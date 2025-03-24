Индикаторы фиктивной миграции бизнеса. Как это видит ФНС

Сейчас по сути фиктивно мигрировать бизнесу, который хочет сэкономить на налогах, вообще не имеет смысла. Поэтому инспекторы ФНС с особым рвением взялись за тех, кто успел переехать в прошлом году.

Признаки, на которые ФНС обратит внимание и проведет проверку:

Регистрация большого количества граждан по одному адресу из разных регионов России, в том числе в виде долевой собственности;

Отсутствие сотрудников юридического лица/ ИП на территории региона;

Отсутствие контрагентов на территории региона;

Отсутствие налогоплательщика по юридическому адресу (осмотр юридического лица);

Отсутствие зарегистрированного и действующего контрольно-кассового аппарата по новому месту регистрации, при его наличии по прежнему месту учета;

Отсутствие коммунальных и арендных платежей по новому месту регистрации, при их наличии по прежнему месту учета;

Осуществление видов деятельности, не предполагающих деятельности на территории нового региона (сдача недвижимости в аренду, недвижимость на территории других субъектов и т. д.);

Наличие по расчетным счетам предпринимателей платежей личного характера, которые осуществлялись не на территории региона.

У налоговиков есть специальный Регламент действий, который предусматривает проведение полного комплекса мероприятий уже на этапе начала действий по миграции. При переезде бизнеса в другой регион или населенный пункт «старая» инспекция передает «новой» материалы контрольно-аналитической работы в отношении мигрирующего предпринимателя. При малейшем подозрении на «фиктивность» миграции могут принять решение об отказе в госрегистрации.

С 1 января 2025 года действуют новые правила при «миграции» налогоплательщика из одного субъекта РФ в другой. Если по новому месту установлена меньшая налоговая ставка, чем в регионе, где организация применяла УСН ранее, то в течение трех лет налог исчисляется по ставке, установленной по старому месту.

Кстати, в «обратную» закон не работает — если бизнес переезжает в регион со ставкой налога выше, она включается сразу.