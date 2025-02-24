Соцконтракт — это договор с государством. По нему государство предоставляет субсидию, которую нужно потратить на то, чтобы перестать быть малоимущим — например, получить работу или открыть бизнес.
Социальный контракт могут заключить малообеспеченные семьи или малоимущие граждане, чей средний доход не превышает прожиточного минимума региона.
Размер выплаты зависит от целей:
1. Поиск работы. Ежемесячная выплата в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в течение 1 месяца после заключения соцконтракта и 3 месяцев после трудоустройства.
2. Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. До 350 тысяч рублей единовременно.
3. Ведение личного подсобного хозяйства. До 200 тысяч рублей единовременно.
4. Тяжелая жизненная ситуация. Выплата в размере прожиточного минимума в течение срока действия контракта.
Плюсы и минусы социального контракта:
дополнительные денежные средства, которые вы можете инвестировать в увеличение дохода вашей семьи;
дополнительные ресурсы: обучение, помощь местных властей и различных организаций;
постоянная поддержка социальных служб;
новый социальный статус, который вы можете получить, выполняя условия договора.
Среди недостатков программы:
➖ ограниченный срок действия договора — далеко не во всех случаях, можно развить свое дело за один год, например, для развития личного подсобного хозяйства потребуется значительно больше времени;
➖ частичные выплаты по договору не позволяют приобрести дорогостоящую технику для бизнеса;
➖ постоянный контроль над вашей деятельностью со стороны социальных служб — далеко не каждый может вынести присутствие посторонних людей.
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