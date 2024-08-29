Имущественные налоги в 2024 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера

Реквизиты письма Суть разъяснений

Письмо УФНС по г. Москве от 07.12.2023 № 23-22/1/144166@ Многодетному москвичу не положена льгота по транспортному налогу, если он развелся с женой.

Письмо ФНС от 24.06.2024 № БС-2-21/9312@ Налоги за имущество детей должны платить их родители.

Письмо Минфина от 25.04.2024 № 03-05-06-04/39014 Если авто поставили на учет в конце месяца, за этот месяц налога не будет.

Письмо Минфина от 27.05.2024 № 03-05-06-04/48499 За моторную лодку надо платить транспортный налог.

Письмо ФНС от 27.06.2024 № БС-2-21/9538@ Если авто владеют два человека, налог придет только одному.

Письмо Минфина от 06.05.2024 № 03-05-04-01/45584 Минфин пояснил, как считают налог на имущество за ПВЗ маркетплейсов.

Письмо Минфина от 30.05.2024 № 03-05-06-04/50075 За электропогрузчик тоже начислят транспортный налог.

Письмо Минфина от 12.04.2024 № 03-05-05-01/33994 Обесценение и изменение справедливой стоимости ОС влияет на имущественный налог.

Письмо Минфина от 11.04.2024 № 03-05-05-01/33569 Капвложения, которые учитываются как ОС, облагаются налогом на имущество.

Письмо Минфина от 15.04.2024 № 03-05-05-01/34501 В 2024 году налог на имущество начисляют по кадастровой стоимости на 01.01.2024.

Письмо Минфина от 11.07.2024 № 03-05-06-01/65038 Белорусский пенсионер не платит налог на имущество в России.