Когда не будет действовать упрощенный порядок замены фискального накопителя с 1 марта 2025 года?

С 1 марта 2025 года вступают в силу изменения в законе от 22.05.2003 № 54-ФЗ, которые упрощают регистрацию контрольно-кассовой техники (ККТ). В частности, новые нормы позволяют пользователям не подавать заявление о перерегистрации ККТ при замене фискального накопителя (ФН), за исключением следующих случаев:
Перерегистрация ККТ, используемой в режиме, не предусматривающем обязательную передачу фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных (ОФД);
Перерегистрация ККТ, работающей в составе автоматических устройств.
Как будет происходить регистрация?
При замене ФН отчеты о его закрытии и о перерегистрации ККТ ФНС получит в электронной форме через ОФД. Если в переданных данных не будет ошибок, будет сформирована обновленная карточка регистрации ККТ. Однако, если в отчете возникнет ошибка, то последует отказ в перерегистрации, и потребуется подача заявления в обычном порядке.
В каких случаях упрощенная перерегистрация ФН будет недоступна?
ФНС в письме от 12.02.2025 № АБ-4-20/1277@ привела перечень ситуаций, когда применение упрощенного порядка невозможно:
ФН хотя бы часть времени работал в режиме, не предусматривающем передачу фискальных документов в налоговые органы через ОФД, даже если на момент закрытия архива ФН этот режим уже не используется;
ФН был неисправен, и на нем невозможно сформировать отчет о закрытии архива ФН.
В этих случаях будет сформирован отказ в перерегистрации, и пользователю потребуется подать заявление о перерегистрации ККТ в обычном порядке.
Другие случаи, требующие подачи заявления о перерегистрации
ФНС также отметила, что перерегистрация ККТ без подачи заявления невозможна в ряде других ситуаций, например:
ККТ используется при расчетах за маркированные товары;
ККТ применяется при выдаче (получении) обменных знаков игорного заведения и денежных средств в обмен на предъявленные обменные знаки;
ККТ используется для развозной и (или) разносной торговли, оказания услуг, выполнения работ.
В таких случаях перерегистрация возможна только после подачи заявления в обычном порядке.
Важное замечание от ФНС
ФНС подчеркивает, что процесс регистрации и перерегистрации ККТ считается завершенным только после формирования карточки о регистрации ККТ. Пользователям необходимо внимательно отслеживать корректность передаваемых данных, чтобы избежать отказов в регистрации.
Комментарии1
Это вопрос- он же ответ?