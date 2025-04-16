Когда проводится переоценка вложений в долю компании и как создать резерв под обесценение

Если компания владеет акциями другой организации. Что делать с отрицательной суммой чистых активов по итогам года, нужно ли уменьшать финвложения?

Ситуация: организация владеет акциями другой компании. По итогам года оказалось, что у второй отрицательная сумма чистых активов. Нужно ли уменьшать финансовые вложения, чтобы привести их к сумме чистых активов?

По п. 38 ПБУ 19/02 проверку обесценения вложений нужно проводить не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря. П. 37 указанных правил выделяет примеры ситуаций, в которых может произойти обесценение финансовых вложений:

Появление у эмитента ценных бумаг, имеющихся в собственности у организации, возникновение признаков банкротства или объявление его банкротом. Совершение на рынке ценных бумаг значительного количества сделок с аналогичными ценными бумагами по цене существенно ниже их учетной стоимости. Отсутствие или существенное снижение поступлений от финансовых вложений в виде процентов или дивидендов при высокой вероятности уменьшения этих поступлений в будущем.

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Снижение чистых активов компании-эмитента ниже уровня уставного капитала тоже свидетельствует об обесценении финансовых вложений, поскольку возникает риск ликвидации этой компании.

Согласно п. 6 ст. 35 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ если в течение трех лет чистые активы АО меньше уставного капитала, организация обязана либо снизить уставный капитал, либо провести процедуру ликвидации. А еще если чистые активы меньше уставного капитала, то данная организация не вправе выплачивать дивиденды, а это тоже один из признаков обесценения финансовых вложений.

Если проверка на обесценение подтверждает снижение стоимости финансовых вложений, то организации нужно создать резерв под их обесценение на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.

Российские стандарты и МСФО не содержат четких правил расчета суммы обесценения, на которую нужно снизить величину финансовых вложений . Можно воспользоваться методом определения расчетной цены акций на основе стоимости чистых активов эмитента из письма Минфина от 15.05.2008 № 03-03-06/1/312.

Расчетную стоимость (РС) финансовых вложений в акции, которые не котируются на рынке ценных бумаг, можно определить по формуле:

РС = Чистые активы эмитента (ЧА) / Общее количество акций эмитента (N акц. эм.) x Количество акций в собственности у организации (N акц. в собств.)

При существенном снижении стоимости финансовых вложений по сравнению с их учетной стоимостью стоит создать резерв (Р) под их обесценение по формуле:

Р = Балансовая стоимость — Расчетная стоимость

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