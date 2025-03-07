Как пенсионеру получить выплатное дело и для чего оно нужно

При назначении пенсии гражданину в СФР формируется его выплатное дело, где хранятся все расчетные документы. Но если пенсионер запросит копию своего выплатного дела для ознакомления, то, скорее всего, получит отказ.

Во многих отделениях СФР стоят на позиции, что поскольку закон прямо не обязывает их предоставлять копию выплатного дела — значит, делать они этого не должны.

Между тем, примеры судебных решений показывают, что такие отказы незаконны.

Закон об информации наделяет граждан правом получать от органов власти информацию, которая непосредственно затрагивает их права и свободы (ст. 8 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ).

А Конституция РФ обязывает госорганы и должностных лиц обеспечить каждому возможность ознакомиться с документами, затрагивающими его права и свободы (ст. 24 Основного закона).

На этом основании суды обязывают СФР предоставить пенсионеру копию его выплатного дела.

Так что шансы на положительный исход спора с фондом достаточно высоки.

Для чего нужно выплатное дело?

Из него можно узнать:

какой стаж вам учли при расчете пенсии (особенно важен общий трудовой стаж до 2002 года и нестраховые периоды);

какое соотношение заработков применили в пенсионной формуле (если меньше 1,2 — то это не максимум);

за все ли время работы, начиная с 2002 года, вам учли страховые взносы.

Проверив свое выплатное дело, можно задать в СФР конкретные вопросы по поводу неучтенного стажа, заработка и прочих параметров, по которым определяется размер пенсии.

Вам должны предоставить подробный ответ в течение 30 календарных дней.

И на его основании можно будет выстроить стратегию перерасчета своей пенсии (путем подтверждения дополнительного стажа, более высокого заработка за другой период и т. д.).