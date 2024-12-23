Как учесть доходы, если заказчик не подписал акт

В практике часто встречается ситуация, когда подрядчик, качественно завершивший свои обязательства, отправляет заказчику акт о выполнении работ, но последний отказывается его подписать. Тогда основной проблемой для подрядчика становится получение оплаты за выполненные услуги через суд.

Источник: Бухгалтерия.ру

Заказчик отказался подписать акт о выполненных услугах, но суд установил, что условия контракта были соблюдены. На каком этапе исполнитель услуг должен учесть стоимость оказанных услуг в доходах при определении налога на прибыль?

На этот вопрос Минфин ответил в письме от 24.10.2024 № 03-03-06/1/103272.

Специалисты Минфина обратили внимание на следующие основные моменты:

Метод начисления . Доходы учитываются в том периоде, когда услуга была фактически оказана, а не тогда, когда деньги поступили на счет организации. Это правило закреплено в п. 3 ст. 271 НК.

Отсутствие подписанного акта . Даже если заказчик не подписал акт об оказании услуг, это не влияет на признание доходов, если суд признает выполнение условий договора исполнителем. То есть доход учитывается на основании факта выполнения обязательств по договору, даже без формального подписания акта заказчиком.

Пересмотр налоговой базы. При выявлении ошибок или искажений, связанных с прошлыми периодами, необходимо произвести корректировку налоговой базы и суммы налога за соответствующий период. Если период ошибки установить невозможно, то корректировка производится за текущий налоговый период согласно п. 1 ст. 54 НК.

В качестве ключевых советов, которые могут помочь подрядчику на этапе подписания контракта — предусмотреть подобный риск и внести в договор пункт, который можно сформулировать следующим образом: «Если в течение установленного срока после получения акта с мотивированным отказом от выполнения работ/оказания услуг не будет представлено соответствующее уведомление, то это будет означать, что работы завершены (или услуги выполнены), а акт считается согласованным».

Такая формулировка позволит четко зафиксировать ответственность сторон и минимизировать возникновение споров относительно выполнения обязательств.

Подрядчик сможет защитить свои интересы, заранее предусмотрев действия на случай, если заказчик не предоставит ответ в установленный срок. Это не только улучшит правовые позиции исполнителя, но и сделает сам процесс взаимодействия более прозрачным и понятным.

В договоре подряда/предоставлении услуг целесообразно установить конкретный срок, в течение которого заказчик может направить обоснованный отказ от подписания акта выполненных работ или услуг.

По истечении этого срока будут действовать обозначенные ранее последствия. Это упростит процесс доказывания правоты в суде и будет необходимым обоснованием для целей бухгалтерского учета.

Таким образом, несмотря на отсутствие подписанного акта, доходы должны быть учтены в том периоде, когда услуги были фактически оказаны, согласно решению суда о выполнении условий договора.