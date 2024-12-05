Личные финансы

Как работает метод распределения бюджета 50/30/20

Планирование расходов — одно из ключевых правил финансовой независимости. Если осознанно подходить к своим тратам, деньги не будут выбрасываться на ветер. Есть несколько методов распределения бюджета, которые позволяют навести порядок в финансах. Расскажем про один из самых популярных — метод 50/30/20.
Как работает метод распределения бюджета 50/30/20
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В чем суть метода 50/30/20

Метод распределения бюджета 50/30/20 предполагает, что при получении дохода вы откладываете деньги на налоги, а оставшееся делите на три части.

Первая часть: 50% дохода — на обязательные траты. Это расходы, без которых не получится обойтись. Если отказаться от какого-либо из них, уровень жизни существенно снизится.

Обязательные расходы — это:

  • оплата жилья — аренда или ипотека;

  • коммунальные услуги, в том числе связь и Интернет;

  • проезд на общественном транспорте или содержание своей машины;
    еда, одежда и необходимые медикаменты;

  • погашение задолженностей. 

Если траты на эти категории превышают 50% дохода, следует искать способы увеличить заработок. Например, повысить квалификацию, сменить профессию, взять подработку или попросить прибавку к зарплате. 

Вторая часть: 30% дохода — на желаемые покупки. Это покупки, которые приносят положительные эмоции, но не являются необходимыми. Если отказаться от подобных трат, уровень жизни снизится несущественно.

Желаемые покупки — это:

  • развлечения — кино, театры, подписки на сериалы;

  • еда вне дома — рестораны, кафе, кофе с собой;

  • уходовые процедуры;

  • путешествия;

  • хобби;

  • дорогая одежда и техника.

Все эти траты помогают наслаждаться жизнью, но сумма должна вписываться в 30% доходов, чтобы не тратить на удовольствия слишком много. 

Третья часть: 20% дохода — на будущее. Эта часть расходов предназначена для заботы о себе. Авторы метода предполагают, что чем больше откладывать сейчас, тем проще будет потом.

В эту категорию включены:

  • инвестиции;

  • формирование пенсии;

  • заначка на всякий случай — пользоваться можно только в чрезвычайных ситуациях;

  • накопление на крупные покупки — собственное жилье или образование для детей. 

Если каждый месяц откладывать 20% дохода, это снижает финансовый стресс: дает уверенность в будущем, помогает преодолевать кризисы и готовит к непредвиденным расходам. 

Например, если вы зарабатываете 70 000 рублей в месяц, структура расходов будет такой: 35 000 рублей на обязательные траты, 21 000 рублей на «хотелки» и 14 000 рублей, чтобы стать ближе к финансовой свободе.

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Особенности метода 50/30/20

Деньги распределяются на части только после бюджетных платежей. Авторы метода считают, что сначала нужно рассчитаться с государством. Поэтому сперва вычитаем из дохода налоги, затем распределяем по трем частям. Если вы ИП, вместе с налогами нужно вычесть обязательные взносы. 

Главный критерий метода — субъективное ощущение уровня жизни. Вы сами решаете, к какой категории относить трату. Если без каких-то расходов жизнь становится некомфортной, то это скорее обязательные траты.

Например, если человек жить не может без тренажерного зала, расходы на фитнес в этом случае будут относиться к обязательным. 

Денег может не хватать. Бывают ситуации, когда одна часть расходов сильно выбивается за лимит. Например, обязательные траты составляют 75% доходов. В этом случае нужно провести ревизию: возможно, вы снимаете слишком дорогую квартиру или часто ездите на такси, когда можно было бы на автобусе.

Иногда расходы можно сократить, а если не получается, то стоит пробовать искать способы увеличить доход или изменить пропорции частей. 

Пропорции частей можно менять. Если доход пока небольшой, нормально, что на обязательные траты уходит больше половины, а на будущее может не оставаться вообще ничего. И наоборот: если стали миллионером, необязательно переезжать во дворец, чтобы тратить на жилье не меньше 50% дохода. 

Метод — не панацея. Это лишь один из способов контролировать бюджет и не допускать импульсивных покупок. Есть десятки других методов, поэтому чтобы выбрать подходящий, нужно попробовать несколько и сравнить. 

Самое главное

Метод распределения бюджета 50/30/20 помогает держать финансы под контролем. Если будете вписывать желаемые расходы в 30% и откладывать 20%, не будете выбрасывать деньги на ветер и сформируете себе подушку безопасности. 

Если не укладываетесь в пропорции этого метода, ничего страшного. Измените их или выберите другой метод распределения бюджета. Возможно, он вам просто не подходит. 

Комментарии

1
  • flagolet

    Сферический бюджет в вакууме какой-то