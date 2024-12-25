Обзор налоговых изменений 2025 года в Беларуси

20 декабря 2024 года был опубликован Закон Республики Беларусь "Об изменении законов" от 13 декабря 2024 года № 47-З, которым приняты изменения в Налоговый кодекс Республики Беларусь.
Доходы, не признаваемые объектом налогообложения подоходным налогом (ПН)
Не признаются объектом налогообложения доходы наследника в размере, не превышающем сумму вклада в уставный фонд юридического лица (ЮЛ) или сумму фактически произведенных расходов на приобретение доли в уставном фонде ЮЛ, понесенных участником ЮЛ — наследодателем, при выплате наследнику действительной стоимости доли в уставном фонде ЮЛ или выдаче ему в натуре имущества на такую стоимость при отказе в согласии участников ЮЛ на участие наследников в данном ЮЛ.
Доходы, освобождаемые от ПН
Исключена льгота, которой было предусмотрено освобождение от ПН доходов, полученных плательщиком от реализации долей в уставном фонде белорусской компании (БелКо), принадлежащих ему непрерывно не менее трех лет, а также акций БелКо, отчуждаемых не ранее трех лет с даты приобретения.
Льготные ставки ПН по дивидендам
Отменяются льготные ставки ПН в отношении дивидендов, которые получают плательщики — налоговые резиденты Республики Беларусь, если в течение трех (пяти) предшествующих календарных лет последовательно прибыль не распределялась между участниками БелКо — налоговыми резидентами Республики Беларусь:
с 1 января 2026 года — ставка в размере 6%;
с 1 января 2028 года — ставка в размере 0%.
Доходы по операциям с токенами
С 1 января 2025 года доходы по операциям с цифровыми знаками (токенами) признаются объектом налогообложения ПН.
Объектом налогообложения ПН не признаются доходы:
по операциям с токенами, в том числе по их приобретению и (или) реализации, созданными резидентами парка высоких технологий (ПВТ) и (или) через резидентов ПВТ;
по операциям с токенами, совершенным через резидентов ПВТ, осуществляющих соответствующий вид деятельности;
от деятельности по майнингу;
от обменатокенов на иные токены, за исключением доходов, полученных в рамках деятельности, которая в соответствии с законодательством является незаконной и (или) запрещается;
в виде наследуемых токенов;
в результате дарения токенов от физических лиц, по договорам, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, по совокупности с иными доходами, полученными в результате дарения, и в размере, не превышающем предел, установленный п. 22 ст. 208 НК (в 2025 году — 11 516 руб.).
Доходы по операциям с токенами по договорам, заключенным с зарубежной торговой площадкой, иностранной организацией, между физическими лицами, облагаются ПН отдельно по каждому договору (соглашению).
Налоговая база ПН по доходам от операций с токенами определяется без учета расходов, понесенных по таким операциям, и представляет собой денежное выражение доходов по операциям с токенами на день фактической выплаты дохода (наличный или безналичный расчет), в том числе зачисление денежных средств на банковский счет (иностранные и белорусские банки), зачисление электронных денег в электронный кошелек.
Ставки ПН, применяемые к доходам по операциям с токенами:
13% — общая ставка;
26% — если контролирующим органом установлен факт непредставления налоговой декларации и неуплаты ПН; а также в отношении доходов по операциям с токенами, полученных в рамках незаконной или запрещенной деятельности.
ПН по ставке 13% уплачивается на основании налоговой декларации, представляемой плательщиком по окончании календарного года не позднее 31 марта. ПН подлежит уплате не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.
Налог на сверхдоход
Предел совокупности доходов, облагаемых по ставке 13%, при превышении которого за 2025 год применяется повышенная ставка подоходного налога 25%, составит 220 000 руб.
С 1 января 2025 года перечень доходов, в отношении которых применяется ставка 25%, включает:
дивиденды;
доходы, полученные в рамках трудовых отношений;
доходы, полученные по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, создание, использование объектов интеллектуальной собственности, отчуждение имущественных прав на них.
Налог по ставке 25% за 2025 год исчисляется налоговым органом на основании налоговой декларации, представляемой не позднее 31 марта 2026 года. Налог за 2025 год доплачивается физическим лицом на основании извещения налогового органа не позднее 1 июня 2026 года.
Обзор подготовлен "Деловые Решения и Технологии" (бывший Делойт)
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