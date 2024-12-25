Сохранить деньги на ЕНС: как одна компания попробовала и что из этого вышло

Суть дела

Организация зачислила крупную сумму на ЕНС с нескольких расчетных счетов, которые после этого быстро закрыла. Спустя несколько месяцев организация подала заявление на возврат положительного сальдо ЕНС. Налоговая отказала, и организация пошла в суд.

Что решили суды

Судьи поддержали инспекцию и отказали в возврате (Постановление 17-го ААС от 11.10.2024 № 17АП-7901/2024-АК по делу № А60-13370/2024). Судьи отметили:

заявленную к возврату сумму нельзя считать излишне уплаченным налогом;

у организации при направлении средств на ЕНС не было намерения исполнять текущие или предстоящие налоговые обязательства;

фактически счета, с которых зачислены деньги на ЕНС, использованы третьими лицами для вывода денег из оборота (средства поступали от компаний и ИП, с которыми не смогли представить хоздоговоров и подтверждений оказания работ/услуг).

Выводы

Схема работы с ЕНС действительно наводит на некоторые мысли о том, что на нем можно сохранить деньги. Но тогда делать это нужно более продуманно, чтобы в случае чего можно было доказать, что зачисленные на ЕНС средства являются именно переплатой, подлежащей возврату.