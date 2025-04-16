Топ-10 платформ электронного документооборота 2025

В десятку лидеров вошли:
Платформа Цитрос
Платформа Цитрос (SL Soft) поддерживает управление документами и процессами. К сильным сторонам можно отнести хорошую функциональность; поддержку множества операционных систем; доступные интеграции с ЭДО, но при этом у платформы ограниченная возможность применения искусственного интеллекта.
Directum RX
Directum RX (Directum) включает в себя инструменты для мониторинга и анализа документооборота в режиме реального времени. В лидерах рейтинга оказалась благодаря широкой функциональности, включая возможности AI; высокой степени безопасности с сертификацией ФСТЭК и ФСБ. Слабая сторона — нехватка некоторых продвинутых модулей, доступных у конкурентов: внутрикорпоративный чат, согласование документов по частям, интеграция с Такском.
Docsvision
Docsvision (ДоксВижн) привлекает клиентов высокой функциональностью и адаптивностью, наличием многофункционального редактора для документов. Однако некоторые модули платформы доступны только как отдельные, что увеличивает общую стоимость использования ЭДО.
ELMA365 CSP
ELMA365 CSP (ELMA) предлагает комплексное решение для управления бизнес-процессами и документооборотом. К плюсам платформы можно отнести микросервисную архитектуру и высокую степень интеграции, чтобы легко адаптировать систему под задачи бизнеса. Однако некоторые пользователи отмечают сложность интерфейса.
Симфония
Симфония (ITFB Group) фокусируется на интеграции с другими корпоративными системами. Свое место в рейтинге платформа завоевала из-за хорошей системы поддержки пользователей и интуитивно понятного интерфейса. Но есть проблемы с функциональностью в области мобильных приложений по сравнению с конкурентами.
Первая Форма СЭД
Первая Форма СЭД (Первая Форма) включает в себя функции для работы с электронными подписями и архивированием документов. Аналитики особо отмечают простоту использования и хорошую адаптацию под малый и средний бизнес. Среди слабых сторон — ограниченная функциональность для крупных организаций.
СЭД Тезис
СЭД Тезис (Хоулмонт) поддерживает интеграцию с другими системами, что позволяет улучшить координацию между командами. Среди плюсов также выделяют — доступные функции по умолчанию и высокое качество поддержки. Но индивидуальные решения стоят дорого и не всегда доступны малым и даже средним предпринимателям.
Saby
Saby (Тензор) обеспечивает прозрачность и контроль на всех этапах работы с документами. Среди преимуществ платформы — высокая скорость работы и поддержка многих форматов документов. При этом эксперты отмечают ограниченный функционал в сравнении с более крупными игроками на рынке, например, нет распознавания произвольных текстовых документов, подписки на сервере клиента.
Comindware ЭДО
Comindware ЭДО (Comindware) фокусируется на улучшении командной работы. Платформа просто и удобно интегрируется с другими системами, но пока предлагает меньшее количество функций, чем у некоторых конкурентов: здесь отсутствует выпуск ЭЦП в интерфейсе системы, сертификация ФСТЭК.
Tessa
Tessa (Синтеллект) включает в себя инструменты для аналитики и отчетности. К преимуществам можно отнести интуитивно понятный интерфейс и высокую степень поддержки пользователей. Среди минусов —низкая производительность на старых системах.
Уход зарубежных вендоров и цифровизация документооборота в госсекторе ускоряют развитие сегмента. Более 80% компаний внедрили 4+ опции ИИ, 50% предлагают 7+ инструментов. Выросло использование low-code и no-code инструментов.
В прошлом году через системы ЭДО ежеквартально проходило более 306 млн счетов-фактур. Основные тенденции развития рынка ЭДО в 2025 — интеграция в корпоративные информационные системы, повышение уровня информационной безопасности, обязательный электронный документооборот для маркированной продукции.
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