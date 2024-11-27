Оказание услуг

Нужно ли при оказании услуг делить расходы на прямые и косвенные

Все свои расходы фирма, оказывающая услуги, вправе списывать в текущем периоде полностью. Все бы хорошо, но только бывают и проблемы. Когда инспекция установит, что фирма оказывает вовсе не услуги. Как такое может быть, разбираем в статье.
Нужно ли при оказании услуг делить расходы на прямые и косвенные
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Источник: Бухгалтерия.ру

Нужно ли при оказании услуг выделять прямые расходы

Компаниям, оказывающим услуги, дано право уменьшать налогооблагаемую прибыль на всю сумму своих прямых расходов (п. 2 ст. 318 НК).

У фирм, которые выполняют работы, такого права нет. Они должны рассчитывать стоимость незавершенки на конец каждого отчетного периода.

Можно предположить, что фирмы, оказывающие услуги, этим правом пользуются и списывают все свои расходы сразу.

Тогда вопрос: а нужно ли их вообще делить на прямые и косвенные?

Отвечаем: нужно. Предположим, в каком-то периоде фирма вообще не получила доходов от реализации услуг. Тогда в этом периоде она сможет списать только косвенные расходы.

Поэтому, хотите ли вы или не хотите, состав своих прямых расходов придется прописать в налоговой учетной политике.

Распределять прямые расходы на непринятые услуги, а не списывать их сразу в текущем периоде — это решать вам. Для фирмы, оказывающей услуги, это право, а не обязанность.

Но это может вам помочь избежать негативных налоговых последствий, если вдруг налоговая инспекция признает ваши услуги работами.

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Услуги и работы: в чем разница

Для целей на­ло­го­об­ло­же­ния услу­га — это де­я­тель­ность, результат который не имеет ма­те­ри­аль­но­го вы­ра­же­ния. Услу­га ока­зы­ва­ет­ся и по­треб­ля­ет­ся од­но­вре­менно. Если же со­зда­ет­ся нечто ма­те­ри­аль­ное, то это уже не услуга, а работа.

И неважно, как вы описываете предмет до­го­вор­а. Налоговики умеют четко отделять работы от услуг. Так же следует делать и вам.

Вот самые распространенные случаи «услуг», которые налоговики признают работами, даже если в договоре вы их назвали услугами:

  • вы­пол­не­ние на­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ских, опыт­но-кон­струк­тор­ских и тех­но­ло­ги­че­ских работ. Они являются работами как с налоговой точки зрения — у них есть материальный результат в виде проектной документации, так и с точки зрения ГК (он относит про­ект­ные и изыс­ка­тель­ские работы к работам по до­го­во­ру под­ря­да);

  • вся деятельность, свя­зан­ная с ре­мон­том бы­то­вой тех­ни­ки, обуви, часов, ав­то­мо­би­лей, трак­то­ров и т. д.

Услугами нельзя считать деятельность, которая имеет ка­кое-ли­бо ве­ще­ствен­ное под­твер­жде­ние. Исключение — кон­суль­та­ци­он­ные и ауди­тор­ские услуги.

Такие услуги по ГК на­зва­ны имен­но услу­га­ми, к которым при­ме­ня­ют­ся пра­ви­ла главы 39 ГК «Воз­мезд­ное ока­за­ние услуг».

А какие же услуги являются ими в конечном счете? Вот что безусловно признает услугами налоговая служба:

  • сдача по­ме­ще­ний или иного иму­ще­ства в аренду;

  • услу­ги связи;

  • ту­ри­сти­че­ские и гостиничные услуги;

  • транс­порт­ные услуги;

  • услуги ав­то­сто­я­нок;

  • об­ра­зо­ва­тель­ные и медицинские услуги;

  • услу­ги по ор­га­ни­за­ции празд­ни­ков;

  • предо­став­ле­ние за плату объ­ек­тов ин­тел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­ности.

Запомните: если вы предполагаете, что вашу деятельность могут признать не услугой, а работой, лучше от­кажитесь от единовременного спи­са­ния пря­мых рас­хо­дов. Распределяйте их на остат­ки не сдан­ных за­каз­чи­кам услуг.

Иначе это сделает инспекция и в результате начислит недоимку, пени и штраф в размере 20% от неуплаченного налога. Если же вы уверены в своих услугах — списывайте прямые расходы смело, но только если в отчетном периоде есть выручка от реализации.

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