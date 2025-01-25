Автор: Андрей Никонов, партнер PGP Tax Consultancy L.L.C
Что изменится при вступлении СИДН с ОАЭ для резидентов РФ?
17 января 2025 года представители России и ОАЭ парафировали соглашение об избежании двойного налогообложения. Стороны планируют завершить все необходимые процедуры в этом году и ввести соглашение в действие начиная со следующего года.
Условия СИДН
Конкретные условия соглашения не раскрываются. Ранее сообщалось, что:
12 июня 2023 года страны договорились о ставке в 15% на дивиденды и в 10% на процентные доходы;
стороны не могли договориться о ставке по платежам за использование интеллектуальной собственности: Минфин хотел бы установить её на уровне 20%, а ОАЭ настаивало на нулевой ставке.
В июне 2023 года Минфин заключил СИДН с Оманом. В нём ставка роялти была определена в 10%, а ставка на дивиденды — 15%. При квалифицированном участии (не менее 20%) и непрерывном сроке владения в 365 дней применяется пониженная ставка в 10%. Можно предположить, что условия по соглашению с ОАЭ не будут хуже.
Налогообложение в ОАЭ
В ОАЭ ставка налога у источника равна нулю. Минфин и FTA постоянно делают оговорку «временно» или «пока». Поэтому в будущем ставку скорее всего увеличат.
В настоящее время корпоративный налог российскими резидентами может уплачиваться в следующих случаях:
ОАЭ является местом, где фактически принимаются ключевые управленческие и коммерческие решения, необходимые для предпринимательской деятельности юридического лица в целом.
Предпринимательская деятельность (бизнес) в ОАЭ осуществляется через постоянное представительство (физического или юридического лица).
Российская организация, не имеющая в ОАЭ ни места управления и контроля, ни постоянного представительства, извлекает доходы, связанные с недвижимым имуществом, расположенным на территории ОАЭ.
Физическое лицо (резидент РФ) получает доходы от недвижимого имущества, расположенного на территории ОАЭ, способом, требующим получения эмиратской лицензии.
Последствия СИДН по российскому праву
С учётом этого, последствия вступления в силу СИДН России с ОАЭ для налоговых резидентов РФ будут такими:
a. С появлением договора эмиратский налог можно будет вычесть при исчислении налога с дивидендов в РФ, если они не подпадают под participation exemption.
b. Для физических лиц вычет налога возможен только при наличии СИДН.
c. При оплате российской компанией резиденту ОАЭ за услуги больше не потребуется удерживать налог 15%.
d. Эмиратская КИК сможет воспользоваться льготами, предусмотренными российским налоговым законодательством, если договор вступит в силу.
e. Прибыль эмиратских КИК можно будет определять по финансовой отчётности, подтверждённой аудитором.
f. Эмиратским банкам не потребуется представлять сертификат налогового резидентства для российских налоговых агентов.
СИДН и список офшоров
Некоторые послабления зависят не только от наличия СИДН, но и от исключения ОАЭ из «чёрного списка» офшоров России. Например:
Активная холдинговая компания сможет избежать налогообложения прибыли в РФ.
К дивидендам будут применяться правила participation exemption.
Имущество, полученное от эмиратской компании, не будет включаться в доход, облагаемый налогом.
Начать дискуссию