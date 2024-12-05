Как работает метод распределения бюджета 50/30/20

В чем суть метода 50/30/20
Метод распределения бюджета 50/30/20 предполагает, что при получении дохода вы откладываете деньги на налоги, а оставшееся делите на три части.
Первая часть: 50% дохода — на обязательные траты. Это расходы, без которых не получится обойтись. Если отказаться от какого-либо из них, уровень жизни существенно снизится.
Обязательные расходы — это:
оплата жилья — аренда или ипотека;
коммунальные услуги, в том числе связь и Интернет;
проезд на общественном транспорте или содержание своей машины;
еда, одежда и необходимые медикаменты;
погашение задолженностей.
Если траты на эти категории превышают 50% дохода, следует искать способы увеличить заработок. Например, повысить квалификацию, сменить профессию, взять подработку или попросить прибавку к зарплате.
Вторая часть: 30% дохода — на желаемые покупки. Это покупки, которые приносят положительные эмоции, но не являются необходимыми. Если отказаться от подобных трат, уровень жизни снизится несущественно.
Желаемые покупки — это:
развлечения — кино, театры, подписки на сериалы;
еда вне дома — рестораны, кафе, кофе с собой;
уходовые процедуры;
путешествия;
хобби;
дорогая одежда и техника.
Все эти траты помогают наслаждаться жизнью, но сумма должна вписываться в 30% доходов, чтобы не тратить на удовольствия слишком много.
Третья часть: 20% дохода — на будущее. Эта часть расходов предназначена для заботы о себе. Авторы метода предполагают, что чем больше откладывать сейчас, тем проще будет потом.
В эту категорию включены:
инвестиции;
формирование пенсии;
заначка на всякий случай — пользоваться можно только в чрезвычайных ситуациях;
накопление на крупные покупки — собственное жилье или образование для детей.
Если каждый месяц откладывать 20% дохода, это снижает финансовый стресс: дает уверенность в будущем, помогает преодолевать кризисы и готовит к непредвиденным расходам.
Например, если вы зарабатываете 70 000 рублей в месяц, структура расходов будет такой: 35 000 рублей на обязательные траты, 21 000 рублей на «хотелки» и 14 000 рублей, чтобы стать ближе к финансовой свободе.
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Особенности метода 50/30/20
Деньги распределяются на части только после бюджетных платежей. Авторы метода считают, что сначала нужно рассчитаться с государством. Поэтому сперва вычитаем из дохода налоги, затем распределяем по трем частям. Если вы ИП, вместе с налогами нужно вычесть обязательные взносы.
Главный критерий метода — субъективное ощущение уровня жизни. Вы сами решаете, к какой категории относить трату. Если без каких-то расходов жизнь становится некомфортной, то это скорее обязательные траты.
Например, если человек жить не может без тренажерного зала, расходы на фитнес в этом случае будут относиться к обязательным.
Денег может не хватать. Бывают ситуации, когда одна часть расходов сильно выбивается за лимит. Например, обязательные траты составляют 75% доходов. В этом случае нужно провести ревизию: возможно, вы снимаете слишком дорогую квартиру или часто ездите на такси, когда можно было бы на автобусе.
Иногда расходы можно сократить, а если не получается, то стоит пробовать искать способы увеличить доход или изменить пропорции частей.
Пропорции частей можно менять. Если доход пока небольшой, нормально, что на обязательные траты уходит больше половины, а на будущее может не оставаться вообще ничего. И наоборот: если стали миллионером, необязательно переезжать во дворец, чтобы тратить на жилье не меньше 50% дохода.
Метод — не панацея. Это лишь один из способов контролировать бюджет и не допускать импульсивных покупок. Есть десятки других методов, поэтому чтобы выбрать подходящий, нужно попробовать несколько и сравнить.
Самое главное
Метод распределения бюджета 50/30/20 помогает держать финансы под контролем. Если будете вписывать желаемые расходы в 30% и откладывать 20%, не будете выбрасывать деньги на ветер и сформируете себе подушку безопасности.
Если не укладываетесь в пропорции этого метода, ничего страшного. Измените их или выберите другой метод распределения бюджета. Возможно, он вам просто не подходит.
Комментарии1
Сферический бюджет в вакууме какой-то