Минфин 2025: новые правила налогообложения доходов физических лиц и что ждать в будущем

2024 год принес многочисленные изменения в российскую систему налогообложения , в том числе эти изменения коснулись и физических лиц. Однако уже принятые поправки в НК РФ могут оказаться не последними. Минфин России представил основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и на плановый период 2026─2027 годов. Как обозначает ведомство, в числе ключевых задач — создание более справедливой системы налогообложения, усиление социальной защиты и стимулирование экономического роста. В нашем выпуске мы расскажем об основных инициативах Минфина России, касающихся налогообложения физических лиц.

Как заявляет Минфин России, приоритетом в совершенствовании российской налоговой системы является разработка более справедливого и эффективного подхода к налогообложению. Комплексная донастройка налоговой системы должна быть направлена на снижение административных барьеров и перераспределение налогового бремени как между отдельными секторами экономики, так и между различными слоями населения, в том числе в части налогообложения доходов физических лиц.

Часть из указанных в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (далее ― ОННП) мер уже реализована органами государственной власти посредством принятых в 2024 году федеральных законов, о которых мы рассказывали в наших предыдущих выпусках. Теперь мы предлагаем вам ознакомиться с наиболее значимыми инициативами Минфина России в части налогообложения физических лиц, в отношении которых законодатель планирует развивать регулирование.

Опыт показывает, что не всегда все предлагаемые в ОННП инициативы реализуются на практике. Также, в зависимости от экономической ситуации, могут быть приняты изменения, не упомянутые в ОННП.