5 сервисов ФНС в помощь бизнесу

Сервисы для решения вопросов с уплатой налогов:

Личный кабинет налогоплательщика — позволяет физлицам, ИП и юрлицам удобно управлять своими налоговыми обязательствами, проверять задолженности и получать уведомления о новых начислениях. Здесь же можно подавать декларации и заявления в электронном виде, что значительно упрощает взаимодействие с налоговыми органами.

Банкинформ — предоставляет актуальную информацию о налоговых платежах и их статусе, а также уведомления о новых начислениях и изменениях в законодательстве. Так бизнесмен остается в курсе своих финансовых обязательств и избегает просрочек.

Уплата налогов и пошлин — помогает быстро и удобно осуществлять платежи через интернет, что значительно экономит время и усилия. Кроме того, он обеспечивает безопасность транзакций и предоставляет возможность отслеживать историю платежей, что упрощает управление налоговыми обязательствами.

Интерактивный помощник в получении рассрочки по уплате налогов — позволяет разобраться в условиях получения рассрочки и подготовить необходимые документы для подачи заявки. Это особенно полезно для тех, кто испытывает временные финансовые трудности и хочет избежать штрафов за просрочку.