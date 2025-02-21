Компания превысила лимит по прибыли для МСП: можно ли применять пониженные тарифы страховых взносов

Субъекты из реестра МСП вправе применять пониженный тариф страховых взносов в размере 15% к доходу свыше 1,5 федерального МРОТ на человека (22 440 руб.). Рассказываем, может ли компания продолжать применять такой тариф, если она превысила лимит по прибыли для МСП.

Минфин в письмах от 06.04.2021 № 03-03-07/25152 и ФНС в письме от 29.04.2020 № БС-4-11/7300, разъяснил, что субъекты из реестра МСП вправе применять пониженные тарифы страховых взносов с 1-го числа месяца, в котором сведения о них внесены в реестр МСП.

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Они не применяются с 1-го числа месяца, в котором плательщик страховых взносов исключается из реестра МСП (см. письмо Минфина от 06.04.2021 № 03-03-07/25152).

Сроки исключения сведений из реестра указаны в ч. 4-5 ст. 4.1 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ. В частности, содержащиеся в едином реестре субъектов МСП сведения о юридических лицах и ИП исключаются из реестра 10 июля текущего календарного года в случае:

непредставления сведений о среднесписочной численности работников и (или) налоговой отчетности, которая позволяет определить величину полученного дохода за предшествующий календарный год;

несоответствия условиям, установленным ст. 4 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ.

Из официальных разъяснений следует, что организация (субъект МСП) вправе применять пониженные тарифы страховых взносов с 1-го числа месяца, в котором сведения о ней внесены в реестр, и до 1-го числа месяца, в котором она исключена из реестра.