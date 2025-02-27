Всех нерезидентов посчитают

Появилась информация о том, что с 2026 года ФНС России сможет автоматически определять налоговое резидентство физических лиц. По порядку.

Как определить налоговое резидентство?

В России относительно простые правила. Физические лица, которые провели в РФ суммарно менее 183 дней 📅в календарном году, теряют статус налогового резидента РФ. Есть нюансы. Так, период нахождения в РФ не прерывается на период выезда для лечения и 👨‍🎓обучения сроком до 6 месяцев.

Во многих юрисдикциях установлены более сложные правила, например, определение налогового резидентства по центру жизненных интересов.

Почему важен статус резидентства?

Статус влияет на порядок и уровень налогообложения. Так, стандартная ставка для нерезидентов выше и составляет 30%. Сразу, однако, оговоримся, что на зарплатном НДФЛ релокантов, продолжающих получать доход от российских работодателей, смена места жительства не отражается. Их налоговую нагрузку с этого года уравняли с нагрузкой сотрудников, находящихся в РФ.

Кроме того, в НК много иных положений, привязанных к резидентству. Так, например, нерезидент, владевший квартирой менее определенного срока, при ее продаже не сможет вычесть из полученного дохода фактические расходы на ее покупку (то есть заплатит с дохода от продажи 30%, в то время как резидент заплатил бы 13%/15% и только с положительного результата). Появляются и новые ограничения. Так, недавно внесенные в Думу поправки лишают нерезидентов льготы по продаже ценных бумаг и долей участия в российских ООО при сроке владения более 5 лет.

Как сейчас проверить статус резидентства?

Проблема с подтверждением налогового резидентства обострилась в ковид, когда сотрудники стали массово работать удаленно, причем не только из РФ. В последние годы данная тенденция продолжила набирать обороты. Сейчас ФНС не располагает возможностями автоматически осуществлять сплошную проверку налогового статуса физических лиц. Резидентство проверяется точечно и вручную, как правило, по штампам в паспортах о пересечении границы. Налоговый орган требует паспорта у физических лиц или обращается с запросами о конкретных лицах в Пограничную службу ФСБ. Такие способы проверки резидентства требуют значительных усилий.

Не секрет, что на практике не всегда сотрудники/получатели дохода сообщают налоговым агентам о смене статуса резидентства. При этом во многих случаях ответственность за некорректную уплату налога лежит прежде всего на налоговом агенте. В то же время у налогового агента фактически отсутствуют механизмы для проверки статуса резидентства физического лица.

Сейчас споры о резидентстве – скорее эксклюзив. Известен кейс гражданина Хоецяна в деле его работодателя. Гражданин переехал с семьей в Испанию, и после этого стал проводить в РФ около 60 дней в году. Налоговые органы оспорили удержание НДФЛ по ставке 13% с его зарплаты. По их мнению, налог следовало удерживать по ставке 30%. В обоснование своей позиции им пришлось предоставить суду:

ответы органов ФСБ и МВД, подтверждающие факты вылета и прилета (гражданин так и не предоставил загранпаспорт со штампами пограничной службы);

данные российской управляющей компании о перерасчетах коммунальных платежей за период его отсутствия;

вид на жительство в Испании с указанием идентификационного номера.

Похожие кейсы со сбором фактов о перемещении и резидентстве лиц возникают и в других странах. Доказывая, что певица Шакира проживала в Испании более полугода и являлась там налоговым резидентом, испанские налоговые органы представили факты посещения Шакирой парикмахерских и салонов красоты в Барселоне.