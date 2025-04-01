Как отразить в учете общества увеличение уставного капитала

Если в общество вступают новые участники и увеличивают уставной капитал, а затем выбывает учредитель, то нужно сделать несколько проводок в бухучете. Они зависят от дальнейшей судьбы доли выбывшего участника.

Увеличение уставного капитала за счет вкладов участников нужно отразить проводками:

Дт 75.1 — Кт 80 — регистрация вклада в уставный капитал по каждому из участников;

Дт 51 (10, 08, 41) — Кт 75.1 — погашение задолженности каждым из участников по вкладу в УК.

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При выходе участника из ООО также нужно сделать соответствующие проводки. Отражение задолженности перед выбывшим участником по выплате действительной стоимости доли:

Дт 81 «Собственные доли» — Кт 75 «Расчеты с участником, вышедшим из ООО» — на сумму действительной стоимости доли (на дату регистрации выхода).

Если участник-физлицо, владел долей менее 5 лет, то нужно сделать удержание НДФЛ с превышения действительной стоимости доли над номинальной:

Дт 75 «Расчеты с участником, вышедшим из ООО» — Кт 68 НДФЛ ;

Дт 75 «Расчеты с участником, вышедшим из ООО» — Кт 50 (51) — выплата выбывающему участнику действительной стоимости доли за вычетом удержанного налога (при его наличии).

Дальнейшие операции зависят от того, что оставшиеся участники делают с долей выбывшего учредителя. Если они выкупают стоимость доли, то проводки будут такие:

Д 75.1 — Кт 81 «Собственные доли» — в размере номинальной стоимости доли выбывшего участника;

Дт 51 (10, 08, 41) — Кт 75.1.

Если на номинальную стоимость доли выбывшего участника уменьшается УК, то отражается это так:

Дт 80 — Кт 81 «Собственные доли» в размере номинальной стоимости доли выбывшего участника;

Дт 91.2 — Кт 81 — разница между действительной и номинальной стоимостью доли вышедшего участника (если действительная стоимость больше номинальной);

Дт 81— Кт 91.1 — разница между действительной и номинальной стоимостью доли вышедшего участника (если действительная стоимость меньше номинальной).

В случае, если номинальная стоимость доли выбывшего участника распределяется бесплатно между оставшимися участниками, проводки будут такие:

Дт 75.1 — Кт 81 «Собственные доли» — перераспределение долей между оставшимися участниками;

Дт 80 — Кт 80 — изменение состава участников (распределение по субсчетам);

Дт 75.1 — Кт 68 — начисление НДФЛ новым участникам по безвозмездно полученной доле.

Как отразить в отчетности

Если уставной капитал увеличился в 2024 году, то в отчетности нужно отразить:

в балансе по строке 1310 на 31.12.2024 — увеличенный размер уставного капитала (на 31.12.2023 и 31.12.2022 – прежний размер);

в Отчете об изменении капитала в таблице «1. Движение капитала» в графе «Уставной капитал» приводится: по строке 3315 «увеличение номинальной стоимости акций» — сумма увеличения УК за счет номинальной стоимости доли прежнего участника; по строке 3314 «дополнительный выпуск акций» — увеличение УК за счет дополнительных вкладов новых участников.

в Отчете о движении денежных средств : дополнительные вклады участников приводятся по строке 4313 «от выпуска акций, увеличения долей участия»; выплата участнику действительной стоимости доли отражается по строке 4321 «собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников».



При перераспределении номинальной стоимости между оставшимися участниками отчетность не меняется. Если на эту долю уменьшается уставной капитал, то уменьшение отражается в Отчете об изменении капитала в таблице «1. Движение капитала» в графе «Уставный капитал» по строкам 3320 и 3325 «уменьшение количества акций».