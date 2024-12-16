Что будет со ставками по кредитам и ипотеке после заседания ЦБ 20 декабря 2024 года

В течение всего 2024 года ключевая ставка была на высоком уровне: минимальное значение уже составляло 16% годовых. На последнем заседании, 25 октября 2024 года, регулятор поднял процент с 19% сразу до 21% годовых. При этом руководство ЦБ допустило очередное повышение на декабрьском заседании.

Узнали у аналитиков Банки.ру, на сколько могут поднять ключевую ставку и как это повлияет на кредитные продукты в 2025 году.

Что будет со ставкой

Аналитик Банки.ру Богдан Зварич отмечает: с вероятностью 80% решением регулятора на декабрьском заседании будет подъем ставки до 23%.

Причинами повышения аналитик называет:

рост инфляции;

рост проинфляционных рисков;

ослабление национальной валюты.

Менее возможными сценариями, учитывая последние макроданные, выглядит повышение ставки до 22%, вероятность этого — 10%, а также повышение сразу до 24–25% годовых — вероятность этого решения Богдан Зварич также оценивает в 10%.

«Предыдущие повышения «ключа» еще не в полной мере отразились в макроэкономических показателях, что может сдержать регулятор от более сильного повышения ключевой ставки. Отметим, что последние данные способствуют сохранению жесткого сигнала в комментариях к решению и росту рисков ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) в 2025 году — подъем ставки до 25% возможен в случае дальнейшего роста инфляции и сохранения инфляционных ожиданий на повышенном уровне в начале следующего года», — говорит аналитик.

При высокой ключевой ставке растут проценты не только по кредитным продуктам, но и по сберегательным, например, вклады и накопительные счета.

Что будет с кредитами и ипотекой

Аналитик Банки.ру Инна Солдатенкова отмечает: поскольку стоимость кредитных и ипотечных продуктов и так уже находится на запредельных уровнях, прогнозируемое повышение ключевой ставки не окажет существенного влияния на средние ставки по ним.

«Многие банки уже заранее заложили в свои бизнес-модели длительное сохранение жесткой ДКП, поэтому изменения в тарифах прежде всего возможны со стороны тех банков, которые будут готовы компенсировать расходы на резервирование высокими ставками. Возможности для такого маневра им открывают введенные послабления по верхней границе ПСК по ипотеке и снижение макропруденциальных надбавок к капиталу банков по необеспеченным потребительским кредитам — обе эти меры будут действовать до конца первого квартала 2025 года», — говорит аналитик.

По мнению Инны Солдатенковой, перейти к снижению ставки регулятор сможет не ранее второй половины 2025 года.