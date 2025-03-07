Как принимать к учету и списывать права на КриптоПро и рутокены

Если организация получила права на КриптоПро и купила рутокены, то нужно отразить их в учете. Разбираемся, к чему относить такие приобретения и можно ли учесть их в затратах согласно ФСБУ.

КриптоПро

Если стоимость лицензии менее лимита, установленного учетной политикой, то она не относится к нематериальным активам согласно ФСБУ 14/2022.

Затраты на покупку лицензии можно учесть в составе затрат и включить их в расходы по обычным видам деятельности. Они признаются единовременно.

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Счет учета расходов зависит от назначения использования. Обычно используется 26 или 44 (если лицензию купила торговая организация. Проводки будут такие: Дт 26 (44) — Кт 60.

Если стоимость больше лимита из учетной политики, то в бухгалтерском учете затраты на приобретение лицензионного программного обеспечения считаются нематериальными активами. Проводки такие: Дт 08 – Кт 60 и Дт 04 – Кт 08.

И далее амортизация в течение срока полезного использования. При бессрочной лицензии срок полезного использования для бухгалтерского и налогового учета устанавливает сама организация — такова позиция Минфина из письма от 15.02.2021 № 07-01-09/10106.

Если стоимость лицензии менее 100 тыс. руб., то ее нельзя отнести к нематериальным активам в налоговом учете. Такие затраты можно учесть по пп. 26 п. 1 ст. 264 НК в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией.

Расходы признаются путем равномерного распределения в конце каждого отчетного (налогового) периода в течение срока действия лицензии или предполагаемого срока использования в соответствии с п. 1, пп. 3 п. 7 ст. 272 НК и письмом Минфина от 23.08.2022 № 03-03-06/1/82167.

Рутокен

Рутокен можно принять к учету на счет 10 по стоимости приобретения (без учета НДС, подлежащего вычету), а после этого списать в дебет счета 26 (или 44).

Если в учетной политике предусмотрено списание управленческих расходов в периоде приобретения, то стоимость токена, предназначенного для управленческих нужд, может быть признана расходом без предварительного учета на счете 10 согласно п. 2 ФСБУ 5/2019.

По налогу на прибыль стоимость рутокена (без учета НДС, подлежащего вычету) учитывается в составе прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией на дату его приобретения согласно пп. 49 п. 1 ст. 264, п. 1 ст. 170, а также п. 1 ст. 272 НК.

Рутокен приобретен для записи ЭЦП, поэтому нужно передать носитель именно тому человеку, чья подпись там будет записана. Сделать это можно любым документом, который отразит факт передачи (кто передал, кому, когда, что).