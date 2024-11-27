Нужно ли при оказании услуг делить расходы на прямые и косвенные

Источник: Бухгалтерия.ру

Нужно ли при оказании услуг выделять прямые расходы

Компаниям, оказывающим услуги, дано право уменьшать налогооблагаемую прибыль на всю сумму своих прямых расходов (п. 2 ст. 318 НК).

У фирм, которые выполняют работы, такого права нет. Они должны рассчитывать стоимость незавершенки на конец каждого отчетного периода.

Можно предположить, что фирмы, оказывающие услуги, этим правом пользуются и списывают все свои расходы сразу.

Тогда вопрос: а нужно ли их вообще делить на прямые и косвенные?

Отвечаем: нужно. Предположим, в каком-то периоде фирма вообще не получила доходов от реализации услуг. Тогда в этом периоде она сможет списать только косвенные расходы.

Поэтому, хотите ли вы или не хотите, состав своих прямых расходов придется прописать в налоговой учетной политике.

Распределять прямые расходы на непринятые услуги, а не списывать их сразу в текущем периоде — это решать вам. Для фирмы, оказывающей услуги, это право, а не обязанность.