Новые выплаты на детей от государства

Сегодня познакомимся с нововведениями, касающихся социальных выплат для семей с детьми которые вступили или в ближайшее время вступят в силу.

До 10 000 рублей из остатка средств маткапитала

В закон о маткапитале добавлен еще один вариант получения его средств, а именно:

возможность получения единовременной выплаты за счет денег, которые остались на счете владельца сертификата, после того, как средства маткапитала были направлены по одному или нескольким предусмотренным направлениям.

Размер выплаты составляет до 10 тыс. руб, при условии, что сумма оставшихся средств маткапитала не превышает указанное значение.

Если остаток средств превышает 10 тыс. руб., то в выплате будет отказано.

Повышенный налоговый вычет на детей

С 2025 года размер стандартных налоговых вычетов увеличивается в два раза в следующих случаях:

на второго ребенка он составит 2800 руб., что даст родителям прибавку к зарплате 364 руб. в месяц;

на третьего и последующего ребенка налоговый вычет увеличивается до 6 тыс. руб. В этом случае прибавка к зарплате составит 780 руб. ежемесячно;

на ребенка-инвалида 12 тыс. руб., к зарплате плюс 1560 руб. ежемесячно.

Повышается также и лимит суммарного дохода, до достижения которого применяется стандартный вычет на детей. Вместо 350 тыс. руб., он становится 450 тыс. руб.

Для предоставления вычета не нужно ежегодно подавать работодателю заявление. Достаточно один раз предоставить документы, подтверждающие вычет.

Налоговый кешбэк на детей

С 2026 года вводится выплата, когда родители двух и более детей до 18 лет или до 23 лет, которые обучаются очно, смогут получить дополнительный налоговый вычет.

Это будет возможно, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума и при этом отсутствует задолженность по алиментам.

В этом случае возвращается разница между суммой уплаченных в 2025 году налогов по действующим, на тот момент, ставки и суммой налога, рассчитанного по ставке в 6%.

То есть фактически платить НДФЛ они будут по пониженной ставке.