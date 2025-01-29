Новая справка о сальдо ЕНС: данных больше, но она не подтверждает уплату налогов

С февраля 2025 года налоговики будут выдавать справки о состоянии ЕНС на новом бланке. Данных будет больше. Отрицательное сальдо налоговики «покажут в разрезе» налогов, сборов, взносов; госпошлин; приостановленной задолженности в связи с банкротством; задолженности в отношении платежей по мировому соглашению.

Источник: Бухгалтерия.ру

Для сверки уплаченных налогов, сборов компания может запросить в ИФНС справку о сальдо ЕНС. Справка необходима, если размер сальдо ЕНС не сходится с данными бухгалтерии.

Новый бланк справки о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС утвержден приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-8/987. Прежняя форма, утвержденная приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1128 утратит силу.

Новая справка включает в себя четыре приложения — это на два больше, чем в прежнем варианте.

Приложения справки, действовавшей до февраля 2025 года Приложения справки, действовавшей с февраля 2025 года Приложение 1. Детализация отрицательного сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента Приложение 1. Детализация отрицательного сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента Приложение 2. Информация о суммах формирования предстоящей обязанности и суммах, зачтенных в счет исполнения предстоящей обязанности Приложение 2. Расчет сумм пени Приложение 3. Расчет сумм пени, учитываемой на едином налоговом счете Приложение 4. Детализация сумм совокупной обязанности по налогам, авансовым платежам по налогам, сборам, страховым взносам

Если в предыдущем варианте справки отражалось пени только при наличии отрицательного сальдо. Теперь налоговики предоставляют данные по пеням, образовавшимся при отрицательном, положительном или нулевом сальдо.

В справку включены:

детализация сумм совокупной обязанности по налогам, авансовым платежам и взносам;

информация о суммах формирования предстоящей обязанности;

данные о суммах, зачтенных в счет предстоящей обязанности;

детализация отрицательного сальдо по госпошлине и некоторые другие данные.

Новые графы введены для расшифровки пени:

по госпошлине, в отношении которой выдан исполнительный документ;

по задолженности, приостановленной в связи с началом процедуры банкротства;

по неоплаченной задолженности после заключения мирового соглашения.

В конце справки появилась приписка, которая выводит эту справку из разряда документов, которыми вы сможете подтвердить уплату налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

«Настоящая справка не является документом, подтверждающим исполнение организацией, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов».

Прежний вариант справки

СПРАВКА № __________ О НАЛИЧИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ ФОРМИРОВАНИЯ СПРАВКИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО, ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ИЛИ НУЛЕВОГО САЛЬДО ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО СЧЕТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, ПЛАТЕЛЬЩИКА СБОРА, ПЛАТЕЛЬЩИКА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ИЛИ НАЛОГОВОГО АГЕНТА по состоянию на «__» ________ 20__ г. на ___часов___минут ИНН ______________ КПП ______________ Наименование организации (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в том числе физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)) ___________________________________________________________________________________ Единый налоговый счет составляет («+» положительное сальдо, «-» отрицательное сальдо) _______________________ рублей _________________________________________________(наименование и код налогового органа)

Новый вариант справки с февраля 2025 года

СПРАВКА № __________ О НАЛИЧИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ ФОРМИРОВАНИЯ СПРАВКИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО, ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ИЛИ НУЛЕВОГО САЛЬДО ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО СЧЕТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, ПЛАТЕЛЬЩИКА СБОРА, ПЛАТЕЛЬЩИКА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ИЛИ НАЛОГОВОГО АГЕНТА по состоянию на «__» ________ 20__ г. на ___часов ___ минут ИНН ______________ КПП ______________ Наименование организации (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в том числе физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)) ___________________________________________________________________________________ Сальдо единого налогового счета составляет (отрицательное сальдо «-», при положительном сальдо знак «+» не используется) _____________________ рублей <1> Сальдо единого налогового счета на 01.01.2023 составляло (отрицательное сальдо «-», при положительном сальдо знак «+» не используется) ____________________ рублей Остаток единого налогового платежа составляет _____________ рублей <2> _________________________________________________ (наименование и код налогового органа) Настоящая справка не является документом, подтверждающим исполнение организацией, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. <1> Это поле будет заполнено, если у организация включена в реестр требований кредиторов в связи с банкротством. Здесь будет указана сумма без учета сумм остатка ЕНП (не сальдируется с остатком единого налогового платежа). <2> Заполняется в случае наличия суммы ЕНП, которая не вошла в реестр требований кредиторов в связи банкротством.

Приложение 1 — отрицательное сальдо

В приложении 1 Справки можно увидеть детальную информацию по отрицательному сальдо ЕНС.

Детализация отрицательного сальдо теперь включает информацию о долгах:

по налогам, авансовым платежам по налогам, сборам, страховым взносам;

пеням;

штрафам;

государственной пошлине, в отношении уплаты которой арбитражным судом выдан исполнительный документ;

долгам в связи с банкротством (новая графа 7);

задолженности по срокам платежей по мировому соглашению (новая графа 8).

Далее задолженность детализируется по видам долгов в отдельных таблицах:

Детализация отрицательного сальдо по налогам, авансовым платежам по налогам, сборам, включая государственную пошлину, штрафы, проценты (детализация граф 2, 4-6). Детализация долгов компании, находящейся в стадии банкротства (графа 7). Детализация долгов по наступившим срокам графика платежей мирового соглашения (детализация графы 8 таблицы 1 приложения 1).

Справочно приводятся суммы задолженности, не входящие в сальдо единого налогового счета:

Приложение 2 — предстоящие налоговые платежи

В приложении № 2 представлена информация о суммах предстоящих налоговых платежей. Оно состоит из двух таблиц.

В первой таблице указаны суммы предстоящих налоговых платежей по КБК.

Во второй — суммы, зачтенные в уплату будущих налоговых платежей.

Приложение 3 — пени

В новом приложении 3 представлены детализация начисленных пени с 1 января 2023 года (ранее это было приложение №2).

Сначала приведены общие данные, затем, в двух последующих таблицах — расшифровка: с указанием периода начислений, количества дней и т.д.

Приложение 4 — конкретно по налогам

В приложении 4 приводится детализация сумм совокупной обязанности за квартал отдельно по каждому налогу, сбору, взносу, пеням и т.д.