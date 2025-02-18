«Письма счастья» от ФНС: как налоговая проверяет наличные расчеты россиян с нерезидентами. Обзор прессы

Федеральная налоговая служба начала массовые проверки россиян, совершающих сделки с иностранцами за наличные. Владельцы автомобилей и недвижимости уже получают штрафы в размере до 40% от суммы сделки. Почему ФНС взялась за этот вопрос именно сейчас и как избежать санкций — в нашем обзоре.

Усиление контроля: что происходит?

В начале 2025 года в СМИ появились публикации о том, что налоговая служба начала активно проверять россиян, которые проводят расчеты наличными с иностранцами при покупке недвижимости и автомобилей. Это касается граждан РФ, совершающих сделки без участия банковских счетов, что нарушает валютное законодательство.

В конце января стало известно, что налоговики в Москве начали штрафовать граждан за незаконные валютные операции, если расчеты производились наличными рублями. Вскоре после этого в ведущих СМИ вышли материалы, подтверждающие эту тенденцию:

Исторический контекст

Ранее в публичном пространстве такие случаи практически не обсуждались. Последние материалы о штрафах за незаконные валютные операции датируются летом 2021 года:

В 2023 году был судебный прецедент: Ленинский районный суд Екатеринбурга признал человека виновным в незаконных валютных операциях, штраф составил более 9 млн рублей.

Чего ждать дальше?

В 2024 году эксперты прогнозировали возможное возвращение налогового контроля за наличными расчетами россиян с иностранцами, и теперь эти опасения подтверждаются. В начале 2025 года начались реальные штрафы, и если тенденция продолжится, россиянам придется учитывать этот фактор при совершении сделок.

Ранее обсуждалось, появится ли новый кейс, когда ФНС оштрафует человека на 40% от суммы сделки за нарушение валютного законодательства. Похоже, что ответ на этот вопрос уже дан.