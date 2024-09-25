Как защитить свою карьеру в эпоху искусственного интеллекта? 7 надежных способов

Мир разделился на три лагеря. Кто-то готовится к апокалипсису и восстанию машин, еще кто-то не замечает слона в посудной лавке, другие уверены: одна голова хорошо, а две — лучше, особенно если вторая умнее любого супермощного компьютера. В каком лагере вы? Разбираемся, что можно изменить в подходе к работе уже сейчас, чтобы искусственный интеллект стал подспорьем на пути к карьере мечты, а не угрозой.

Знакомьтесь: интеллект, искусственный интеллект

Искусственный интеллект, ИИ, — это технология, которая позволяет программам решать интеллектуальные задачи: не только анализировать данные, но и принимать или предлагать на их основе решения. Это как машина, которая может «думать» и учиться подобно человеку, но делает это (предположительно) быстрее, точнее, эффективнее.

В настоящее время ИИ активно используется:

в медицине — для диагностики заболеваний;

в бизнесе и маркетинге — для анализа данных и для предсказаний;

в производстве — для автоматизации процессов;

в области транспорта и робототехники — для разработки автономных (то есть работающих без участия человека) систем.

Угрозы Возможности Замещение рабочих мест, особенно в тех сферах, где много рутинных и повторяющихся задач Создание новых профессий: например, инженеры по машинному обучению, тренеры ИИ Замена людей в сферах, где ИИ справляется лучше: например, в сфере обработки больших данных Упрощение творческих задач с помощью инструментов брейншторминга или ИИ-иллюстрирования Изменение требований к квалификации: работодатели уже отдают предпочтение кандидатам, имеющим навыки работы с ИИ Ускорение глубокой аналитической работы, повышение точности ее результатов Сокращение потребности в работниках средней квалификации: ИИ не всегда заменяет ручной труд, но простые задачи решает блестяще Повышение эффективности работы за счет автоматизации рутинных задач, что позволяет сосредоточиться на стратегии Новый тип конкуренции: кандидаты теперь соревнуются за работу не только с людьми, но и с умными машинами (бизнесу порой выгоднее «нанять» такую вместо человека) Переобучение, адаптация и новые вызовы: раскрытие профессионального потенциала благодаря новым знаниям и навыкам в области работы с ИИ

Как обезвредить угрозы и использовать возможности

Посмотрите на свою профессию и карьеру со стороны

Примерный алгоритм:

Выпишите все свои рутинные рабочие обязанности: регулярные отчеты, административные задачи, ввод данных и проч. Определите, что из этого уже можно автоматизировать с помощью ИИ или существующих на рынке программ. Оцените долю рутинных дел в общем их количестве: если более половины могут быть автоматизированы — придется сфокусироваться на развитии навыков, которыми ИИ пока не обладает. Так, согласно прогнозам, в ближайшие годы уйдут в прошлое следующие профессии: специалист по вводу данных, младший финансовый аналитик, бухгалтер на «участке» (первичка, зарплата, касса), оператор колл-центра, контент-модератор. Изучите, как профессиональные роли, аналогичные вашей, уже меняются под влиянием ИИ в более прогрессивных или крупных компаниях, а также за рубежом. Составьте план развития. Нацельтесь приобрести или углубить навыки, которые останутся востребованными.

Избегайте предсказуемости

ИИ создает точные предсказания благодаря способности анализировать большие объемы данных и тому, что миром — к счастью или, к сожалению, — правят стереотипы.

Чтобы оставаться востребованным, стремитесь придумывать уникальные, неожиданные, новаторские идеи.

Внедряйте нестандартные решения в свою работу. Прислушивайтесь к интуиции: именно ее не хватает ИИ для точной оценки контекста.

Развивайте уникальные человеческие качества

Среди навыков, устойчивых к ИИ-трансформации, футурологи и эксперты называют следующие:

Эмоциональный интеллект (плюс навыки межличностного общения: ведение переговоров, управление командой, разрешение конфликтов).

Почему? Сложно научить ИИ понимать эмоции, скрытые смыслы, негласные правила и контекст.

Как развивать? Учитесь распознавать эмоции и управлять ими, чаще общайтесь с людьми вживую, применяйте техники активного слушания. Стремитесь конструктивно разрешать конфликты, делитесь знаниями и поддерживайте коллег.

Креативность.

Почему? ИИ уже успешно помогает решать творческие задачи, генерировать идеи, создавать дизайн — но он не способен полностью заменить человека: необходим контроль и регулирование действий.

Как развивать? Стимулируйте себя искать свежие идеи с помощью брейншторминга, методик развития креативности, «обновления» взгляда на мир. Учитесь применять нестандартное мышление в повседневной работе.

Стратегическое и критическое мышление.

Почему? Принятие сложных решений и разработка долгосрочных стратегий требуют критического мышления и понимания контекста.

Как развивать? Развивайте умение анализировать информацию и принимать взвешенные решения. Исследуйте разные точки зрения и аргументируйте свои выводы. Стремитесь просчитывать несколько шагов наперед и замечать альтернативы, риски, возможности.

Гибкость и адаптивность.

Почему? Умение видеть изменения, быстро адаптироваться к ним и действовать в условиях неопределенности остается лишь человеческим навыком.

Как развивать? Пробуйте новое, участвуйте в разных проектах и задачах. Осознанно избегайте привычных подходов и решений. Учитесь получать удовольствие от исследований и экспериментов.

Зарабатывайте репутацию эксперта и стройте личный бренд

Даже если ИИ может выполнять простые, базовые профессиональные функции, результаты его работы нуждаются в проверке специалистом.

Приобретайте глубокие знания и компетенции, чтобы оставаться надежным источником информации и тем самым экспертом, который способен направлять ИИ.

Проходите обучение, получайте сертификаты и дипломы, которые подтверждают ваш уровень знаний. Консультируйте. Вступайте в профессиональные ассоциации, участвуйте в тренингах и отраслевых мероприятиях — чтобы всегда быть в курсе тенденций и новых технологий.

Рассматривайте планы Б, В и Г

Будьте готовы поменять направление карьеры, если это необходимо. Изучайте и примеряйте на себя новые роли, которые могут соответствовать вашим интересам и способностям. Развивайте смежные навыки или обучайтесь профессиям, которые будут востребованы в будущем.

Приведем примеры карьерных переходов.

Профессия Новая профессия Почему под угрозой? Навыки, которые стоит развивать Графический дизайнер UX-/UI-дизайнер ИИ автоматизирует создание визуальных материалов. Но UX-/UI-дизайнеры фокусируются на понимании потребностей пользователей и создании интуитивно понятных интерфейсов — это требует человеческого анализа и креативного подхода Исследование пользователей, принципы пользовательского опыта, проектирование интерфейсов и прототипирование Бухгалтер Финансовый аналитик ИИ хорошо справляется с автоматизацией бухгалтерских операций. Но финансовые аналитики необходимы для интерпретации сложных данных, разработки стратегий и принятия решений — это требует критического мышления и человеческого понимания бизнес-контекста Анализ данных, бизнес-стратегии, финансовое моделирование Учитель Специалист по образовательным технологиям ИИ может автоматизировать некоторые образовательные процессы. Но специалисты по образовательным технологиям адаптируют технологии к образовательным потребностям и создают персонализированные образовательные траектории — это требует глубокого понимания образовательных целей и знания человеческой психологии Использование образовательных технологий, разработка онлайн-курсов, анализ и адаптация образовательных данных Рекрутер HR-аналитик ИИ автоматизирует процессы поиска и подбора. Но HR-аналитики используют данные для стратегического планирования, анализа потребностей бизнеса, для развития персонала и видят за цифрами людей — это требует навыков интерпретации данных, понимания психологии и знания бизнес-стратегии Анализ данных, стратегическое планирование, коммуникативные навыки, разработка HR-стратегий и программ по развитию персонала

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Целенаправленно выбирайтесь в «реальный мир»

Присматривайтесь к вакансиям в областях, где человеческий опыт и взаимодействие имеют наибольшую ценность, например в психотерапии, медицине, обучении, социальной работе, — или делайте акцент на «человеческой», не цифровой стороне своей работы.

Консалтинг, коучинг и наставничество будут востребованы, потому что людям важен индивидуальный подход и личный контакт. Предлагайте уникальные стратегии и поддержку, основанную на своем опыте и наблюдениях.

Стройте вертикальную карьеру: ИИ пока не доверяют руководить людьми.

Управление командами требует не только знаний, но также гибкости в принятии решений, способности адаптироваться к изменениям и эмоциональной устойчивости. Эти навыки сложно формализовать и автоматизировать.

Ищите и используйте возможности прямо сейчас применять ИИ

Применение ИИ в ситуации, которая этого от вас пока не требует, покажет вас руководству с новой стороны — как человека инициативного и готового работать с передовыми технологиями.