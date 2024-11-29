Какие новые доплаты получат пенсионеры в 2025 году

С 1 января 2025 года в России вступают в силу новые правила для пенсионных выплат. Работающие пенсионеры получат первое повышение пенсий с 2015 года, а надбавку для пенсионеров старше 80 лет и людей с инвалидностью назначат автоматически. Также изменится порядок получения пенсий по потере кормильца. Рассказываем, какие доплаты ждать пенсионерам в 2025 году.

Выплаты по уходу за пожилым человеком в 2025 году

С января 2025 года пенсионеры, которым нужен уход, смогут получать компенсацию сразу же на свои счета. Ранее выплаты назначали ухаживающим лицам, но теперь их будут начислять непосредственно пенсионерам.

Сейчас для назначения выплаты нужно подать заявление через портал «Госуслуги» или Социальный фонд. Однако с 2025 года выплаты будут назначать автоматически в проактивном режиме.

Это значит, что пенсионерам, гражданам с инвалидностью или их представителям не придется заполнять дополнительные заявления. После принятия решения Социальный фонд сам уведомит получателей.

Надбавку получат:

пенсионеры, достигшие возраста 80 лет ;

люди с инвалидностью I группы.

Исключение — лица, которые имеют инвалидность I группы с детства. Для таких граждан предусмотрены другие выплаты: опекуны и родители, ухаживающие за ними, получают ежемесячную компенсацию.

Порядок перерасчета

Доплату в 1200 рублей назначают автоматически без необходимости подачи заявления.

Социальный фонд самостоятельно проверяет все необходимые данные, включая сведения о возрасте пенсионера или наличии инвалидности.

Перерасчет проводится в течение пяти рабочих дней с момента достижения пенсионером 80 лет или оформления инвалидности I группы.

Если гражданин получает две пенсии, например, по старости и по инвалидности, доплату в 1200 рублей назначат только к одной из них.

Например, Александру Николаевичу И. исполняется 80 лет 5 марта 2025 года. Социальный фонд автоматически пересчитывает его пенсию и добавляет 1200 рублей.

Уже в апреле пенсионер получает повышенную выплату. Уведомление поступает в его личный кабинет на портале «Госуслуги».

Если Александр Николаевич не зарегистрирован на портале, уведомление направят на электронную почту или обычным бумажным письмом.

Сколько платят по уходу за пожилым человеком в 2024 году

Размер выплаты составит 1200 рублей. В регионах с районным коэффициентом эта сумма может быть выше.

Сколько будут платить по уходу за пожилым человеком в 2025 году

Изменений в размере выплаты не предусмотрено. Она также составит 1200 рублей плюс районный коэффициент в регионах.

Расширение права на страховую пенсию по потере кормильца

С 1 января 2025 года расширится список получателей с правом на страховую пенсию по потере кормильца.

Право на пенсию по потере кормильца получат вдовы и вдовцы военнослужащих, которые воспитывают их детей.

Супруги военнослужащих, погибших (умерших) вследствие военной травмы:

проходивших службу по призыву;

находившихся на контрактной службе;

мобилизованных в Вооруженные силы;

служивших в войсках Национальной гвардии.

Супруги участников добровольческих формирований, погибших (умерших) в результате травм, контузий, увечий или заболеваний, полученных при исполнении обязанностей по контракту.

Условия назначения пенсии

Пенсию назначат, если вдова (вдовец) воспитывает детей погибшего кормильца в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если дети обучаются очно. Без возрастных ограничений пенсию назначат, если детям до 18 лет была назначена инвалидность.

Выплаты назначают независимо от возраста или трудоспособности вдовы (вдовца), а также от ее (его) занятости.

Однако в списке также предусмотрены исключения. Пенсия не назначается, если гражданин уже получает аналогичные выплаты по другим законам, например, по закону № 166-ФЗ или закону № 4468-1.

Как подать заявление на страховую пенсию по потере кормильца

Пенсию по случаю потери кормильца назначают по заявлению. Заявление можно подать через портал «Госуслуги» или лично в территориальном отделении Социального фонда России.



Если подать заявление в течение 12 месяцев после смерти кормильца, пенсию назначат с даты его смерти. Если обратиться позже, пенсию назначат за последние 12 месяцев перед обращением.



Например, Ирина И., вдова военнослужащего, обратилась за пенсией 15 марта 2025 года. Ее муж умер 20 ноября 2024 года из-за заболевания, полученного в связи с выполнением обязанностей по контракту.

У них есть двадцатилетний сын, который учится очно. Социальный фонд назначает пенсию с даты смерти кормильца, так как обращение последовало в течение 12 месяцев. Пенсия будет выплачиваться до тех пор, пока сыну не исполнится 23 года или он не завершит обучение.

Повышение страховых пенсий с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года страховые пенсии в России планируют увеличить на 7,3%. Это повышение затронет как неработающих пенсионеров, которым выплаты индексируют ежегодно, так и работающих, для которых это станет первым увеличением с 2015 года.

Как изменится размер пенсий в 2025 году

Индексация на 7,3% связана с прогнозируемым уровнем инфляции. Согласно действующему законодательству, страховые пенсии увеличат в соответствии с ростом цен за предыдущий год.

Первоначально планировалось провести индексацию в два этапа: на 4,5% — с 1 февраля и на 2,2% — с 1 апреля, что суммарно составляло бы 6,8%. Однако теперь повышение произойдет единовременно с 1 января 2025 года и составит 7,3%, что соответствует фактическому прогнозу инфляции.

Например, неработающий пенсионер Иван Иванович И. получает пенсию в размере 23 400 рублей. После повышения на 7,3% в 2025 году его пенсия увеличится на 1708 рублей и составит 25 108 рублей.

Анна Петровна П. получает пенсию в размере 17 300 рублей. После индексации ее выплаты увеличат на 1263 рубля. Итоговая пенсия составит 18 563 рубля.

Кроме того, социальные пенсии проиндексируют в апреле 2025 года на 14,75%.

Ответы на частые вопросы

Что нового о пенсиях

Проактивное назначение выплат. В 2025 году надбавки к пенсиям, такие как доплата 1200 рублей для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы, будут назначаться автоматически без подачи заявлений.

Расширение прав семей погибших военнослужащих. Супруги погибших военнослужащих и участников добровольческих формирований, которые ухаживают за детьми погибшего, смогут получать страховую пенсию по потере кормильца. Выплаты положены, даже если супруг(а) не находились на иждивении кормильца.

Также проиндексируют пенсии работающих пенсионеров. С 1 января страховые пенсии увеличат на 7,3%, что соответствует прогнозируемой инфляции за 2024 год.

Индексация коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров. Для работающих это будет первое повышение пенсий с 2015 года.

Какие изменения ждут неработающих пенсионеров

Неработающих пенсионеров в 2025 году ждут следующие изменения:

Индексация пенсий. Их выплаты увеличатся на 7,3%, что повысит средний размер пенсии с 23 400 до 25 108 рублей. Социальную пенсию в апреле 2025 года проиндексируют на 14,75%.

Надбавка в 1200 рублей. Пенсионеры старше 80 лет и люди с инвалидностью первой группы начнут получать эту сумму, которая будет ежегодно индексироваться.

Упрощение получения выплат. Для назначения надбавок и перерасчета не нужно будет подавать заявление — Социальный фонд самостоятельно обработает необходимые данные.

На сколько поднимут пенсию работающим пенсионерам

Для работающих пенсионеров в 2025 году предусмотрена индексация на 7,3%, что станет первым повышением с 2015 года.