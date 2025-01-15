Финансовая отчетность КИК может быть подготовлена по МСФО, независимо от наличия местного стандарта

В декабре прошлого года мы направили запрос в ФНС РФ о том, что если КИК зарегистрирована в иностранном "недружественном" государстве, означает ли это, что на основании введенных в НК РФ 08.08.2024 года абзацев 3-5 подпункта 1 пункта 1.2 статьи 309.1 НК РФ ) прибыль такой КИК должна определяться по данным ее финансовой отчетности, составленной ТОЛЬКО по МСФО, а местный стандарт, при этом, неприменим.

Из полученного нами ответа ФНС РФ с некоторыми оговорками, можно сделать выводы:

Для подготовки аудированной фин отчетности за 2023 фин период КИК необходимо руководствоваться "черным списком" ФНС РФ утвержденным Приказом ФНС РФ 30.10.2024 № ЕД-7-17/914@, т.к. он вступает в силу в 2024 году - в отчетном году КИК, за который готовится фин отчетность 2023 фин периода Фин отчетность КИК из всех стран ЕС (входящих в указанный выше "черный список") должна сопровождаться аудиторским заключением Аудиторское заключение может быть подготовлено по международным стандартам аудита (МСА). При этом, страна аудиторской организации не имеет значения - важен именно подготовленный стандарт

Ключевое: "Внесенные изменения в НК РФ предоставляют возможность расчета налоговых обязательств с прибыли КИК по данным МСФО даже в случае, когда личным законом КИК предусмотрен иной стандарт составления отчетности."

Выглядит так, что для КИК, зарегистрированных в "недружественных" странах подготовка отчетности по МСФО является правом, но не обязанностью и наряду с МСФО можно продолжать применять местный стандарт

Однако, в связи с тем, что для КИК, зарегистрированных в странах ЕС становится обязательным подготовка аудированного заключения, а на практике, аудит по местному стандарту в ЕС может вызвать дополнительные существенные расходы и время на его проведение (в связи с возможной новизной процедуры для компании), то оптимальным вариантом может стать подготовка финансовой отчетности по МСФО с аудитом по МСА

Законность такой отчетность однозначно подтверждена Письмом ФНС РФ