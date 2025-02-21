Реестр МСП

Компания превысила лимит по прибыли для МСП: можно ли применять пониженные тарифы страховых взносов

Субъекты из реестра МСП вправе применять пониженный тариф страховых взносов в размере 15% к доходу свыше 1,5 федерального МРОТ на человека (22 440 руб.). Рассказываем, может ли компания продолжать применять такой тариф, если она превысила лимит по прибыли для МСП.
Компания превысила лимит по прибыли для МСП: можно ли применять пониженные тарифы страховых взносов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Минфин в письмах от 06.04.2021 № 03-03-07/25152 и ФНС в письме от 29.04.2020 № БС-4-11/7300, разъяснил, что субъекты из реестра МСП вправе применять пониженные тарифы страховых взносов с 1-го числа месяца, в котором сведения о них внесены в реестр МСП.

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Они не применяются с 1-го числа месяца, в котором плательщик страховых взносов исключается из реестра МСП (см. письмо Минфина от 06.04.2021 № 03-03-07/25152).

Сроки исключения сведений из реестра указаны в ч. 4-5 ст. 4.1 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ. В частности, содержащиеся в едином реестре субъектов МСП сведения о юридических лицах и ИП исключаются из реестра 10 июля текущего календарного года в случае:

  • непредставления сведений о среднесписочной численности работников и (или) налоговой отчетности, которая позволяет определить величину полученного дохода за предшествующий календарный год;

  • несоответствия условиям, установленным ст. 4 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ.

Из официальных разъяснений следует, что организация (субъект МСП) вправе применять пониженные тарифы страховых взносов с 1-го числа месяца, в котором сведения о ней внесены в реестр, и до 1-го числа месяца, в котором она исключена из реестра.

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