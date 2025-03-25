5 сервисов ФНС в помощь бизнесу

Сервисы для решения вопросов с уплатой налогов:
Личный кабинет налогоплательщика — позволяет физлицам, ИП и юрлицам удобно управлять своими налоговыми обязательствами, проверять задолженности и получать уведомления о новых начислениях. Здесь же можно подавать декларации и заявления в электронном виде, что значительно упрощает взаимодействие с налоговыми органами.
Банкинформ — предоставляет актуальную информацию о налоговых платежах и их статусе, а также уведомления о новых начислениях и изменениях в законодательстве. Так бизнесмен остается в курсе своих финансовых обязательств и избегает просрочек.
Уплата налогов и пошлин — помогает быстро и удобно осуществлять платежи через интернет, что значительно экономит время и усилия. Кроме того, он обеспечивает безопасность транзакций и предоставляет возможность отслеживать историю платежей, что упрощает управление налоговыми обязательствами.
Интерактивный помощник в получении рассрочки по уплате налогов — позволяет разобраться в условиях получения рассрочки и подготовить необходимые документы для подачи заявки. Это особенно полезно для тех, кто испытывает временные финансовые трудности и хочет избежать штрафов за просрочку.
Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС — предоставляет возможность быстро получить консультацию по вопросам разблокировки расчетных счетов и уточнения информации о едином налоговом счете (ЕНС).
Сервисы ФНС России считаются самыми популярными среди органов исполнительной власти в России — еженедельно их посещают более 3 миллионов пользователей.
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