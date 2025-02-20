Наличные расчёты с нерезидентами в 2025 году: какие операции разрешены россиянам?

📌 Важно знать: российские резиденты могут совершать наличные расчёты с нерезидентами только в строго определённых законом случаях. Если нарушить это правило, операция может быть признана незаконной валютной сделкой, а штраф составит до 40% от её суммы. В статье мы разберём, какие операции разрешены, какие нет, и как избежать рисков.

Валютное законодательство России устанавливает четкие ограничения на операции резидентов с нерезидентами в наличной форме. Нарушение этих правил может привести к серьезным последствиям, включая штраф до 40% от суммы операции. Это особенно важно учитывать, если вы гражданин РФ и совершаете сделки купли-продажи недвижимости или автомобилей с иностранцами.

Кто является резидентом РФ по валютному законодательству?

В контексте валютного законодательства резидентами считаются все граждане России, независимо от того, проживают ли они большую часть года за границей. Это означает, что даже находясь за пределами страны, вы обязаны соблюдать требования российского законодательства при расчетах с иностранцами.

Как можно рассчитываться с нерезидентами?

По общему правилу все операции между резидентами и нерезидентами должны проходить через банковские счета, открытые в российских банках. В некоторых случаях разрешено использовать зарубежные счета, но только при условии их законного пополнения. Однако расчеты в наличной форме допускаются лишь в исключительных случаях, строго определенных законодательством.

В каких случаях можно использовать наличные?

Перечень операций, при которых резиденты могут рассчитываться с нерезидентами в наличной форме, содержится в части 3 статьи 14 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (ссылка). В него входят:

Дарение валютных ценностей супругу или близким родственникам.

Завещание или получение валютных ценностей по наследству.

Получение валютных ценностей будучи выгодоприобретателем личного фонда.

Покупка и продажа единичных денежных знаков и монет в целях коллекционирования.

Перевод резидентом из РФ и получение резидентом в РФ перевода без открытия банковского счета.

Расчеты в валюте в магазинах беспошлинной торговли и при покупке товаров и услуг в международном транспорте.

Перевод без открытия банковского счета резидентом в пользу нерезидента в РФ.

Получение резидентом перевода без открытия банковского счета в РФ от нерезидента.

Почему важно соблюдать правила?

Нарушение валютного законодательства может привести к признанию операции незаконной валютной сделкой. За это предусмотрены значительные штрафы – до 40% от суммы операции. Поэтому, если у вас есть необходимость в расчетах с нерезидентами, важно заранее проанализировать законные способы проведения платежей.

При необходимости пересмотра вашей налоговой и финансовой стратегии рекомендуем обратиться к специалистам. Соблюдение требований законодательства поможет избежать штрафов и других неприятных последствий.