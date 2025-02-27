Планы ФНС России на 2025 год

- СкачатьПлан деятельности Федеральной налоговой службы на 2025 год и плановый период 2026–2030 годов..pdf1 загрузка
Известно, что руководство ФНС ставит перед ведомством задачи по цифровизации, направленной на достижение бесшовного налогового администрирования по избранным процессам, а также в целом по упрощению и оптимизации налогового администрирования. Данная тематика отражена в изученном нами документе. Предлагаем ознакомиться с наиболее примечательными положениями.
Сокращение отчетности обособленных подразделений
Планируется изменение форм налоговых деклараций (расчетов) с включением данных по обособленным подразделениям в налоговые декларации (расчеты) головных организаций.
Реализация может способствовать как упрощению налогового контроля для налоговых органов, так и упрощению подготовки отчетности для налогоплательщика, поскольку все данные по организации будут в одной декларации.
📅Срок реализации — июль 2026 года.
Внедрение бездекларационного порядка исчисления и уплаты НДФЛ
Это не новый план ФНС, впервые мероприятие по бездекларационному порядку было упомянуто в Плане деятельности службы на 2024 год и плановый период 2025-2029 гг. Фактически его перенесли в новый план с тем же сроком реализации — декабрь 2025 года. Отметим, что не подразумевается полная отмена деклараций по НДФЛ, а лишь по тем операциям, по которым у ФНС есть данные для расчета налога.
Сейчас физические лица самостоятельно должны подавать декларации в отношении ряда доходов, с которых налог не удержан налоговым агентом, например:
от реализации транспортных средств / недвижимого имущества
от уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве (ДДУ)
в виде фиксированной прибыли КИК.
От декларирования данных доходов планируют отказаться. Это возможно благодаря тому, что у ФНС есть информация по данным операциям, необходимая для расчета налога (от ГИБДД, Росреестра и пр). По доходам, информация о которых не может быть получена налоговыми органами из других источников, декларации останутся.
Автоматическое определение статуса налогового резидентства
Развитие международного сотрудничества
🔹Разработка модели и проведение расчетов для оценки влияния глобального минимального налога (т.н. «GloBE Rules») на российских участников МГК, с точки зрения наличия рисков дополнительного налогообложения в иностранных государствах (территориях) прибыли таких компаний
Ранее представители ФНС и Минфина комментировали, что в настоящее время окончательного решения об отказе или о введении Pillar 2 в России пока не принято. Полноценные правила (GloBE) вряд ли будут приняты.
Развитие сервисов ФНС
ФНС продолжает подтверждать статус технологически продвинутой сервисной организации для налогоплательщиков. Планируется запуск сервиса Оценки ИП в личном кабинете (аналог Сервиса оценки юридических лиц), доработка системы отслеживания жалоб. Планируется предоставить возможность получения информация о ходе рассмотрения жалобы поданной, в том числе и в территориальные налоговые органы (ТНО). Сейчас можно получить информацию только по жалобам в вышестоящие ТНО и в центральный аппарат ФНС России. Реализация планируется, в том числе при использовании упрощенного порядка рассмотрения жалоб.
Кроме того, планируется доработка функционала информационных систем ФНС России (АИС «Налог-3», ФИАС, ФГИС «ЕРН», ФГИС «ЕГР ЗАГС»). Это повлияет и на налогоплательщиков: при использовании новых систем снизится административная нагрузка, но и сам переход потребует определенного внимания и перенастройки.
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