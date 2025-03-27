Какой ОКТМО указывать в уточненной декларации по НДС за прошлый период

Если организация подает уточненную декларацию за прошлый период, то непонятно: какой ОКТМО указывать при смене налоговой инспекции.

По п. 5 ст. 81 НК уточненная налоговая декларация представляется в налоговую по месту учета и по форме, действовавшей в налоговый период, за который вносятся изменения. А значит вне зависимости от периода такой документ стоит подать в инспекцию по новому месту учета организации.

Особенностей заполнения ОКТМО в случае подачи уточненной декларации по НДС после смены налоговой инспекции не предусмотрено. Они есть только при подаче уточненки за реорганизованную компанию.

В уточненной декларации по НДС за период, в котором организация состояла на учете в другой инспекции, следует указывать актуальный ОКТМО (то есть по новому месту учета организации).