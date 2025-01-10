Туристический налог

Что такое туристический налог и кто должен его уплачивать

С 1 января 2025 года вместо курортного сбора ввели туристический налог. Разобрались в нюансах: кто его уплачивает и в каком размере.
Что такое туристический налог и кто должен его уплачивать
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Туристический налог установлен главой 33.1 НК (введена ФЗ от 12.07.2024 №176-ФЗ). Представительные органы муниципальных образований, а также законы Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя при введении налога самостоятельно определяют:

  • размеры ставок в пределах, установленных НК.

  • налоговые льготы, основания и порядок их применения.

Объектом налогообложения служит оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания физлиц в гостиницах, принадлежащих организации/ИП и включенных в реестр классифицированных средств размещения, который предусмотрен ФЗ от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ.

При этом налог не начисляется со стоимости услуг по проживанию некоторых категорий граждан, в частности, участников СВО. Перечень льготных категорий устанавливают муниципалитеты.

В качестве налоговой базы служит стоимость услуг без НДС. А определяется она в каждом квартале. Согласно письму Минфина от 05.11.2024 № 03-05-08/108773 налог рассчитывается по итогам периода, в котором осуществлен полный расчет с проживающим, независимо от даты фактического получения услуги или частичной оплаты.

Ставка налога и минимальная сумма

Ставка налога в 2025 году составляет 1%. К 2029 году она будет 5%. При этом налоговые ставки могут быть различны: из-за сезонности или категории гостиницы. По позиции Минфина, изложенной в письме от 04.10.2024 № 03-05-08/96119 необходимо применять ту ставку, которая установлена на дату полной оплаты.

Минимальная величина налога составляет 100 рублей в сутки. Количество дней проживания при расчете минимума определяется по такой формуле: минимальный налог = 100 руб. * количество суток.

В случае, если договор на оказание услуг временного проживания заключен с лицом, которое относится к льготным категориям, то стоимость услуги не включается в налоговую базу по туристическому налогу, минимальный налог также не рассчитывается.

А если услуги оказываются нескольким физлицам в рамках одного договора, который заключен с лицом, не имеющим льгот, то стоимость услуги включается в базу по туристическому налогу.

Туристический налог также необходимо учитывать при расчетах за проживание. Однако оплатить его можно без использования кассового аппарата. Согласно ФЗ от 22.05.2003 №54-ФЗ не обязательно выделять налог в чеке.

Также стоит учитывать, что туристический налог не учитывается в расходах, а уменьшает доход для целей налогообложения.

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