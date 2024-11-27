Нужно ли при оказании услуг делить расходы на прямые и косвенные

Источник: Бухгалтерия.ру
Нужно ли при оказании услуг выделять прямые расходы
Компаниям, оказывающим услуги, дано право уменьшать налогооблагаемую прибыль на всю сумму своих прямых расходов (п. 2 ст. 318 НК).
У фирм, которые выполняют работы, такого права нет. Они должны рассчитывать стоимость незавершенки на конец каждого отчетного периода.
Можно предположить, что фирмы, оказывающие услуги, этим правом пользуются и списывают все свои расходы сразу.
Тогда вопрос: а нужно ли их вообще делить на прямые и косвенные?
Отвечаем: нужно. Предположим, в каком-то периоде фирма вообще не получила доходов от реализации услуг. Тогда в этом периоде она сможет списать только косвенные расходы.
Поэтому, хотите ли вы или не хотите, состав своих прямых расходов придется прописать в налоговой учетной политике.
Распределять прямые расходы на непринятые услуги, а не списывать их сразу в текущем периоде — это решать вам. Для фирмы, оказывающей услуги, это право, а не обязанность.
Но это может вам помочь избежать негативных налоговых последствий, если вдруг налоговая инспекция признает ваши услуги работами.
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Услуги и работы: в чем разница
Для целей налогообложения услуга — это деятельность, результат который не имеет материального выражения. Услуга оказывается и потребляется одновременно. Если же создается нечто материальное, то это уже не услуга, а работа.
И неважно, как вы описываете предмет договора. Налоговики умеют четко отделять работы от услуг. Так же следует делать и вам.
Вот самые распространенные случаи «услуг», которые налоговики признают работами, даже если в договоре вы их назвали услугами:
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Они являются работами как с налоговой точки зрения — у них есть материальный результат в виде проектной документации, так и с точки зрения ГК (он относит проектные и изыскательские работы к работам по договору подряда);
вся деятельность, связанная с ремонтом бытовой техники, обуви, часов, автомобилей, тракторов и т. д.
Услугами нельзя считать деятельность, которая имеет какое-либо вещественное подтверждение. Исключение — консультационные и аудиторские услуги.
Такие услуги по ГК названы именно услугами, к которым применяются правила главы 39 ГК «Возмездное оказание услуг».
А какие же услуги являются ими в конечном счете? Вот что безусловно признает услугами налоговая служба:
сдача помещений или иного имущества в аренду;
услуги связи;
туристические и гостиничные услуги;
транспортные услуги;
услуги автостоянок;
образовательные и медицинские услуги;
услуги по организации праздников;
предоставление за плату объектов интеллектуальной собственности.
Запомните: если вы предполагаете, что вашу деятельность могут признать не услугой, а работой, лучше откажитесь от единовременного списания прямых расходов. Распределяйте их на остатки не сданных заказчикам услуг.
Иначе это сделает инспекция и в результате начислит недоимку, пени и штраф в размере 20% от неуплаченного налога. Если же вы уверены в своих услугах — списывайте прямые расходы смело, но только если в отчетном периоде есть выручка от реализации.
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