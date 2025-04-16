Организация на УСН «Доходы минус расходы» создала товарный знак: как отразить в учете

Если организация самостоятельно создает товарный знак, то неясно: как отражать его в учете. Разбираемся, считается ли он нематериальным активом.

В бухгалтерском учете самостоятельно созданный организацией товарный знак не считается нематериальным активом. Эти издержки направлены на развитие бизнеса, поэтому они признаются в составе управленческих расходов. Они отражаются после регистрации товарного знака с помощью проводки: Дт 26 — Кт 68.19.

Товарный знак принимается на забалансовый учет. В налоговом учете исключительное право на зарегистрированный товарный знак, используемый в деятельности организации согласно п. 3 ст. 257 НК признается нематериальным активом в случае, если его стоимость превышает 100 тыс. руб.

Если стоимость товарного знака меньше 100 тыс. руб., затраты на оплату госпошлины для его регистрации можно учесть на УСН согласно пп. 2.2 п. 1 ст. 346.16 НК как расходы, связанные с патентованием и оплатой правовых услуг по получению правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности (включая средства индивидуализации).

В ст. 346.17 НК не указано требование о распределении расходов на период действия товарного знака. Поэтому такие расходы можно полностью учесть при расчете налоговой базы на дату, когда была полностью оплачена госпошлина и получен документ, подтверждающий регистрацию товарного знака.

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