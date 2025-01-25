Что изменится при вступлении СИДН с ОАЭ для резидентов РФ?

В ОАЭ ставка налога у источника равна нулю. Минфин и FTA постоянно делают оговорку «временно» или «пока». Поэтому в будущем ставку скорее всего увеличат.

В настоящее время корпоративный налог российскими резидентами может уплачиваться в следующих случаях: