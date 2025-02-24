На какие выплаты можно рассчитывать при заключении соцконтракта? Плюсы и минусы помощи от государства.

Соцконтракт — это договор с государством. По нему государство предоставляет субсидию, которую нужно потратить на то, чтобы перестать быть малоимущим — например, получить работу или открыть бизнес.

Социальный контракт могут заключить малообеспеченные семьи или малоимущие граждане, чей средний доход не превышает прожиточного минимума региона.

Размер выплаты зависит от целей:

1. Поиск работы. Ежемесячная выплата в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в течение 1 месяца после заключения соцконтракта и 3 месяцев после трудоустройства.

2. Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. До 350 тысяч рублей единовременно.

3. Ведение личного подсобного хозяйства. До 200 тысяч рублей единовременно.

4. Тяжелая жизненная ситуация. Выплата в размере прожиточного минимума в течение срока действия контракта.

Плюсы и минусы социального контракта:

дополнительные денежные средства , которые вы можете инвестировать в увеличение дохода вашей семьи;

дополнительные ресурсы : обучение, помощь местных властей и различных организаций;

постоянная поддержка социальных служб ;

новый социальный статус, который вы можете получить, выполняя условия договора.

Среди недостатков программы:

➖ ограниченный срок действия договора — далеко не во всех случаях, можно развить свое дело за один год, например, для развития личного подсобного хозяйства потребуется значительно больше времени;

➖ частичные выплаты по договору не позволяют приобрести дорогостоящую технику для бизнеса;

➖ постоянный контроль над вашей деятельностью со стороны социальных служб — далеко не каждый может вынести присутствие посторонних людей.