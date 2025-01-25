Что изменится при вступлении СИДН с ОАЭ для резидентов РФ?

Коллеги из фирмы PGP Tax Consultancy сделали обзор последствий вступления в силу нового налогового соглашения России с ОАЭ. Это актуально, если у вас есть экономические интересы в России и в ОАЭ.

Автор: Андрей Никонов, партнер PGP Tax Consultancy L.L.C

Что изменится при вступлении СИДН с ОАЭ для резидентов РФ?

17 января 2025 года представители России и ОАЭ парафировали соглашение об избежании двойного налогообложения. Стороны планируют завершить все необходимые процедуры в этом году и ввести соглашение в действие начиная со следующего года.

Условия СИДН

Конкретные условия соглашения не раскрываются. Ранее сообщалось, что:

  • 12 июня 2023 года страны договорились о ставке в 15% на дивиденды и в 10% на процентные доходы;

  • стороны не могли договориться о ставке по платежам за использование интеллектуальной собственности: Минфин хотел бы установить её на уровне 20%, а ОАЭ настаивало на нулевой ставке.

В июне 2023 года Минфин заключил СИДН с Оманом. В нём ставка роялти была определена в 10%, а ставка на дивиденды — 15%. При квалифицированном участии (не менее 20%) и непрерывном сроке владения в 365 дней применяется пониженная ставка в 10%. Можно предположить, что условия по соглашению с ОАЭ не будут хуже.

Налогообложение в ОАЭ

В ОАЭ ставка налога у источника равна нулю. Минфин и FTA постоянно делают оговорку «временно» или «пока». Поэтому в будущем ставку скорее всего увеличат.

В настоящее время корпоративный налог российскими резидентами может уплачиваться в следующих случаях:

  1. ОАЭ является местом, где фактически принимаются ключевые управленческие и коммерческие решения, необходимые для предпринимательской деятельности юридического лица в целом.

  2. Предпринимательская деятельность (бизнес) в ОАЭ осуществляется через постоянное представительство (физического или юридического лица).

  3. Российская организация, не имеющая в ОАЭ ни места управления и контроля, ни постоянного представительства, извлекает доходы, связанные с недвижимым имуществом, расположенным на территории ОАЭ.

  4. Физическое лицо (резидент РФ) получает доходы от недвижимого имущества, расположенного на территории ОАЭ, способом, требующим получения эмиратской лицензии.

Последствия СИДН по российскому праву

С учётом этого, последствия вступления в силу СИДН России с ОАЭ для налоговых резидентов РФ будут такими:

  • a. С появлением договора эмиратский налог можно будет вычесть при исчислении налога с дивидендов в РФ, если они не подпадают под participation exemption.

  • b. Для физических лиц вычет налога возможен только при наличии СИДН.

  • c. При оплате российской компанией резиденту ОАЭ за услуги больше не потребуется удерживать налог 15%.

  • d. Эмиратская КИК сможет воспользоваться льготами, предусмотренными российским налоговым законодательством, если договор вступит в силу.

  • e. Прибыль эмиратских КИК можно будет определять по финансовой отчётности, подтверждённой аудитором.

  • f. Эмиратским банкам не потребуется представлять сертификат налогового резидентства для российских налоговых агентов.

СИДН и список офшоров

Некоторые послабления зависят не только от наличия СИДН, но и от исключения ОАЭ из «чёрного списка» офшоров России. Например:

  • Активная холдинговая компания сможет избежать налогообложения прибыли в РФ.

  • К дивидендам будут применяться правила participation exemption.

  • Имущество, полученное от эмиратской компании, не будет включаться в доход, облагаемый налогом.

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