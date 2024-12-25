Обзор налоговых изменений 2025 года в Беларуси

С 1 января 2025 года доходы по операциям с цифровыми знаками (токенами) признаются объектом налогообложения ПН.



Объектом налогообложения ПН не признаются доходы:

по операциям с токенами, в том числе по их приобретению и (или) реализации, созданными резидентами парка высоких технологий (ПВТ) и (или) через резидентов ПВТ;

по операциям с токенами, совершенным через резидентов ПВТ, осуществляющих соответствующий вид деятельности;

от деятельности по майнингу;

от обменатокенов на иные токены, за исключением доходов, полученных в рамках деятельности, которая в соответствии с законодательством является незаконной и (или) запрещается;

в виде наследуемых токенов;

в результате дарения токенов от физических лиц, по договорам, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, по совокупности с иными доходами, полученными в результате дарения, и в размере, не превышающем предел, установленный п. 22 ст. 208 НК (в 2025 году — 11 516 руб.).

Доходы по операциям с токенами по договорам, заключенным с зарубежной торговой площадкой, иностранной организацией, между физическими лицами, облагаются ПН отдельно по каждому договору (соглашению).



Налоговая база ПН по доходам от операций с токенами определяется без учета расходов, понесенных по таким операциям, и представляет собой денежное выражение доходов по операциям с токенами на день фактической выплаты дохода (наличный или безналичный расчет), в том числе зачисление денежных средств на банковский счет (иностранные и белорусские банки), зачисление электронных денег в электронный кошелек.



Ставки ПН, применяемые к доходам по операциям с токенами:

13% — общая ставка;

26% — если контролирующим органом установлен факт непредставления налоговой декларации и неуплаты ПН; а также в отношении доходов по операциям с токенами, полученных в рамках незаконной или запрещенной деятельности.

ПН по ставке 13% уплачивается на основании налоговой декларации, представляемой плательщиком по окончании календарного года не позднее 31 марта. ПН подлежит уплате не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.