«Письма счастья» от ФНС: как налоговая проверяет наличные расчеты россиян с нерезидентами. Обзор прессы

Усиление контроля: что происходит?
В начале 2025 года в СМИ появились публикации о том, что налоговая служба начала активно проверять россиян, которые проводят расчеты наличными с иностранцами при покупке недвижимости и автомобилей. Это касается граждан РФ, совершающих сделки без участия банковских счетов, что нарушает валютное законодательство.
В конце января стало известно, что налоговики в Москве начали штрафовать граждан за незаконные валютные операции, если расчеты производились наличными рублями. Вскоре после этого в ведущих СМИ вышли материалы, подтверждающие эту тенденцию:
«Ведомости» (февраль 2025): «Налоговики снова проверяют наличные расчеты россиян с иностранцами».
РБК (февраль 2025): «Ведомости узнали об усилении контроля ФНС за сделками с иностранцами».
Autonews (февраль 2025):
Исторический контекст
Ранее в публичном пространстве такие случаи практически не обсуждались. Последние материалы о штрафах за незаконные валютные операции датируются летом 2021 года:
«КоммерсантЪ» (июнь 2021): «У страуса штрафы велики. Налоговая взыскала с уральского бизнесмена 22,7 млн рублей за валютный заем из ОАЭ».
«Секрет Фирмы» (июль 2021): «Налоговая оштрафовала российского бизнесмена на 23 млн рублей за инвестиции из-за рубежа».
В 2023 году был судебный прецедент: Ленинский районный суд Екатеринбурга признал человека виновным в незаконных валютных операциях, штраф составил более 9 млн рублей.
Чего ждать дальше?
В 2024 году эксперты прогнозировали возможное возвращение налогового контроля за наличными расчетами россиян с иностранцами, и теперь эти опасения подтверждаются. В начале 2025 года начались реальные штрафы, и если тенденция продолжится, россиянам придется учитывать этот фактор при совершении сделок.
Ранее обсуждалось, появится ли новый кейс, когда ФНС оштрафует человека на 40% от суммы сделки за нарушение валютного законодательства. Похоже, что ответ на этот вопрос уже дан.
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