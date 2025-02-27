Планы ФНС России на 2025 год

Это не новый план ФНС, впервые мероприятие по бездекларационному порядку было упомянуто в Плане деятельности службы на 2024 год и плановый период 2025-2029 гг. Фактически его перенесли в новый план с тем же сроком реализации — декабрь 2025 года. Отметим, что не подразумевается полная отмена деклараций по НДФЛ, а лишь по тем операциям, по которым у ФНС есть данные для расчета налога.

Сейчас физические лица самостоятельно должны подавать декларации в отношении ряда доходов, с которых налог не удержан налоговым агентом, например:

от реализации транспортных средств / недвижимого имущества

от уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве (ДДУ)

в виде фиксированной прибыли КИК.

От декларирования данных доходов планируют отказаться. Это возможно благодаря тому, что у ФНС есть информация по данным операциям, необходимая для расчета налога (от ГИБДД, Росреестра и пр). По доходам, информация о которых не может быть получена налоговыми органами из других источников, декларации останутся.