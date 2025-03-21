Как организации на ОСНО учитывать комиссию за выдачу банковской гарантии

Организации на ОСНО должны учитывать доходы и расходы в соответствии с ПБУ и ФСБУ. Рассказываем, как правильно отразить комиссию за выдачу банковской гарантии.

Согласно п. 11 ПБУ 10/99 затраты организации на оплату услуг, которые оказывают кредитные организации, включаются в состав прочих расходов. В бухгалтерском учете они принимаются в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности по п. 6, 14.1 ПБУ 10/99.

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По общему правилу расходы признаются в отчетном периоде, в котором они имели место. Вне зависимости от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности) по п. 18 ПБУ 10/99.

Банковская гарантия по ст. 373 ГК вступает в силу со дня ее выдачи. Поэтому всю сумму вознаграждения банку можно отразить в составе прочих расходов на дату выдачи гарантии. Проводки будут такими: