Допустимо ли требовать от поставщика бумажный акт помимо электронного документа о приемке

В контракте прописано, что поставку товара и принятие его заказчиком должен подтверждать документ о приемке. Достаточно ли электронного акта или нужно требовать еще бумажный?

Нельзя требовать от поставщика подписать бумажный акт или товарную накладную помимо электронного документа о приемке из ЕИС. Требование будет противоречить пункту 1 части 13 статьи 94 закона № 44-ФЗ.

При электронной приемке, согласно частям 13–14 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, стороны подписывают структурированный документ о приемке с использованием ЕИС.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью (п. 2 ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ). Заказчик вправе определить в контракте перечень неструктурированных документов, которые поставщик должен будет прикрепить к электронному документу о приемке в ЕИС и подписать их электронной подписью.

Когда поставщик и заказчик в личном кабинете подписывают документ о приемке, приложенные файлы в неструктурированной форме также будут автоматически подписаны.

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В письме Федерального казначейства от 19.11.2021 № 07-04-05/14-28375 разъясняется, что документ о приемке в электронной форме содержит необходимую информацию, которую проверяет Казначейство при санкционировании оплаты.

Дополнительных документов, которые подтверждают исполнение денежного обязательства, с 1 января 2022 года не требуется.