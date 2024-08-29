Имущественные налоги в 2024 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера

Январь 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо ФНС от 28.12.2023 № БС-3-21/17418@
Придется платить транспортный налог за авто, изъятое как вещдок.
Письмо ФНС от 28.12.2023 № БС-2-21/1470@
За землю надо платить налог.
Письмо ФНС от 19.12.2023 № БС-4-21/15829@
Компания платит низкий земельный налог только за ту часть участка под ИЖС, которая занята жильем.
Письмо Минфина от 23.01.2024 № 03-05-04-01/5049
Письмо ФНС от 24.01.2024 № БС-4-21/642@
Налог на имущество физлиц за недостроенный многоквартирный дом идет по ставке 0,3%.
Февраль 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо ФНС от 30.01.2024 № БС-4-21/866@
Налоговики могут без заявления дать ИП на ПСН льготу по налогу на имущество.
Письмо ФНС от 05.02.2024 № БС-2-21/1521@
ФНС может пересчитать имущественные налоги физлиц, но не бизнеса.
Письмо ФНС от 13.02.2024 № БС-4-21/1534@
У ИП на УСН будет льгота по налогу на имущество на помещение, даже если оно временно не используется в бизнесе.
Письмо ФНС от 16.02.2024 № БС-2-21/2262@
ФНС рассылает налоговые уведомления на уплату имущественных налогов по почте или через личный кабинет.
Март 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 13.02.2024 № 03-05-06-01/11962
Налог на имущество не начисляют, если дача сгорела.
Письмо ФНС от 25.03.2024 № БС-4-21/3309@
ФНС объяснила, какой ОКТМО указывать в ЕНП-уведомлении по налогу на имущество.
Апрель 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо ФНС от 01.04.2024 № БС-4-21/3777@
Транспортный налог на дорогие авто считают с коэффициентом 3.
Письмо ФНС от 04.04.2024 № БС-4-21/3917@
Для льготной ставки по земельному налогу сельхозземля должна использоваться по назначению.
Письмо ФНС от 25.03.2024 № БС-4-21/3348@
Бизнес в новых регионах за 2024 год платит налоги за имущество и транспорт и не платит за землю.
Письмо ФНС от 04.04.2024 № БС-4-21/3917@
Для льготной ставки по земельному налогу нужно соблюсти 2 условия – по назначению земли и по ее использованию.
Май 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо ФНС от 29.03.2024 № БС-2-21/4945@
Для тех, у кого много недвижимости, нет повышенного налога на имушество.
Письмо Минфина от 25.04.2024 № 03-05-06-04/39012
Регистрация авто в ГИБДД после 15 числа одного месяца и снятие с учета до 15 числа другого месяца дает право не платить транспортный налог.
Письмо Минфина от 25.04.2024 № 03-05-06-01/39003
ИП на УСН не платит налог за бизнес-имущество.
Июнь 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 12.02.2024 № 03-05-06-04/11603
Если у транспорта 2 двигателя, для транспортного налога надо учитывать суммарную максимальную 30-минутную мощность двух электродвигателей.
Письмо ФНС от 04.06.2024 № БС-4-21/6217@
Налоговики формируют сообщение на имущественные налоги бизнеса по данным из Росреестра.
Письмо Минфина от 12.02.2024 № 03-05-05-01/11646
За сарай на садовом участке налог платит либо СНТ, либо садоводы.
Письмо ФНС от 05.06.2024 № БС-4-21/6282@
За земли ИЖС бизнес не может платить пониженный налог.
Письмо Минфина от 20.05.2024 № 03-05-06-01/45580
За нежилую недвижимость из регионального перечня ИП на УСН платит налог по ставке 2%.
Июль 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо УФНС по г. Москве от 07.12.2023 № 23-22/1/144166@
Многодетному москвичу не положена льгота по транспортному налогу, если он развелся с женой.
Письмо ФНС от 24.06.2024 № БС-2-21/9312@
Налоги за имущество детей должны платить их родители.
Письмо Минфина от 25.04.2024 № 03-05-06-04/39014
Если авто поставили на учет в конце месяца, за этот месяц налога не будет.
Письмо Минфина от 27.05.2024 № 03-05-06-04/48499
За моторную лодку надо платить транспортный налог.
Письмо ФНС от 27.06.2024 № БС-2-21/9538@
Если авто владеют два человека, налог придет только одному.
Письмо Минфина от 06.05.2024 № 03-05-04-01/45584
Минфин пояснил, как считают налог на имущество за ПВЗ маркетплейсов.
Письмо Минфина от 30.05.2024 № 03-05-06-04/50075
За электропогрузчик тоже начислят транспортный налог.
Письмо Минфина от 12.04.2024 № 03-05-05-01/33994
Обесценение и изменение справедливой стоимости ОС влияет на имущественный налог.
Письмо Минфина от 11.04.2024 № 03-05-05-01/33569
Капвложения, которые учитываются как ОС, облагаются налогом на имущество.
Письмо ФНС от 03.07.2024 № БС-2-21/9761@
Письмо ФНС от 01.07.2024 № БС-2-21/9680@
Земельный налог начисляют по данным Росреестра.
Письмо Минфина от 15.04.2024 № 03-05-05-01/34501
В 2024 году налог на имущество начисляют по кадастровой стоимости на 01.01.2024.
Письмо Минфина от 11.07.2024 № 03-05-06-01/65038
Белорусский пенсионер не платит налог на имущество в России.
Письмо ФНС от 16.07.2024 № СД-4-3/8056@
Бизнес хочет, чтобы были четкие критерии признания ОС недвижимостью.
Начать дискуссию