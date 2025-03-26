Как учитывать курсовые разницы по списанной задолженности

Если организация списала задолженность в валюте, то необходимо отразить курсовые разницы в учете. Рассказываем, как это сделать.

Ситуация: в сентябре организация списала кредиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности, выраженной в валюте. Как отразить эту операцию в декларации по налогу на прибыль?

По пп. 7.1 п. 4 ст. 271 и пп. 6.1 п. 7 ст. 272 НК в 2023–2027 годах доходы и расходы в виде положительных и отрицательных курсовых разниц в целях налогообложения признаются на дату погашения требования или обязательства в иностранной валюте.

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Основания прекращения обязательств в части погашения задолженности регулируются нормами ГК. В законе не выделено истечение срока исковой давности (СИД) в качестве основания для погашения задолженности.

Однако по истечении СИД суд не примет иск от пострадавшей стороны, если не будет оснований восстановления этого срока согласно ст. 199 ГК. Фактически долг становится нереальным для взыскания (за исключением случаев самостоятельного погашения долга ).

Поэтому на дату истечения срока исковой давности организация должна списать задолженность в бухгалтерском и налоговом учетах.

Так как задолженности больше нет, одновременно признаются доходы и расходы в виде положительных и отрицательных курсовых разниц. Программа 1С использует точно такой же алгоритм.