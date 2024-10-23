ВПР в «Эксель» — что это и как сделать: пошаговая инструкция

ВПР, или вертикальный поиск, помогает быстро найти в таблице нужные значения и перенести их с одного листа на другой. Расскажем, как работает функция, в каких случаях она полезна и как исправить возможные ошибки.

Почему Google Sheets? Вместо Excel мы пользуемся сервисом Google Sheets, потому что он бесплатный и работает онлайн: можно пользоваться с компьютера и телефона. Если Excel привычнее, никаких проблем — в нем те же функции.

Как использовать ВПР в личных финансах

1. Как устроена функция. ВПР сканирует диапазон значений сверху вниз, пока не найдет нужное. Когда значение находится, функция копирует его в соседнюю таблицу. Затем ВПР продолжает поиск, а когда таблица заканчивается, останавливает работу.

Функция в Sheets Функция в Exce Что делает Синтаксис ВПР или VLOOKUP ВПР Автоматически переносит данные из одной таблицы в другую =ВПР(искомое значение; таблица; номер столбца; интервальный просмотр)

Функция работает только в рамках одной таблицы (одного файла). Если таблиц несколько, сначала нужно вручную скопировать данные в одну из них.

2. Чем функция ВПР полезна в личных финансах. Например, часто учет расходов и доходов ведут на разных листах одной таблицы, чтобы ничего не путалось:

Но что, если хочется собрать расходы и доходы по месяцам на одном листе? Тут и поможет ВПР.

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Как работает ВПР: пошаговый алгоритм

Шаг 1. Выделяем ячейку, в которую хотим перенести первое значение.

Шаг 2. Вводим функцию с таким синтаксисом:

Аргумент В нашем примере Значение, которое нужно найти. Оно должно быть одинаковым на обоих листах Расход за месяц: январь, февраль, март и так далее Диапазон, по которому нужно выполнить поиск Названия месяцев и суммы расходов на листе «Расход» Индекс или номер столбика со значением, которое нужно взять из листа «Расход» Сумма расходов. Этот столбик идет вторым по счету, поэтому укажем цифру 2 Интервальный просмотр, который определяет, насколько точно работает ВПР. Если значение нужно только при полном совпадении, вводим 0, а при приблизительном — 1. Когда работаете с суммами, всегда нужно полное совпадение, иначе в данных будет путаница Выберем полное совпадение и введем 0

Все аргументы разделяются точкой с запятой. Вот как это выглядит:

Шаг 3. Растянем формулу из заполненной ячейки на все остальные, чтобы в таблицу попали значения по всем месяцам.

Готово! Теперь суммы легко сравнить — сразу понятно, в какие месяцы расходы превышают доходы.

Данные в нашем примере можно было бы перенести вручную, но если вы ведете подробный финансовый учет, цифр может быть много. А еще они могут быть размещены в таблице бессистемно, поэтому вместо долгих поисков лучше использовать ВПР.

Почему ВПР не работает

Бывает, что функция не дает желаемый результат.

Обычно это связано с ошибкой при вводе формулы, потому что в ней целых четыре аргумента — легко запутаться.

Вот самые популярные проблемы и их решения:

Проблема Решение Ошибка #Н/Д — появляется, когда функция не находит искомое значение в таблице Проверить, нет ли в таблице скрытых ячеек, символов, лишних пробелов Ошибка #ССЫЛ! — в диапазоне указано слишком много столбцов В формуле нужно учитывать только столбцы диапазона, по которому ищете значения. Столбцы всей остальной таблицы не нужно учитывать Ошибка #ЗНАЧ! — указан неправильный номер столбика в аргументе «индекс» Нужно перепроверить аргумент и указать целое число больше нуля Ошибка ИМЯ? — идет поиск по запросу, который содержит текст, а не число Искомый текст нужно заключить в такие кавычки: “текст”.

Что важно запомнить