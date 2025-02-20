Когда не будет действовать упрощенный порядок замены фискального накопителя с 1 марта 2025 года?

С 1 марта 2025 года вступают в силу изменения в законе от 22.05.2003 № 54-ФЗ, которые упрощают регистрацию контрольно-кассовой техники (ККТ). В частности, новые нормы позволяют пользователям не подавать заявление о перерегистрации ККТ при замене фискального накопителя (ФН), за исключением следующих случаев: Перерегистрация ККТ, используемой в режиме, не предусматривающем обязательную передачу фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных (ОФД);

Перерегистрация ККТ, работающей в составе автоматических устройств.

Как будет происходить регистрация?

При замене ФН отчеты о его закрытии и о перерегистрации ККТ ФНС получит в электронной форме через ОФД. Если в переданных данных не будет ошибок, будет сформирована обновленная карточка регистрации ККТ. Однако, если в отчете возникнет ошибка, то последует отказ в перерегистрации, и потребуется подача заявления в обычном порядке.

В каких случаях упрощенная перерегистрация ФН будет недоступна?

ФНС в письме от 12.02.2025 № АБ-4-20/1277@ привела перечень ситуаций, когда применение упрощенного порядка невозможно: ФН хотя бы часть времени работал в режиме, не предусматривающем передачу фискальных документов в налоговые органы через ОФД, даже если на момент закрытия архива ФН этот режим уже не используется;

ФН был неисправен, и на нем невозможно сформировать отчет о закрытии архива ФН. В этих случаях будет сформирован отказ в перерегистрации, и пользователю потребуется подать заявление о перерегистрации ККТ в обычном порядке.

Другие случаи, требующие подачи заявления о перерегистрации

ФНС также отметила, что перерегистрация ККТ без подачи заявления невозможна в ряде других ситуаций, например: ККТ используется при расчетах за маркированные товары;

ККТ применяется при выдаче (получении) обменных знаков игорного заведения и денежных средств в обмен на предъявленные обменные знаки;

ККТ используется для развозной и (или) разносной торговли, оказания услуг, выполнения работ. В таких случаях перерегистрация возможна только после подачи заявления в обычном порядке.

Важное замечание от ФНС