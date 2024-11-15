Минфин 2025: новые правила налогообложения доходов физических лиц и что ждать в будущем

2024 год принес многочисленные изменения в российскую систему налогообложения, в том числе эти изменения коснулись и физических лиц. Однако уже принятые поправки в НК РФ могут оказаться не последними. Минфин России представил основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и на плановый период 2026─2027 годов. Как обозначает ведомство, в числе ключевых задач — создание более справедливой системы налогообложения, усиление социальной защиты и стимулирование экономического роста. В нашем выпуске мы расскажем об основных инициативах Минфина России, касающихся налогообложения физических лиц.
Вектор изменений
Как заявляет Минфин России, приоритетом в совершенствовании российской налоговой системы является разработка более справедливого и эффективного подхода к налогообложению. Комплексная донастройка налоговой системы должна быть направлена на снижение административных барьеров и перераспределение налогового бремени как между отдельными секторами экономики, так и между различными слоями населения, в том числе в части налогообложения доходов физических лиц.
Часть из указанных в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (далее ― ОННП) мер уже реализована органами государственной власти посредством принятых в 2024 году федеральных законов, о которых мы рассказывали в наших предыдущих выпусках. Теперь мы предлагаем вам ознакомиться с наиболее значимыми инициативами Минфина России в части налогообложения физических лиц, в отношении которых законодатель планирует развивать регулирование.
Опыт показывает, что не всегда все предлагаемые в ОННП инициативы реализуются на практике. Также, в зависимости от экономической ситуации, могут быть приняты изменения, не упомянутые в ОННП.
Введение обязанности для профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров и доверительных управляющих) выступать в качестве налоговых агентов при совершении операций с валютой
Волатильность курса российского рубля является одной из причин широкой востребованности операций с иностранной валютой среди физических лиц. Исторически иностранные валюты рассматриваются как инструмент защиты от валютных рисков.
В настоящее время:
Налогообложение доходов физических лиц при совершении операций с иностранной валютой производится исходя из положений НК РФ, предусмотренных для налогообложения доходов от продажи имущества.
Доход от реализации иностранной валюты может быть уменьшен на сумму имущественного налогового вычета.
Исчисление и уплата налога производятся налогоплательщиком самостоятельно на основании налоговой декларации, представляемой по окончании налогового периода.
Предлагаемые изменения:
Минфином России предлагается законодательно закрепить, что профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокер и/или доверительный управляющий) будут признаваться налоговыми агентами по сделкам с валютой, которые осуществляются ими в интересах физических лиц. Также планируется уточнить порядок налогообложения в иных ситуациях, например, когда валюта получена в результате реализации (погашения) производного финансового инструмента (ПФИ). По мнению Минфина России, такой подход позволит упростить контроль за налогообложением доходов от валютных операций и их администрированием.
Доверительный управляющий и/или брокер, осуществляющие в интересах налогоплательщика операции с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и/или производящие выплаты налогоплательщику по ценным бумагам, будут признаваться налоговыми агентами вне зависимости от наличия договора доверительного управления, договора на брокерское обслуживание или иного договора с налогоплательщиком
В настоящее время:
На текущий момент доверительный управляющий или брокер, осуществляющий операции с ценными бумагами и ПФИ или производящий выплаты по ценным бумагам, признаются налоговым агентом, если такая деятельность ведется на основании договора доверительного управления или договора на брокерское обслуживание.
Предлагаемые изменения:
Минфин России предлагает устранить привязку возникновения обязанности налогового агента к наличию договорных отношений между налогоплательщиком и доверительным управляющим/брокером. Таким образом, обязанность выступать налоговым агентом будет возложена на доверительного управляющего или брокера вне зависимости от договорных отношений. Это упростит налоговое администрирование и снизит нагрузку на физических лиц.
Изменения в порядке освобождения от налогообложения дохода от дарения ценных бумаг
В настоящее время:
Полученное в дар имущество от физических лиц освобождается от налогообложения, кроме случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций и цифровых финансовых активов.
Предлагаемые изменения:
Минфин России предлагает унифицировать подход и установить, что при дарении любых ценных бумаг и ПФИ доход в виде такого дара будет освобождаться от налогообложения только в случае родственных связей.
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