Как списать кредиторскую задолженность, если контрагент пропал

Бывают ситуации, когда контрагент исчезает с радаров, а кредиторская задолженность остается. Рассказываем, как ее списать в бухгалтерском учете.

Невостребованную просроченную кредиторскую задолженность в бухгалтерском и налоговом учете необходимо списать по истечении срока исковой давности.

Он составляет 3 года со дня, когда нужно было погасить долг. Есть документы, которые прерывают течение срока исковой давности, в частности, акт сверки. Если кредитор — физическое лицо, то возможно его наследники заявляли права на эту сумму.

Для списания задолженности с истекшим сроком исковой давности нужны: акт инвентаризации расчетов и приказ директора.

По п. 7 ПБУ 9/99 «Доходы организации» в бухгалтерском учете сумма списываемой кредиторской задолженности учитывается в составе прочих доходов.

Проводка будет такая: 60.01 – 91.01.

Для целей исчисления налога на прибыль списанная в связи с истечением срока исковой давности кредиторская задолженность отражается во внереализационных доходах согласно п. 18 ч. 2 ст. 250 НК.

Чтобы списать задолженность в 1С нужно использовать документ «Корректировка долга», вид операции «Списание задолженности», списать «Задолженность поставщику»

Все нюансы и возможные алгоритмы действий при пропаже контрагента мы объяснили в разборе: