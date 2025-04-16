Топ-10 платформ электронного документооборота 2025

Tessa

Tessa (Синтеллект) включает в себя инструменты для аналитики и отчетности. К преимуществам можно отнести интуитивно понятный интерфейс и высокую степень поддержки пользователей. Среди минусов —низкая производительность на старых системах.

Уход зарубежных вендоров и цифровизация документооборота в госсекторе ускоряют развитие сегмента. Более 80% компаний внедрили 4+ опции ИИ, 50% предлагают 7+ инструментов. Выросло использование low-code и no-code инструментов.

В прошлом году через системы ЭДО ежеквартально проходило более 306 млн счетов-фактур. Основные тенденции развития рынка ЭДО в 2025 — интеграция в корпоративные информационные системы, повышение уровня информационной безопасности, обязательный электронный документооборот для маркированной продукции.