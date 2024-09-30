Кто вправе ликвидировать ООО в упрощенном порядке

Воспользоваться упрощенным порядком ликвидации ООО может не каждая организация. В частности, организация должна быть субъектом МСП. О других критериях рассказали в статье.

Участники ООО, которые приняли решение о прекращении деятельности общества, могут направить в регистрирующий орган заявление об исключении общества из ЕГРЮЛ согласно п. 1 ст. 21.3 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ.

Решение о прекращении деятельности общества должно быть принято всеми участниками общества единогласно.

Однако, чтобы воспользоваться таким порядком, ООО должно соответствовать условиям, указанным в п. 7 ст. 21.3 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ:

компания не является плательщиком НДС или освобождена от его исчисления и уплаты;

у регистрирующего органа нет сведений о наличии незавершенных расчетов с кредиторами из числа указанных в п. 1 ст. 64 ГК;

в ЕГРЮЛ нет записи о недостоверности сведений об ООО;

ООО исполнило обязанность по уплате всех необходимых налогов, сборов, иных обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством;

у ООО нет в собственности недвижимого имущества и транспортных средств;

ООО не находится в процессе ликвидации, реорганизации, исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа.

Если ООО не соблюдает хотя бы одно из вышеперечисленных условий, то оно не может быть ликвидировано в упрощенном порядке согласно п. 8 ст. 21.3 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ.