Как работает метод распределения бюджета 50/30/20

В чем суть метода 50/30/20

Метод распределения бюджета 50/30/20 предполагает, что при получении дохода вы откладываете деньги на налоги, а оставшееся делите на три части.

Первая часть: 50% дохода — на обязательные траты. Это расходы, без которых не получится обойтись. Если отказаться от какого-либо из них, уровень жизни существенно снизится.

Обязательные расходы — это:

оплата жилья — аренда или ипотека;

коммунальные услуги, в том числе связь и Интернет;

проезд на общественном транспорте или содержание своей машины;

еда, одежда и необходимые медикаменты;

погашение задолженностей.

Если траты на эти категории превышают 50% дохода, следует искать способы увеличить заработок. Например, повысить квалификацию, сменить профессию, взять подработку или попросить прибавку к зарплате.