Лучшие приложения для финансового учета в 2024 году

Для управления сбережениями нужны удобные инструменты. В этой статье рассмотрим разные приложения, которые помогают управлять личными финансами. Сравним популярные сервисы, такие как Cash Organizer, CoinKeeper, Wallet, Дзен-мани, чтобы помочь выбрать подходящий.

Разберем их ключевые функции, модели оплаты и уникальные особенности, которые сделают управление финансами эффективным и удобным.

Cash Organizer

Cash Organizer — сервис для управления личным, семейным бюджетом или небольшим бизнесом. Есть множество инструментов для того, чтобы настраивать отчеты внутри приложения: группы, категории и подкатегории, теги.

Кроме того, все данные можно выгрузить и самостоятельно настроить свой собственный отчет.

Доступ к приложению одновременно можно предоставить нескольким пользователям. Есть бесплатная версия для скачивания на Windows. Своим клиентам Cash Organizer предлагает облачное хранилище и синхронизацию данных между устройствами, что обеспечивает доступ к финансам в любое время и с любого устройства.

Платформы: Android, iOS, Windows, Mac, Web.

Функциональные возможности

Систематизация Многоуровневая структура категорий и проектов, возможность создавать собственные теги Отчеты Множество вариантов, также можно экспортировать данные и настроить собственный отчет Валюты 126 валют Добавление данных Вручную и с помощью синхронизации с банковскими счетами

Бесплатная версия: для компьютера на Windows.

Платная версия: годовая — 3550 рублей (вести бюджет могут сразу три пользователя).

Для управления личными финансами есть много приложений. А для управления деньгами бизнеса часто выбирают 1С:УНФ, так как большинству сотрудников знаком функционал 1С и не нужно разбираться с нуля. Правильно настроить программу поможет курс повышения квалификации с удостоверением «Управленческий учет и финансы в 1С:УНФ». Вы узнаете, как автоматизировать управленческий учет, отслеживать в 1С доходы и расходы, составлять платежный календарь и выгружать отчеты о состоянии компании и финансовых результатах. Сейчас курс продается со скидкой 56% по специальной цене 6 900 рублей.

CoinKeeper

CoinKeeper — сервис для контроля и планирования личных финансов с интуитивным интерфейсом. Приложение позволяет синхронизировать данные между устройствами, что удобно для совместного ведения бюджета с близкими.

Для анализа расходов и доходов доступны графики, а также возможность добавления комментариев и меток.

Пользователи могут создавать неограниченное количество категорий доходов и расходов, а также устанавливать лимиты на определенные периоды: недели, месяцы или кварталы.

CoinKeeper регулярно обновляется, добавляя новые функции для упрощения учета финансов.

Платформы: Android, iOS, Web.

Функциональные возможности

Систематизация Можно добавить неограниченное количество категорий, подкатегорий, несколько счетов Отчеты История платежей, круговая диаграмма расходов и доходов, история финансовых расходов и доходов с прогнозом в виде графика Валюты Есть Добавление данных Реализован импорт операций из банков и распознавание СМС от банков для автоматического добавления трансакций

Бесплатная версия: есть ограничение по функционалу.

Платная версия: годовая подписка — 1490 рублей.

Wallet

Wallet от BudgetBakers — приложение, которое позволяет подключать банковские счета и карты различных банков, обеспечивая автоматическую классификацию трансакций по категориям. В платной подписке доступны расширенные функции: синхронизация с банками для автоматического учета операций, умное распределение трансакций по категориям и функция группового обмена для совместного ведения бюджета.

Wallet поддерживает создание неограниченного количества счетов, включая банковские, кредитные, дебетовые карты и наличные средства, что позволяет детально отслеживать расходы по каждому источнику.

Для анализа финансов приложение предоставляет разнообразные графики и отчеты, которые визуализируют данные о доходах, расходах и балансе.

Облачная синхронизация данных между устройствами гарантирует доступ к актуальной информации в любое время и из любого места.

Платформы: Android, iOS, Web.

Функциональные возможности

Систематизация Настройка категорий, подкатегорий, возможность группировать траты и тегировать для удобного поиска трансакций Отчеты Разнообразные отчеты: динамика расходов, анализ бюджета, распределение по категориям, пользовательские отчеты Экспорт данных в CSV и PDF Валюты 50 валют, автоматическая синхронизация с текущими курсами Добавление данных Вручную и автоматически

Бесплатная версия: есть.

Платная версия: пожизненная подписка — 1799 рублей, ежемесячная — 179 рублей, годовая — 899 рублей.

Дзен-мани

Дзен-мани — приложение для управления личными финансами, которое помогает анализировать доходы и расходы, а также планировать бюджет.

Уникальная особенность сервиса — синхронизация с банковскими счетами для автоматического импорта трансакций и формирования общего баланса.

Приложение предоставляет аналитику в виде простых и понятных диаграмм, что облегчает контроль за финансами.

Базовый тариф «Дзен» доступен бесплатно и позволяет вести бюджет вручную, вводя данные о доходах и расходах. Для более продвинутых пользователей предусмотрен тариф «Полный Дзен», который включает расширенные возможности:

автоматическую синхронизацию данных с любыми банками,

получение детализированных отчетов по доходам и расходам,

планирование бюджета с возможностью сравнения расходов за разные периоды;

сканирование чеков по QR-коду для быстрого добавления данных.

Платформы: Android, iOS, Web.

Функциональные возможности

Систематизация Можно настроить категории, подкатегории и создавать теги Отчеты Визуализация данных с помощью диаграмм и разнообразных отчетов. Пользовательских отчетов нет Валюты Несколько основных валют с привязкой к текущим курсам Добавление данных Вручную и автоматически

Бесплатная версия: есть.

Платная версия: 249 рублей в месяц/1490 рублей в год.

Monefy

Monefy — это приложение для учета личных финансов, которое делает процесс управления расходами и доходами простым и быстрым. Одной из ключевых особенностей является возможность добавлять новые записи в один клик, что экономит время и делает учет максимально удобным.

Приложение предлагает заранее подготовленные категории расходов, позволяя начать отслеживать финансы сразу после установки, без необходимости сложной настройки.

Если требуется индивидуальный подход, пользователи могут легко редактировать существующие категории, добавлять новые, выбирать предпочитаемую валюту и язык интерфейса.

Интуитивно понятный дизайн Monefy упрощает процесс ввода трансакций, делая его быстрым и понятным даже для начинающих пользователей. Приложение создано для тех, кто ценит простоту и удобство в управлении личными финансами.

Платформы: Android, iOS.

Функциональные возможности

Систематизация Поддерживает категории и подкатегории расходов, а также позволяет добавлять теги для более детальной классификации трансакций Отчеты Стандартные отчеты по расходам и доходам. Пользовательских отчетов нет Валюты Приложение поддерживает несколько валют и обеспечивает автоматическое обновление курсов, что удобно для пользователей, совершающих операции Добавление данных Пользователи могут вручную вводить данные о трансакциях, а также импортировать их из файлов

Платная версия: 2990 в год (есть бесплатный семидневный период).

MoneyWiz 2

MoneyWiz 2 — многофункциональное приложение для управления личными финансами, которое помогает пользователям эффективно учитывать расходы, планировать бюджет и анализировать финансовые потоки. Приложение поддерживает учет всех типов финансовых операций: расходов, доходов и переводов между счетами.

MoneyWiz 2 синхронизируется более чем с 2000 банков по всему миру, обеспечивая автоматическое обновление трансакций через безопасные соединения.

Для бюджетирования пользователи могут создавать категории расходов, устанавливать лимиты и планировать регулярные платежи.

Финансовая аналитика представлена в виде подробных отчетов с графиками и диаграммами, которые можно экспортировать в PDF.



MoneyWiz 2 предлагает продвинутые возможности для прогнозирования кредитов и инвестиций, включая автоматический расчет планов погашения долгов. Синхронизация данных между устройствами позволяет всегда иметь доступ к актуальной информации, а высокий уровень безопасности обеспечивается за счет шифрования данных и защиты личной информации.

Платформы: Android, iOS.

Функциональные возможности

Систематизация Есть категории и возможность создавать теги Отчеты Подробные отчеты в виде графиков и диаграмм, что позволяет пользователям анализировать свои финансовые привычки. Каждый отчет можно экспортировать в PDF или сохранить в приложении Валюты Есть Добавление данных Можно добавлять вручную, настроить синхронизацию с банком. Есть возможность установить виджет на телефоне

Т-Банк

Т-Банк — это не только приложение для управления банковскими картами и финансами, но и платформа для всестороннего контроля за вашим финансовым состоянием.

Помимо стандартных функций, таких как переводы на карты любых банков, оплата услуг и управление счетами, приложение включает уникальный сервис «Финансовое здоровье».

Этот инструмент оценивает текущие накопления, прогнозирует траты и предоставляет информацию для принятия осознанных финансовых решений.



Приложение доступно как для клиентов Т-Банка, так и для новых пользователей. Новые пользователи могут зарегистрироваться по номеру телефона, оформить заявку на получение карты, кредита или других продуктов.

Платформы: iOS, Android, Web.

Функциональные возможности

Систематизация Категории уже определены Отчеты Простые отчеты: круговая диаграмма для визуализации расходов, график для динамики накоплений Валюты Есть Добавление данных Траты с карты Т-Банка заносятся автоматически и мгновенно. Ручной ввод не предусмотрен

Бесплатная версия

Сбербанк Онлайн

Сбербанк развивает систему управления личными финансами прямо внутри своего приложения. Она позволяет учитывать доходы и расходы, анализировать финансовые потоки и планировать бюджет.

Одной из уникальных особенностей является возможность вручную добавлять траты и зачисления, что делает учет более точным и гибким по сравнению с другими банковскими приложениями.

Для семейного бюджета приложение не слишком удобно, так как небезопасно давать доступ к приложению другим пользователям. Однако, выпустив несколько карт, привязанных к одному счету, можно эффективно контролировать семейные траты, отслеживая их через общее приложение.

Система управления финансами в Сбербанке ориентирована на индивидуальных пользователей, предоставляя инструменты для полного контроля за расходами и доходами. Это решение подходит тем, кто ищет баланс между автоматизацией учета и ручным управлением.

Платформы: iOS, Android, Web.

Функциональные возможности

Систематизация Есть список категорий, можно добавлять новые. Тегов или групп нет Отчеты Простые отчеты. Пользовательские создавать нельзя Валюты Есть Добавление данных Траты с карты автоматически и мгновенно. Есть ручной ввод данных

Бесплатная версия

Что учесть при выборе приложения для учета финансов