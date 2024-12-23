Шесть новых законов января 2025 года: разбираем ключевые моменты

Последний месяц 2024 близится к своему завершению, и уже совсем скоро под бой курантов придет январь 2025 года. К его началу приурочено вступление в силу многих новых законов. Представлю вашему вниманию некоторые из них.

1. Вводится прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13% до 22%. Привычные 13% сохранятся для доходов, не превышающих 2,4 млн рублей в год (200 тысяч в месяц).

С суммы дохода, которая выходит за этот порог, будет взиматься налог по повышенной ставке (15%, 18%, 20% или 22% — в зависимости от уровня дохода).

Повышенный НДФЛ не будет взиматься с участников СВО, а также с дополнительных выплат, которые полагаются гражданам в связи с работой в северных районах и прочих регионах с неблагоприятными климатическими и экологическими условиями (закон от 12 июля 2024 г. № 176-ФЗ).

Также вводятся новые налоговые вычеты для малообеспеченных семей с детьми и за сдачу нормативов ГТО (закон от 12 июля 2024 г. № 176-ФЗ).

2. Выдавать сим-карты дистанционно иностранным гражданам прекратят: они должны будут сначала пройти идентификацию по биометрии, обратившись в офис оператора связи лично. Запрещается оформлять более 10 абонентских номеров на одного иностранца (закон от 8 августа 2024 г. № 303-ФЗ).

3. Расширяется перечень лиц, которые подлежат обязательной государственной геномной регистрации: с января в него включаются все лица, подвергнутые административному аресту.

До этого регистрации подлежали только лица, подозреваемые в совершении преступления или осужденные к лишению свободы (закон от 6 февраля 2023 г. № 8-ФЗ).

4. Появится общедоступный реестр работодателей, которых уличили в нелегальной занятости работников. Реестр будет вести Роструд (постановление Правительства от 21 февраля 2024 г. № 194).

5. Вводятся единые требования к назначению и предоставлению мер социальной защиты: назначение будет осуществляться электронно, посредством Единой цифровой платформы в социальной сфере и межведомственного взаимодействия с государственными информационными системами.

Заявитель может обратиться за назначением положенных ему выплат и льгот через «Госуслуги» или МФЦ.

В ряде случаев выплаты назначаются без заявления (пенсии по инвалидности, соцдоплаты до прожиточного минимума, социальные пенсии по старости, пенсии детям по случаю потери кормильца).

Решение о назначении должно быть вынесено не позднее второго рабочего дня после получения необходимых документов (постановление Правительства от 3 мая 2024 г. № 564).

6. С 25 января порядок получения иностранцами разрешения на временное проживание в России усложняется: фиктивные браки с россиянами уже не помогут — разрешение будет выдаваться не ранее 3 лет со дня заключения брака.

А в случае признания брака недействительным или при его расторжении разрешение будет аннулировано (закон от 26 октября 2024 г. N 358-ФЗ).