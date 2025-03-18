Майнинговая деятельность в законодательстве

В России активно развивается майнинговая деятельность, которая подразумевает эмиссию цифровых финансовых активов с помощью программного обеспечения. Вся деятельность связана с высокими рисками, в том числе по отмыванию доходов и расходами электроэнергии. Поэтому власти закрепили порядок осуществления этой деятельности на законодательном уровне.

Определение майнинга и майнинг-пула

Российское правительство дало понятие майнинговой деятельности, которая связана с эмиссией цифровых финансовых активов. Речь идет о методе, появившемся в России не так давно, и суть которого заключается в выполнении математических операций с помощью специализированного программного обеспечения для получения цифровой валюты (криптовалюта).

Иначе говоря, майнинг ─ это производство виртуальных монет, например, биткоинов, при помощи компьютерных мощностей.

Также власти утвердили еще одно связное понятие ─ майнинг-пул. Это объединение нескольких майнеров для совместного поиска и выпуска цифровой валюты. Коллективный подход значительно повышает шансы на формирование блока, который является одним из звеньев цепочки операций для добычи цифровой валюты. Добытые ЦФА распределяются между участниками майнинг-пула.

Слово «майнинг» является производным от однозвучного английского слова, которое переводится как «добыча полезных ископаемых». Добытчиков криптовалюты называют майнерами.

Сама же майнинговая структура включает не только самого «добытчика», но и так называемого оператора майнинговой инфраструктуры. У каждой из сторон есть свои права и обязанности.

Кто может быть майнером

Согласно п. 2 ст. 14.2 ФЗ № 259, российские граждане, которые не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, вправе майнить цифровую валюту, в том числе в рамках майнинг-пула, без включения в реестр лиц, «добывающих» ЦФА.

Однако нужно укладываться в лимиты по энергопотреблению, чтобы не получить штраф или не попасть под запрет на занятие майнингом. Если майнить планирует индивидуальный предприниматель или организация, то необходимо обязательно встать на учет в соответствующий реестр.

Иногда некоторым лицам запрещают участвовать в майнинговой деятельности, например:

если оно не соответствуют требованиям к деловой репутации для операторов или имеет непогашенные судимости;

лицо является поставщиком, продавцом электроэнергии или ведет деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;

лицо не может майнить криптовалюту в рамках запрета, установленного Правительством.

Запрет на ведение майнинговой деятельности в регионах

Согласно постановлению № 1468, власти вправе запретить заниматься майнингом в конкретных регионах. Главной причиной этого может стать дефицит электрической энергии, в том числе прогнозируемый в рамках программы развития электроэнергетических систем России.

При этом окончательный вердикт необходимо выносить по согласованию с Правительственной комиссией по вопросам развития электроэнергетики.

Обсуждение с последующим принятием решения о запрете происходит следующим образом:

Комиссия формирует запросы, предложенные на основании упомянутых причин. Эти запросы должны включать подробные данные от оператора электроэнергетических систем в регионе, где планируется установить запрет. Комиссия отправляет сформированный документ Правительству, которое по итогам рассмотрения примет решение об установлении запрета на занятие майнингом криптовалюты в этом регионе.

В вынесенном вердикте перечислят список регионов, в которых запрещена эмиссия ЦФА, дату введения и длительность запрета.

Обязанности майнеров

Правила, утверждающие права и обязанности майнеров, распространяются и на участников майнинг-пула. В частности, они устанавливают порядок, в котором участники деятельности должны уведомлять налоговиков о «добытых» ЦФА и адресе-идентификаторе. Под адресом-идентификатором в этом случае подразумевают комбинацию символов, которая нужна для учета приходных и расходных операций с биткоинами.

Адрес-идентификатор ─ это не только набор символов, это код, который должен включать следующую информацию:

полное наименование майнера─юрлица, ОГРН, для ИП: Ф.И.О., ИНН, ОГРНИП, для физлица: Ф.И.О., ИНН, информацию об удостоверении личности (данные паспорта);

адрес-идентификатор, на который зачислены ЦФА, или адрес-идентификатор майнинг-пула, с которого ЦФА зачислены на идентификатор в течение отчетного месяца;

адрес-идентификатор майнинг-пула, на который зачислены ЦФА, если не поступала на индивидуальный идентификатор в течение отчетного месяца;

название и объем полученной цифровой валюты;

объем выпущенных, но не зачисленных на адрес-идентификатор, ЦФА;

контакты майнера;

отчетный период, порядковый номер корректировки данных об объеме полученных ЦФА;

реквизиты сайта, который отображает в онлайн-режиме сведения о процессе майнинга;

технические характеристики, количество, совокупная вычислительная мощность, длительность эксплуатации ПАП для майнинга и количество потраченной электроэнергии.

Если майнер обнаружит ошибки в адресе-идентификаторе, то он обязан скорректировать документ в течение 2 суток с момента их выявления. Срок отправки идентификатора ─ до 20 числа месяца, который следует за тем, когда майнер получил цифровую валюту. Комбинацию формируют в электронном виде и подписывают УКЭП.

Так как полномочия по контролю за майнинговой деятельностью, включая обеспечение защиты упомянутых данных, лежат на ФНС, то за нарушение конфиденциальности, инспекция понесет ответственность.

Ограничение по количеству потребляемой электроэнергии

С 1 ноября 2024 года власти дополнили правительственное постановление № 1178 пунктом 70(1), согласно которому диапазоны объемов и количество потребления электрической мощности населением для различных нужд, включая майнинговую деятельность, определяются соответственно указаниям по расчету тарифов на электроэнергию и на услуги по ее передаче.

Максимальные значения для обоих диапазонов определяются региональными госорганами, которые регулируют тарифы в соответствующем секторе. Если тариф на услуги по передаче ресурса ограничивается 6 000 кВт/час на месяц, то для первого диапазона ставку рассчитывают в размере, который не может превышать значение второго показателя, умноженного на коэффициент 0,65.

Требования к деятельности операторов майнинговой инфраструктуры

Оператор майнинговой инфраструктуры ─ организация, которая обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии и аналогичных ресурсов для поддержания работы программно-аппаратного обеспечения. Речь идет об оборудовании и ПО, с помощью которого майнеры могут добывать криптовалюту и организовывать майнинг-пулы.

Кроме того, согласно требованиям постановления № 1463, оператор обязан защищать обрабатываемые сведения и не только снабжать ресурсами, но и поддерживать их функционирование и устойчивость питания систем электроснабжения. При этом оператором может стать только та организация, руководство и главный бухгалтер которой имеют высшее профильное образование и опыт работы на руководящих должностях в ЦБ, компаниях из финансового сектора либо в российских госорганах или стран стран-членов ЕАЭС:

единоличный или коллегиальный исполнительный орган ─ от 2 лет;

члены коллегиального органа правления ─ от 1 года;

главный бухгалтер, владеющий навыками формирования финансовой отчетности и аудиторской деятельности ─ от 1 года.

Но, пожалуй, самое важное требование ─ это нахождение организации либо ИП в реестре операторов майнинговой инфраструктуры.

В соответствии с п. 6 требований лица, которые более двух раз в течение последних трех лет подряд привлекались к административной ответственности за незаконные действия при банкротстве, включая фиктивное, не вправе входить в состав операторов майнинговой инфраструктуры.

Реестр участников майнинговой деятельности

Также Правительство утвердило порядок ведения реестра майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры, который будут вести представители ФНС. И с 9 ноября 2024 года правила начали действовать.

Для обеих сторон базовые правила одинаковы. Например, чтобы внести данные в реестр, нужно подать заявление и указать особые сведения. При этом для майнеров и операторов инфраструктуры они разнятся и указаны в таблице.

Майнеры Операторы Для юрлиц: ОГРН, ИНН, полное и сокращенное название; для ИП: ОГРНИП, ИНН, Ф.И.О.

В отношении конечного получателя для юрлиц: сведения об этом физлице либо о бенефициарном владельце криптовалюты.

Данные оператора майнинговой инфраструктуры: для юрлица ─ ОГРН, ИНН, полное название; для ИП ─ ОГРНИП, ИНН, Ф.И.О.

Точки поставки электроэнергии, которая используется для осуществления майнинга криптовалюты.

Максимальная мощность ПАП для майнинга цифровой валюты.

Адрес фактического расположения технического оборудования, которое используют для майнинга.

Название сетевой компании, которая предоставляет электроэнергию для майнинговой деятельности. Для юрлиц: ОГРН, ИНН, название, название сайта, на котором оказываются услуги; для ИП: ОГРНИП, ИНН, Ф.И.О., названием сайта, на котором оказываются услуги.

Адрес расположения объектов поставки электроэнергии с указанием списка майнеров, «добывающих» криптовалюту на сайте заявителя.

Наименование территориальной сетевой компании, к сетям которой подключено оборудование заявителя.

Точки поставки электроэнергии, используемые в отношении программно-аппаратных устройств для занятия майнингом.

Максимальная мощность ПАП, используемых для майнинга цифровой валюты.

Сведения о наличии на праве собственности объекта по производству электричества.

Максимальная мощность, которую оператор предоставляет каждому майнеру.

Оператор реестра будет рассматривать это заявление в течение 15 дней. И если все будет в порядке, все данные окажутся достоверными, то заявителя зарегистрируют и он сможет заняться майнинговой деятельностью.

Во включении в перечень могут и отказать, когда заявитель не соответствует требованиям, подал неполный пакет документов или указал недостоверные данные. После устранения ошибок можно вновь подать заявление.

Исключение из реестра

Решение об исключении оператор реестра принимает, если майнер либо оператор инфраструктуры в течение года неоднократно нарушал закон о противодействии отмыванию доходов или другие требования. О намерении исключить сторону из реестра оператор сообщит в личном кабинете на официальном сайте.

Вернуться в реестр можно в заявительном порядке спустя год с даты принятия такого решения. Однако если присутствовали серьезные нарушения, то предварительно их нужно устранить.

Особенности присоединения ПАП

Речь идет о нюансах присоединения программно-аппаратного обеспечения (ПАП), или энергопринимающего устройства, которое потребляет электроэнергию для занятия майнинговой деятельностью. Эти особенности, утвержденные в разделе XI правительственного постановления № 861, начали действовать 1 ноября 2024 года.

К примеру, участники майнинг-процесса обязаны в течение 2 суток уведомить сетевую компанию заявкой о намерении подключить ПАП к источнику электроэнергии. В заявке нужно указать подробные характеристики устройства и длительность его использования.

Если энергопринимающие устройства планируется подключить в регионах с запретом, то:

такой договор не получится заключить до момента, пока не закончится действие запрета на майнинговую деятельность . Об отказе сетевая компания сообщит в письменном виде в течение 3 рабочих дней с даты получения заявки;

сроки подключения оборудования будут приостановлены до момента, пока не отменят запрет или до даты начала поставки электроэнергии.

Когда уполномоченные органы отменят запрет или начнут поставку мощности, необходимую для занятия майнингом в конкретном регионе, сетевая компания сообщит об этом в течение календарного месяца, отправив заявителю допсоглашение к договору. В документе будет указана плата за техприсоединение, рассчитанная по тарифам того года, в течение которого будет действовать допсоглашение.

Если заявитель отказался от дополнительного соглашения с новыми ценами, то он обязан возместить сетевой компании понесенные расходы в течение 10 дней. Для этого нужно отправить соответствующее уведомление в течение 30 дней с даты получения дополнительного соглашения.

Ответственность за нарушение правил майнинга

При нарушении правил майнинга ФНС вправе вообще запретить вести эту деятельность. Это выражается в двух видах:

Исключение из реестра за нарушения требований, законов, указание недостоверных сведений, при введении процедуры банкротства в отношении майнера.

Уменьшение мощности вплоть до абсолютной остановки поставки электроэнергии, если объект будет майнить там, где это запрещено.

На текущий момент в законодательстве отсутствует административная и уголовная ответственность конкретно в отношении майнинговой деятельности. Поэтому к нарушителям применяют общие меры.

Например, за самостоятельное подключение к электросети и ее использование юрлица могут заплатить штраф в размере до 200 000 рублей. А за несанкционированное подключение к энергосетям, которое может причинить имущественный ущерб свыше 1 млн рублей, наступает уголовная ответственность ─ до 2 лет лишения свободы со штрафом 300 000 рублей.

Источник: https://assistentus.ru/novovvedeniya/majningovaya-deyatelnost-v-zakonodatelstve-rf/