Организацию исключили из МСП: как сдавать отчетность 

Субъекты из реестра МСП имеют множество льгот: возможность получения господдержки, пониженные тарифы страховых взносов, а также право вести бухучет в упрощенном порядке. Рассказываем, какую отчетность нужно сдавать, если организация больше не входит в МСП.

Если организация исключена из реестра МСП (и при этом она не является участником «Сколково» или некоммерческой организацией), то по итогам 2024 года считается, что она не выполняет условия для представления упрощенной бухотчетности.

Если бухучет в 2024 году ведется упрощенным способом, то по итогам года организация не может составить бухгалтерскую отчетность в общем порядке. То есть для формирования полной отчетности по итогам 2024 года, организация не вправе применять упрощенный порядок с начала этого года.

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С начала 2024 года необходимо в полном объеме применять все ПБУ/ФСБУ, а также ПБУ 18/02.

Для организаций, которые не имеют право на упрощенный бухучет, годовая отчетность за 2024 год включает следующие документы (утв. приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н):

Бухгалтерский баланс; Отчет о финансовых результатах; Приложения к балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств; Отчет о целевом использовании средств — только при наличии целевого финансирования. Пояснения в табличной или текстовой форме для раскрытия сведений об учетной политике организации и предоставления пользователям отчетности других данных, необходимых для реальной оценки финансового состояния организации, которые не включают в баланс и отчет о прибылях и убытках.

Если до исключения из реестра МСП организация применяла упрощенный бухучет, значит, обязательный аудит она не проходила. Само по себе исключение не означает, что организация попадает под него.

В соответствии со ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 № 307-ФЗ организации обязаны подтвердить достоверность финансовой отчетности за 2024 г. при выполнении хотя бы одного из условий:

доход от предпринимательской деятельности за 2023 год превысил 800 млн руб.

сумма активов бухгалтерского баланса на 31.12.2023 г. составила более 400 млн руб.

Если критерии не были превышены и не возникли другие особенности, требующие проведения проверки, то проводить аудит за 2024 год не нужно.