Что учитывать в работе с 1 декабря 2024 года

Изменения законодательства, вступающие в силу в декабре 2024 года, касаются общих вопросов ведения бизнеса: вырастет стоимость услуг РЖД, начнут штрафовать за «летнюю резину», вводится в действие уголовная ответственность за подложные счета-фактуры.

Источник: Бухгалтерия.ру

Вот основные изменения, которые вступают в силу в начале зимы 2024 года.

Уголовные санкции за подложные счета-фактуры и налоговые декларации

С 4 декабря 2024 года вступает в силу новая статья 173.3 УК, которая устанавливает ответственность за подачу заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций (закон от 23 ноября 2024 г. № 406-ФЗ): штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб., принудительные работы, лишение свободы на срок до 4 лет.

Счета-фактуры и (или) налоговые декларации признаются подложными, если содержат ложные сведения об отгрузке товаров, о выполнении работ, об оказании услуг.

За первое нарушение могут освободить от ответственности, если виновное лицо возместит причиненный ущерб.

Налоговики обновили формат электронной доверенности

В доверенности, которую представитель компании подает в ИНФС, можно указать ИНН и, или номер записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ (ЕРН).

Новая форма вступает в силу с 19 декабря.

Документ: приказ ФНС от 16.10.2024 г. № ЕД-7-26/858@ «О внесении изменений в приложения к приказам Федеральной налоговой службы от 19.09.2023 № ЕД-7-26/648@ и от 11.12.2023 № ЕД-7-26/946@».

Утверждена новая форма декларации по налогу на имущество

С 28 декабря 2024 года вступает в силу новая форма декларации по налогу на имущество организаций (приказ ФНС от 27.09.2024 №БВ-7-21/805@). Она применяется с отчетности за 2024 год.

Грузоперевозки по железной дороге подорожают

С декабря повышены тарифы РЖД. Стоимость грузовых перевозок увеличена на 13,8%, пассажирских — на 11,6%.

За отсутствие зимней резины на авто начнут штрафовать

На колесах автотранспорта в зимнее время года должна быть установлена «зимняя» резина. Если компания отправит в рейс автомобиль на летней резине, инспектор ГИБДД вправе оштрафовать водителя по ч. 1 ст. 12.5 КоАП на 500 руб.

Срок перехода с «летней» резины на «зимнюю» зависит от региона.

Ужесточаются требования к интернет–провайдерам

С 1 декабря 2024 года в перечень требований к компаниям, которые предоставляют доступ к интернету, добавлено требование о соблюдении схемы пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам (закон от 04.08.2023 № 473–ФЗ).

Военным и их супругам спишут долги

В конце ноября 2024 года президент подписал еще один закон о льготах для участников СВО (закон от 23.11.2024 г № 391-ФЗ).

Военным и их семьям банки могут списывать просроченные кредиты до 10 миллионов рублей. Под списание попадают просроченные долги по кредитам, в отношении которых до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности или возбуждено исполнительное производство.

Для иностранных работников изменятся правила миграционного законодательства

С 1 декабря 2024 года иностранцы при въезде в РФ обязаны предоставить свои биометрические данные.

С 10 декабря 2024 года иностранцы, претендующие на ВНЖ, могут сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ только в госучреждениях и только из перечня, который будет определен правительством России.

Документ: закон от 09.11.2024 №377-ФЗ.

Рыбные консервы промаркируют

С 1 декабря 2024 года обязательной маркировке подлежат рыбные консервы. На всех упаковках должны появится QR-коды, а в систему «Честный знак» начнут поступать сведения о вводе в оборот консервированной рыбы, икры (кроме красной и черной), ее заменителей, морепродуктов.