и изменение справедливой стоимости ОС влияет на имущественный налог.

Письмо Минфина от 11.04.2024 № 03-05-05-01/33569

Капвложения, которые учитываются как ОС, облагаются налогом на имущество.

Письмо ФНС от 03.07.2024 № БС-2-21/9761@

Письмо ФНС от 01.07.2024 № БС-2-21/9680@

Земельный налог начисляют по данным Росреестра.

Письмо Минфина от 15.04.2024 № 03-05-05-01/34501

В 2024 году налог на имущество начисляют по кадастровой стоимости на 01.01.2024.

Письмо Минфина от 11.07.2024 № 03-05-06-01/65038

Белорусский пенсионер не платит налог на имущество в России.

Письмо ФНС от 16.07.2024 № СД-4-3/8056@

Бизнес хочет, чтобы были четкие критерии признания ОС недвижимостью.

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